Laut Bild: Julian Nagelsmann wertete "Dachschaden"-Frage als Beleidigung

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Premier League Stoke -

Man City Primera División Alaves -

Real Betis Indian Super League Chennai -

Goa Championship Brentford -

Cardiff Ligue 1 PSG -

Angers Serie A Juventus -

Atalanta Copa Libertadores Independiente -

Millonarios Ligue 1 Monaco -

Lille Primera División Levante -

Eibar A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División Deportivo -

Las Palmas Championship Fulham -

QPR Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Brom (Delayed) Premier League Stoke -

Everton (Delayed) J1 League Vissel Kobe -

Cerezo Osaka Primera División Leganes -

Sevilla Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon UEFA U19 Championship Deutschland -

Schottland Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers UEFA U19 Championship Deutschland -

Norwegen Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts League One Portsmouth -

Oxford

Das sportliche Tief und die andauernden Spekulationen um seine Zukunft haben Trainer Julian Nagelsmann von 1899 Hoffenheim offenbar ziemlich dünnhäutig gemacht.

Laut der Bild-Zeitung wurde der Coach am Samstag beim 1:2 (0:2) im Punktspiel bei Schalke 04 in der Hitze des Gefechts vom verletzten Schiedsrichter-Assistenten Robert Schröder "lediglich" gefragt, ob er einen "Dachschaden" habe.

Dass Nagelsmann daraus den Vorwurf der Beleidigung abgeleitet hat, erscheint vor allem angesichts des Verhaltens vieler Trainer an der Seitenlinie ziemlich übertrieben. Wahrscheinlich ruderte der "Trainer des Jahres" deshalb bereits am Sonntag zurück.

"Am Morgen danach, mit Abstand und Ruhe, ist die Aufregung verflogen und das Thema für mich erledigt. Es wird immer wieder passieren, dass an der Seitenlinie unterschiedliche Meinungen aufeinandertreffen", wurde Nagelsmann auf der TSG-Homepage zitiert: "Ich wünsche Robert Schröder jetzt vor allem gute und schnelle Genesung. Auf dass er bald wieder an der Seitenlinie stehen kann."

Laut der Bild habe Nagelsmann während der Partie den gerade zu Boden gegangenen Schröder zweimal verbal bedrängt, weil er einen Freistoß für seine Mannschaft haben wollte. Daraufhin reagierte Schröder, der kurz darauf wegen seiner Verletzung ins Krankenhaus musste, ungehalten: "Das erkläre ich doch gerade dem Schiedsrichter. Oder haben Sie einen Dachschaden?"