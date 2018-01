Der VfB Stuttgart setzt voll auf Rückkehrer Mario Gomez

Bundesliga Fr 12.01. Rückrundenauftakt! Erlebe die Highlights auf DAZN NFL Sa 13.01. Erlebe alle Playoff-Games live auf DAZN! Ligue 1 Strassburg -

Mario Gomez soll dem VfB Stuttgart mit seinen Toren den Klassenverbleib garantieren. Am Samstag gegen Hertha BSC ist der Mittelstürmer gleich gefordert.

Für Heilsbringer Mario Gomez wirft Trainer Hannes Wolf sogar das gewohnte System über den Haufen. Um dem Rückkehrer auch auf dem Rasen eine Wohlfühloase zu bieten, ließ der Coach des VfB Stuttgart extra neue taktische Varianten einstudieren.

Schließlich soll Gomez nichts weniger als den bisher abschlussschwachen Schwaben mit seinen Toren den Klassenverbleib ermöglichen - und sich selbst für das WM-Ticket in Stellung bringen.

"Es ist unsere Verantwortung, ihn in Szene zu setzen. Ich weiß, dass er alles geben wird", sagte Wolf (36) vor dem Rückrundenauftakt gegen Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER). Dafür sollen drei weitere Offensivspieler um den Mittelstürmer kreisen und ihn mit Vorlagen füttern - aus dem gewohnten 3-4-3 wird dann eine Mischung aus 4-2-3-1 bei Ballbesitz und 4-4-2 im Defensivverhalten. "Man muss Mario freispielen, den Gegner in Bewegung bringen. Er braucht Bälle in die Box", erklärte Wolf.

Dass Gomez in der Hinrunde beim VfL Wolfsburg nur einmal traf und sogar vom Elfmeterpunkt scheiterte, kümmert den VfB kaum. Wolf und Sportvorstand Michael Reschke sind sicher, dass der 32-Jährige in seiner alten Heimat die Treffsicherheit wiederfindet. "Mario wird seine Tore schießen, davon sind wir überzeugt", meinte Reschke.

Gomez "will und kann noch ein bisschen"

Gomez ließ bei seiner Vorstellung im Trainingslager keinen Zweifel daran, dass aus seiner Sicht die Flaute bei den Wölfen vergessen ist. "Ich brauchte diesen neuen Reiz", sagte der 71-malige Nationalspieler, "ich habe den sportlichen Ehrgeiz, ich will noch ein bisschen und ich kann noch ein bisschen."

Dieses "bisschen" soll dann auch Bundestrainer Joachim Löw im Duell gegen Bayerns Sandro Wagner überzeugen. "Er will zur WM und ich auch. Wir werden sehen, wer das Rennen macht", sagte Gomez.

Die Heimkehr zu seinem Jugendverein war das gewisse Extra. Dass nun alle in Stuttgart auf ihn schauen, beeindruckt ihn nicht. "Auf Gomez lastet die ganze Hoffnung", schrieb etwa der Kicker diese Woche. "Druck habe ich, seitdem ich 18 bin", sagte Gomez dazu lässig.

