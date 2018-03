Peter Stöger verteidigt unattraktive BVB-Spielweise

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Premier League Stoke -

Man City Primera División Alaves -

Real Betis Indian Super League Chennai -

Goa Championship Brentford -

Cardiff Ligue 1 PSG -

Angers Serie A Juventus -

Atalanta Copa Libertadores Independiente -

Millonarios Ligue 1 Monaco -

Lille Primera División Levante -

Eibar A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División Deportivo -

Las Palmas Championship Fulham -

QPR Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Brom (Delayed) Premier League Stoke -

Everton (Delayed) J1 League Vissel Kobe -

Cerezo Osaka Primera División Leganes -

Sevilla Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon UEFA U19 Championship Deutschland -

Schottland Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers UEFA U19 Championship Deutschland -

Norwegen Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts League One Portsmouth -

Oxford

Borussia Dortmund ist unter Peter Stöger in der Bundesliga noch ungeschlagen. Besonders überzeugend spielt der BVB unter dem neuen Trainer allerdings nicht. Stöger nahm nun Stellung zu den Vorwürfen einer unattraktiven Spielweise.

15 Punkte holte Stöger mit dem BVB aus sieben Bundesligaspielen, nur im Pokal beim FC Bayern setzte es eine Niederlage. Dortmund ist weiterhin gut positioniert im Rennen um die Champions-League-Plätze - allerdings spielt die Borussia nur biederen und wenig überzeugenden Fußball.

Diese Tatsache bestätigte der Trainer nun und erläuterte die Gründe aus seiner Sicht: "Natürlich sehen wir spielerisch noch Potenzial nach oben. Ich will nichts schönreden, aber man spricht ja permanent davon, was in den vergangenen zwei, drei Jahren an Spielern verloren gegangen ist", so der Österreicher.

Stöger weiter: "Man kann nicht immer wieder gefühlt die besten Spieler an die besten Vereine abgeben und glauben, dass man das sofort mit Spielern, die diese Erfolge noch nicht haben, auffangen kann und es normal weitergeht."

Sein Trainerteam und er wollen nun mit der Mannschaft etwas entwickeln. "Das ist der Zugang, den wir haben." Dass es in letzte Zeit "Phasen gab, die fußballerisch attraktiver waren und wo man mehr Punkte gemacht hat", das sieht auch Stöger so.

Es sehe aktuell "nicht optimal in allen Bereichen aus, aber man hat das Gefühl, dass die Konsequenz und der Wille in der Mannschaft da sind, die Spiele zu gewinnen und sich da oben festzusetzen", erklärte der Ex-Kölner.

Dortmund bestreitet am Donnerstag das Hinspiel in der Europa League gegen Atalanta Bergamo (19 Uhr im LIVETICKER), am kommenden Sonntag ist der BVB bei Borussia Mönchengladbach (18 Uhr im LIVETICKER) zu Gast.