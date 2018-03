FC Augsburg bei "ungewöhnlichem" Montagsspiel ohne Kapitän

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Premier League Stoke -

Man City Primera División Alaves -

Real Betis Indian Super League Chennai -

Goa Championship Brentford -

Cardiff Ligue 1 PSG -

Angers Serie A Juventus -

Atalanta Copa Libertadores Independiente -

Millonarios Ligue 1 Monaco -

Lille Primera División Levante -

Eibar A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División Deportivo -

Las Palmas Championship Fulham -

QPR Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Brom (Delayed) Premier League Stoke -

Everton (Delayed) J1 League Vissel Kobe -

Cerezo Osaka Primera División Leganes -

Sevilla Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon UEFA U19 Championship Deutschland -

Schottland Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers UEFA U19 Championship Deutschland -

Norwegen Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts League One Portsmouth -

Oxford

Der FC Augsburg hat keinen Kapitän mehr: Durch die Gelbsperre von Daniel Baier fehlen den Schwaben beim Spiel am Montag (20.30 Uhr im LIVETICKER) bei Borussia Dortmund alle drei Spielführer, da auch Alfred Finnbogason und Jeffrey Gouweleeuw wegen Verletzung weiterhin nicht zur Verfügung stehen.

"Die drei Kapitäne sind nicht dabei, das macht schon was aus. Das müssen wir jetzt als Mannschaft auffangen", sagte Trainer Manuel Baum am Freitag. Diese Ausfälle zu kompensieren, "ist extrem schwer", fügte Abwehrspieler Martin Hinteregger an.

Wer beim BVB die Binde tragen wird, ließ Baum noch offen. Es gebe "mehrere Spieler, die eine Mannschaft führen können", sagte er. Kandidaten dürften Torwart Marwin Hitz, Philipp Max und Hinteregger sein.

Den umstrittenen Montagstermin bezeichnete Baum als "ungewöhnlich, der Rhythmus wird durchbrochen. Für die Europacup-Teilnehmer macht es Sinn. Aber für unsere Fans ist es natürlich schwierig, uns zu unterstützen".

Fans planen Boykott

Dass die Dortmunder Fans und auch Teile der FCA-Anhänger aus Protest das Spiel boykottieren wollen, sieht der FCA-Coach gelassen: "Für mich ist es unerheblich, ob da ein paar mehr oder weniger Zuschauer da sind." Auch Hinteregger wollte die Sache nicht überbewerten. "Es geht um drei Punkte, es ist ein normales Spiel. Was drumherum passiert, ist egal. Die Fans können streiken", sagte der Österreicher und fügte mit einem Schmunzeln an: "Wenn wir streiken, wäre es ein bisschen blöd."

Gegen Baum hat der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes Ermittlungen aufgenommen, nachdem der 38-Jährige beim 1:2 gegen Stuttgart am Sonntag auf die Tribüne verwiesen worden war. Die geforderte Stellungnahme hat Baum noch nicht verschickt. "Wir arbeiten daran. Wir haben Zeit bis nach dem Dortmund-Spiel. Dann werden wir uns auch klar positionieren", sagte er.