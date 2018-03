BVB: News, Gerüchte und Personalmeldungen rund um Borussia Dortmund

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Premier League Stoke -

Borussia Dortmund macht sich offenbar Gedanken über ein Tauschgeschäft, um Torjäger Michy Batshuayi zu halten. Hier findet Ihr alle News, Gerüchte und Personalmeldungen rund um den BVB.

Tauscht der BVB Pulisic für Batshuayi ein?

Wie die Daily Mail berichtet, erwägt Dortmund ein Tauschgeschäft mit Chelsea, um Torjäger Batshuayi zu halten. Die Blues sollen bereit sein, den Belgier nach dem Leihende im Sommer in Richtung Dortmund ziehen zu lassen, wenn im Gegenzug Christian Pulisic an die Themse wechselt.

Der 19-Jährige hat derzeit einen Vertrag bis 2020 und gilt als Versprechen für die Zukunft. Ob der BVB einem entsprechenden Deal zustimmen würde, ist fraglich.

© getty

BVB-Fans solidarisieren sich mit Kölner Ultras

Nach dem offenen Brief der Kölner Vereinsführung an die eigenen Ultras solidarisierten sich Gruppen der BVB-Anhänger vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach mit einem Banner: "Verlogene Worte vom Verein kriegen Ultras Köln nicht klein."

In besagtem Brief kritisierte der Geißbock-Klub seine Ultras für deren Gewaltvergehen im Rahmen der Auswärtsspiele beim Hamburger SV und in Frankfurt. "Von einer vereinten Anhängerschaft kann keine Rede mehr sein. An diesem Punkt erinnert uns zu vieles an die dunkle Phase 2012. Die Spaltung gibt es nicht, weil der 1. FC Köln sie will, sondern weil ein Teil der Ultra-Gruppen auf Einigkeit keinen Wert mehr legt", hießt es in dem auf der FC-Homepage veröffentlichen Schreiben.