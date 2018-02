Stefan Effenberg widerspricht Uli Hoeneß: Bundesliga hat nur mit Investoren eine Chance

Super Bowl So 04.02. Super Bowl LII im US-Original-Kommentar! Ligue 1 Live Marseille -

Stefan Effenberg hat sich für den Einstieg weiterer Investoren im deutschen Fußball ausgesprochen, um die Bundesliga im internationalen Vergleich wieder konkurrenzfähig zu machen.

"Ich hoffe einfach, dass noch mehr Investoren in die Bundesliga kommen, um sie auf das nächste Level zu heben, wieder spannender zu machen - und damit auch andere Vereine als der FC Bayern in Europa mal wieder eine ernste Rolle spielen", schrieb der ehemalige Profi in seiner Kolumne bei T-Online.

Dabei widersprach Effenberg Bayern-Präsident Uli Hoeneß, der auf der SpoBis gesagt hatte, die Bundesliga müsse sich sportlich steigern und wieder mehr Talente aus den Nachwuchsleistungszentren gewinnen. Dies könne zwar ein Ansatz für Vereine wie den SC Freiburg oder den 1. FSV Mainz 05 sein, nicht jedoch für Klubs, die um die Meisterschaft mitspielen wollen.

Effenberg: Bayern wird auch künftig nicht auf Talente setzen

Das Problem sei dabei die Dominanz der Bayern: "Wann hat Bayern denn das letzte Talent hochgezogen, das sich zumindest eine gewisse Zeit durchgesetzt hat? Ich kann mich zum Beispiel an Lahm mit der Ausleihe zum VfB, Müller und Alaba erinnern - aber das liegt gefühlte Jahrzehnte zurück. Also sieht man den Unterschied zwischen dem FC Bayern und allen anderen Vereinen, der sich mit hohen Ablösesummen und Gehältern immer besser aufstellt, um den Abstand in der Bundesliga immer größer werden zu lassen."

Weil er trotz der Eröffnung des neuen Nachwuchsleistungszentums bezweifle, dass der FC Bayern in den kommenden Jahren verstärkt auf eigene Talente setzen werde, hält Effenberg einzig den Einstieg von Geldgebern für einen Lösungsansatz: "Ansonsten haben die Vereine, die mittlerweile ganz weit zurück sind, nur dann eine Chance, wenn sie Investoren gewinnen. Aber dann wäre es noch viel wichtiger, das Geld auch für sinnvolle Verstärkungen auszugeben."

Deadline Day: Alle wichtigen Transfers aus Bundesliga, Premier League und Co. © getty 1/20 Der Deadline Day der Winter-Transferperiode hält Jahr für Jahr Überraschungen auf dem Transfermarkt bereit. SPOX liefert einen Überblick der wichtigsten Last-Minute-Wechsel. © getty 2/20 Pierre-Emerick Aubameyang wechselt von Borussia Dortmund zum FC Arsenal. Die Gunners legten für den Gabuner 63,75 Mio. Euro auf den Tisch. © getty 3/20 Arsenals Olivier Giroud schließt sich für 17 Millionen Euro dem FC Chelsea. © getty 4/20 Borussia Dortmund hat Michy Basthuayi bis Sommer vom FC Chelsea ausgeliehen. © getty 5/20 Für 28,4 Millionen Euro wechselt Lucas Moura von PSG zu den Tottenham Hotspur. © getty 6/20 RB Leipzig hat Flügelstürmer Ademola Lookman bis Saisonende vom FC Everton ausgeliehen. © getty 7/20 Andre Ayew wechselt innerhalb der Premier League von West Ham United zu Swansea City. Die Ablöse soll zwischen 20 und 23 Millionen Euro betragen - und wäre somit ein Rekord für Swansea. © getty 8/20 Halil Altintop kehrt elfeinhalb Jahre nach seinem Abschied vom 1. FC Kaiserslautern zurück: Der 35 Jahre alte Stürmer kommt vom tschechischen Erstligisten Slavia Prag. © getty 9/20 Sebastian Langkamp wechselt von Hertha BSC zum SV Werder Bremen. © getty 10/20 Wie schon in der Hinrunde spielt West Ham Uniteds Reece Oxford auch in der Rückrunde per Leihe bei Borussia Mönchengladbach. © getty 11/20 Der ehemalige Hoffenheimer Demba Ba wechselt per Leihe von Shanghai Shenhua zum türkischen Erstligisten Göztepe. © getty 12/20 Ablösefrei zieht es Mathieu Debuchy vom FC Arsenal in seine französische zur AS St. Etienne. © getty 13/20 Ashkan Dejagah war seit seinem Abschied vom VfL Wolfsburg im Sommer vereinslos. Künftig spielt er beim englischen Zweitligisten Nottingham Forest. © getty 14/20 Admir Mehmedi wechselt von Bayer Leverkusen zum VfL Wolfsburg. Der Schweizer unterschrieb einen Vertrag bis 2022. Die Abslösesumme wird auf acht bis zehn Millionen Euro geschätzt. © getty 15/20 Jannik Huth wechselt vom 1. FSV Mainz 05 zu Sparta Rotterdam (niederländische Eredivisie). Der 23-jährige Keeper wird ohne Kaufoption bis Saisonende verliehen. © getty 16/20 Viktor Fischer wechselt vom 1. FSV Mainz 05 zum FC Kopenhagen (dänische Superliga). Der Offensiv-Allrounder unterzeichnete nach nur einer Halbserie in Mainz einen Vertrag bis 2022 beim dänischen Meister. Kostenpunkt: 2,7 Mio. Euro. © getty 17/20 Milot Rashica (21 Jahre) wechselt von Vitesse Arnheim (niederländische Eredivisie) zu Werder Bremen. Den Rechtsaußen ließen sich die Werderaner wohl neun Millionen Euro kosten. Zur Vertragsdauer gibt es keine Angaben. © getty 18/20 Florentin Pogba wechselt von AS Saint-Etienne (Ligue 1) zum Süper-Lig-Klub Genclerbirligi. Der 27-jährige Bruder von Paul Pogba soll die Innenverteidigung der Türken verstärken. Die Ablöse-Modalitäten sind nicht bekannt. © getty 19/20 Yuto Nagatomo wechselt von Inter Mailand per Leihe zu Galatsaray. Der japanische Linksverteidiger wird bereits im Sommer wieder zu den Italienern zurückkehren. © getty 20/20 Izet Hajrovic wechselt von Werder Bremen zu Dinamo Zagreb (kroatische 1. HNL). Details zum Wechsel des bosnischen Nationalspieler liegen nicht vor.

Kommerzialisierung sorgt nicht für Rückgang des Zuschauerzuspruchs

Dass die Begeisterung der Zuschauer bei einer zunehmenden Kommerzialisierung abnehmen könne, fürchtet Effenberg nicht: "Natürlich machen sie das mit, solange man sportlichen Erfolg vorweisen kann." Dabei sei die Premier League das beste Beispiel: "Je mehr Superstars nach England gehen, umso besser ist das für das Produkt Premier League und deren Vereine, denn auch dafür gehen die Fans ins Stadion. Ich persönlich habe es ohnehin geliebt, in der Champions League bei Arsenal oder ManUnited zu spielen. Schon aufgrund der Stimmung waren das absolute Highlights."

Die Bundesliga müsse aufpassen, den Anschluss nicht zu verlieren: "Die Serie A sollte hier ein warnendes Beispiel sein", erklärte Effenberg und fügte an: "Dort gehen die TV-Einnahmen zurück, weil die Attraktivität nicht mehr da ist. So gerät man schnell in eine Negativspirale."