Mario Gomez: Seine Karriere in Bildern © getty 1/28 Weihnachten 2017 wird in Stuttgart zum Freudenfest: Mario Gomez, verlorener Sohn und ganzer Stolz, kehrt nach Jahren auf Wanderschaft zurück. Wir blicken auf seine Karriere zurück © getty 2/28 Am 17. September 2005 erzielte Mario Gomez seinen ersten Bundesligatreffer gegen Mainz 05 kurz nach seiner Einwechslung © getty 3/28 Seinen Durchbruch feierte Super Mario 2007. Trotz einer Verletzung in der Rückrunde gelangen ihm in dieser Saison 14 Tore und lag damit zum Zeitpunkt seines Ausfalls sogar an der Spitze der Torschützenliste © getty 4/28 Auch ohne ihren Topstürmer gewannen die Schwaben sensationell die Meisterschaft. Es sollte nicht der einzige Titel für Gomez in diesem Jahr bleiben... © getty 5/28 ...denn er erhielt auch die Auszeichnung zu Deutschlands Fußballer des Jahres © getty 6/28 Das entging natürlich auch Jogi Löw nicht und nominierte dementsprechend Gomez mit 21 Jahren zu seinem ersten Länderspiel © getty 7/28 In dem erzielte er gleich sein erstes Länderspieltor © getty 8/28 Gomez' Karriere ging weiter steil bergauf. Hier erzielte er sein legendäres "Eiertor" © getty 9/28 Folgerichtig fuhr er zur EM 2008. Dort stand er nach dieser vergebenen Großchance erstmals in der Kritik © getty 10/28 Beim VfB lief es allerdings weiterhin sehr gut. Nach 24 Saisontoren 2009 entschied sich der Shootingstar für einen Wechsel und das große Geld... © getty 11/28 ...vom FC Bayern! Für die Bundesligarekordsumme von 30 Millionen Euro ging es zum Rekordmeister © getty 12/28 Dort konnte Gomez trotz 14 Pflichtspieltoren nicht wirklich überzeugen. Zum Saisonabschluss scheiterten die Bayern im Champions-League-Finale an Inter Mailand © getty 13/28 Bei großen Turnieren mit der Nationalmannschaft sollte es weiterhin nicht laufen. Bei der WM 2010 blieb Gomez blass und erzielte kein Tor © getty 14/28 Seine persönliche Mini-Krise beendete der gebürtige Riedlinger gleich im Folgejahr und wurde mit 28 Toren Torschützenkönig. Frei nach seinem Motto: "Ich will jeden Ball versenken. Zu Hause im Garten und auch in jedem Bundesliga-Spiel" © getty 15/28 So richtig zufrieden ist man mit dem Goalgetter aber in München nie. "Wäre Gomez sehr gut, wären wir heute CL-Sieger", sagte Uli Hoeneß im Sommer 2012 © getty 16/28 Seine Nationalmannschaftskrise beendete er bei der EM 2012. Trotzdem hagelte es Mehmet Scholls berühmte Kritik, Gomez habe sich "wundgelegen" © getty 17/28 Daraufhin traf Gomez im nächsten Spiel gegen die Niederlande gleich doppelt getroffen. Scholls Kritik konterte er nach dem Spiel nüchtern: "Es geht nicht um Mario Gomez, es geht um Deutschland und noch viel weniger um Mehmet Scholl" © getty 18/28 Nach einer Verletzung zu Beginn der Saison 2013 verlor Gomez seinen Stammplatz © getty 19/28 Woraufhin er sich 2014 dem AC Florenz anschloss - mit wenig Erfolg... © getty 20/28 In drei Jahren absolvierte Super Mario verletzungsbedingt lediglich 29 Spiele und kam dabei auf sieben Tore © getty 21/28 Eine Leihe zu Besiktas Istanbul wurde von den Medien als Tiefpunkt der Karriere von Gomez dargestellt © getty 22/28 Von Wegen! Der einstige Topstürmer kam in 33 Spielen auf unfassbare 26 Tore... © getty 23/28 ...und schoss Besiktas zur ersten Meisterschaft seit 2009 © getty 24/28 Trotz des Heldenstatus bei Besiktas wechselte er aufgrund der kritischen politischen Lage in der Türkei zum VfL Wolfsburg © getty 25/28 Es dauerte bis zum 8. Spieltag, bis er sein erstes Bundesligator seit über drei Jahren feiern durfte © getty 26/28 Es sollte nicht sein letzter Treffer für die Wölfe bleiben, die dennoch im Abstiegskampf steckten, nicht zuletzt dank Gomez jedoch die Klasse hielten © getty 27/28 Seine zweite Spielzeit in Wolfsburg währte nur ein halbes Jahr, dann schlug am 22.12.2017 die Nachricht wie eine Bombe ein, dass seine sofortige Rückkehr nach Stuttgart perfekt ist! © getty 28/28 "Ich bin sehr glücklich wieder zu Hause zu sein, dort wo alles für mich begonnen hat", sagte Mario Gomez. In diesem Sinne... frohes Fest!

VfB-Trainer Wolf von Gomez überzeugt

Sein Coach hat ebenfalls nicht das Gefühl, dass ihn die riesige Erwartungshaltung hemmen könnte. "Er hat schon oft gezeigt, dass er Druck wegstecken kann. Es motiviert ihn, in dieses Stadion zu kommen", betonte Wolf vor Gomez' VfB-Comeback nach über acht Jahren in der Fremde. Dessen Trainingsintensität habe ihn beeindruckt, ergänzte Wolf, "sehr cool, was seine Aktionen und Schärfe angeht."

Doch im Spiel gegen die Berliner müssen nun eben auch Taten folgen. Nur 13 Tore hat der VfB vor Weihnachten erzielt, es ist der Hauptgrund dafür, dass der fünfmalige Meister lediglich von Platz 14 mit 17 Punkten in die zweite Saisonhälfte startet.

Das Szenario des möglichen Abstiegs direkt nach dem Wiederaufstieg begleitet die Stuttgarter dabei. Dazu das Risiko, sich zu sehr auf einen Spieler zu fokussieren. "Es darf keiner auch nur einen Schritt weniger machen", warnte Wolf.