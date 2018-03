Rasenfunk-Schlusskonferenz zum 25. Spieltag: Der HSV und sein Nachfolger

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? 1. HNL Rijeka -

Dinamo Zagreb Super Liga Vojvodina -

Roter Stern Championship Leeds -

Wolverhampton Ligue 1 Straßburg -

Monaco Serie A AS Rom -

FC Turin Primera División Girona -

La Coruna J1 League Sendai -

Kobe CSL Shanghai Shenhua -

Shanghai SIPG Primera División Eibar -

Real Madrid Premier League Man United -

Liverpool Championship Millwall -

Brentford Primera División FC Sevilla -

Valencia Ligue 1 PSG -

Metz Premier League Chelsea -

Crystal Palace Primera División Getafe -

Levante Championship Aston Villa -

Wolverhampton Eredivisie Willem II -

PSV Ligue 1 Bordeaux -

Angers Ligue 1 Dijon -

Amiens Ligue 1 Lille -

Montpellier Ligue 1 Nantes -

Troyes Ligue 1 Rennes -

St. Etienne Premier League Huddersfield -

Swansea (DELAYED) Primera División Malaga -

FC Barcelona Serie A Hellas Verona -

Chievo Verona Premier League Everton -

Brighton (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Burnley (DELAYED) Premier League Newcastle -

Southampton Premier League Rostow -

Zenit Primera División Espanyol -

Real Sociedad Serie A Florenz -

Benevento Premiership Rangers -

Celtic Eredivisie Ajax -

Heerenveen First Division A Anderlecht -

Antwerpen Premier League Arsenal -

Watford Ligue 1 Guingamp -

Nizza Serie A Bologna -

Atalanta Serie A Cagliari -

Lazio Serie A Crotone -

Sampdoria Serie A Sassuolo -

SPAL Serie A Juventus -

Udinese Championship Nottingham -

Derby County Primera División Atletico Madrid -

Celta Vigo Ligue 1 Lyon -

Caen Premier League Bournemouth -

Tottenham Serie A CFC Genua -

AC Mailand Superliga Horsens -

Bröndby Super Liga Roter Stern -

Napredak Primera División Las Palmas -

Villarreal Primera División Bilbao -

Leganes Serie A Inter Mailand -

Neapel Ligue 1 Toulouse -

Marseille Premier League Stoke -

Man City Primera División Alaves -

Real Betis Ligue 1 PSG -

Angers Serie A Juventus -

Atalanta Copa Libertadores Independiente -

Millonarios Ligue 1 Monaco -

Lille A-League FC Sydney -

Brisbane Championship Wolverhampton -

Burton Albion 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Serie A SPAL -

Juventus Cup Genk -

Lüttich Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Eredivisie Sparta Rotterdam -

Ajax Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Primera División FC Barcelona -

Athletic Bilbao Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Real Madrid -

Girona Ligue 1 Marseille -

Lyon

Der Hamburger Sportverein ist noch nicht abgestiegen, da bewirbt sich ein Verein schon um seine Nachfolge. Der natürlich selbst unten kräftig mitmischt und noch absteigen könnte.

Wobei die Frage gestellt werden darf: ist der HSV wirklich schon abgestiegen? Und falls ja: Was hieße das denn? Zahlreiche Spieler mit auslaufenden Verträgen, Diskussionen um Bruchhagen und Todt, ein Defensivspezialist auf der Trainerbank, der merkwürdigerweise einen Fußball mit Schwerpunkt auf die Abwehr spielen lässt. Es gibt so viele Themen zum HSV - höchste Zeit für einen Schwerpunkt.

Und auch der Rest der Liga lieferte Themen an einem Spieltag, der nur scheinbar langweilig war. Beim FC Bayern konstruiert man sich die Diskussionen zur Not, auf Schalke geht man ihnen gerne aus dem Weg und beim 1. FC Köln... ach, lassen wir das.

Wir besprechen diesen 25. Spieltag in der Schlusskonferenz ausführlichst. Und wer zu denjenigen gehört, die sich immer die Frage stellen, wie zur Hölle man DREI STUNDEN LANG über einen einzelnen Spieltag sprechen könne (einself), der sollte hier mal reinhören.

Spoiler: Geht ganz fix, wenn man so enthusiastische und kompetente Gäste hat wie Hoobs vom Reingemacht Podcast und dem Nur der HSV Podcast sowie Felix Haselsteiner, der bei miasanrot schreibt, auf meinsportradio.de spricht und ein Buch zu David Alaba geschrieben hat.

An all jene Hörerinnen und Hörer, die auch nach 3 Stunden Bundesliga nicht genug vom Rasenfunk haben: Es gibt jetzt ein neues Kurzpass-Format mit Blick in die internationalen Ligen sowie ein Tribünengespräch mit FCN-Aufsichtsrat Chris Ehrenberg. Hier könnt ihr beide Sendungen finden:

In dieser Reihenfolge ging es durch den Spieltag:

00:04:07 | SCF - FCB 0:4 - mit Schwerpunkt Bayern

00:35:36 | RaBa - BVB 1:1

00:52:47 | S04 - BSC 1:0

01:09:23 | SGE - H96 1:0

01:26:22 | WOB - LEV 1:2

01:39:16 | BMG - SVW 2:2

01:49:19 | FC - VfB 2:3

02:06:50 | HSV - M05 0:0 - mit Schwerpunkt Hamburg

02:52:32 | FCA - TSG 0:2