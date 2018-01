Die DFL und der Kommerz: Was Christian Seifert mit Homer Simpson gemeinsam hat

NFL Sa 21.01. US-Kommentar gesucht? DAZN lässt dir die Wahl! Primeira Liga Setubal -

Sporting Ligue 1 Caen -

Marseille Championship Derby County -

Bristol City Primera División Getafe -

Bilbao Primeira Liga FC Porto -

Tondela Primera División Espanyol -

FC Sevilla Premier League Brighton -

Chelsea Championship Aston Villa -

Barnsley Primera División Atletico Madrid -

Girona Ligue 1 Nantes -

Bordeaux Premier League Man City -

Newcastle Primera División Villarreal -

Levante Championship Sheffield Wed -

Cardiff Ligue 1 Amiens -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Toulouse Ligue 1 Rennes -

Angers Ligue 1 Straßburg -

Dijon Ligue 1 Troyes -

Lille Premier League Arsenal -

Crystal Palace (DELAYED) Primera División Las Palmas -

Valencia Premier League West Ham -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Burnley -

Man United (DELAYED) Premier League Stoke -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Leicester -

Watford (DELAYED) Premier League Everton -

West Bromwich (DELAYED) A-League Melbourne City -

Adelaide Utd Primera División Alaves -

Leganes Serie A Atalanta -

Neapel Eredivisie Ajax -

Feyenoord Ligue 1 Nizza -

St. Etienne Serie A Bologna -

Benevento Serie A Lazio -

Chievo Verona Serie A Hellas Verona -

Crotone Serie A Sampdoria -

Florenz Serie A Udinese -

SPAL Serie A Sassuolo -

FC Turin Primera División Real Madrid -

La Coruna Eredivisie Heracles -

PSV Ligue 1 Monaco -

Metz Premier League Southampton -

Tottenham First Division A Genk -

Anderlecht Serie A Cagliari -

AC Mailand Primera División Real Sociedad -

Celta Vigo Primera División Real Betis -

FC Barcelona Serie A Inter Mailand -

AS Rom Ligue 1 Lyon -

PSG Serie A Juventus -

CFC Genua Premier League Swansea -

Liverpool Primera División Eibar -

Malaga Coupe de France Nantes -

Auxerre League Cup Bristol City -

Man City Premiership Partick Thistle -

Celtic Coupe de France Epinal -

Marseille Copa del Rey FC Sevilla -

Atletico Madrid Coupe de France PSG -

Guingamp Serie A Lazio -

Udinese Copa del Rey Alaves -

Valencia Serie A Sampdoria -

AS Rom League Cup Arsenal -

Chelsea Coupe de France Monaco -

Lyon Copa del Rey Real Madrid -

Leganes Indian Super League Kalkutta -

Chennai First Division A Brügge – Oostende Coupe de France Straßburg -

Lille Copa del Rey FC Barcelona -

Espanyol A-League Melbourne Victory -

FC Sydney Ligue 1 Dijon -

Rennes Primera División Bilbao -

Eibar Primera División La Coruna -

Levante Championship Bristol City -

QPR Primera División Valencia -

Real Madrid Ligue 1 PSG -

Montpellier Serie A Sassuolo -

Atalanta Primera División Malaga -

Girona Ligue 1 Angers -

Amiens Ligue 1 Guingamp -

Nantes Ligue 1 Metz -

Nizza Ligue 1 St. Etienne -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Troyes Primera División Villarreal -

Real Sociedad Serie A Chievo Verona -

Juventus Primera División Leganes -

Espanyol Eredivisie Utrecht -

Ajax Eredivisie Feyenoord -

Den Haag Ligue 1 Lille -

Strassburg Serie A Turin – Benevento Serie A Neapel – Bologna Serie A Crotone -

Cagliari Serie A Florenz -

Hellas Verona Serie A CFC Genua -

Udinese Premiership Ross County -

Rangers Primera División Atletico Madrid -

Las Palmas Ligue 1 Bordeaux – Lyon First Division A Lüttich – Anderlecht Primera División FC Sevilla -

Getafe Primera División FC Barcelona -

Alaves Serie A AS Rom -

Sampdoria Ligue 1 Marseille -

Monaco Primera División Celta Vigo -

Real Betis Primeira Liga Belenenses -

Benfica Coppa Italia Atalanta -

Juventus Premier League Huddersfield -

Liverpool Coupe de la Ligue Rennes -

PSG Premier League West Ham -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Swansea -

Arsenal (Delayed) Coppa Italia AC Mailand – Lazio Premier League Tottenham -

Man United Coupe de la Ligue Monaco -

Montpellier Primeira Liga Sporting -

Guimaraes Premier League Man City -

West Brom (Delayed) Premier League Everton -

Leicester (Delayed) Premier League Stoke -

Watford (Delayed) Premier League Southampton -

Brighton (Delayed) Premier League Chelsea -

Bournemouth (Delayed) Premier League Newcastle -

Burnley (Delayed) Indian Super League Mumbai City – Jamshedpur

Christian Seifert hat beim Neujahrsempfang der DFL ein Bekenntnis zum Kommerz und eine ehrliche Debatte innerhalb der Bundesliga gefordert. Damit setzt der DFL-Boss die falschen Akzente und erinnert an einen Spruch von Homer Simpson. Ein Kommentar von SPOX-Fußballchef Andreas Lehner.

Geld, Geld, Geld. Man muss sich nichts vormachen, der Fußball ist längst zu einem großen Geschäft geworden, in dem jeder nur noch an Wachstum und noch mehr Kohle denkt. Davor können selbst die härtesten Traditionalisten die Augen nicht verschließen.

Wer viel Geld hat, der hat Erfolg. So einfach lautet die Gleichung des modernen Fußballs. Dieser einfachen Mathematik folgte auch DFL-Boss Christian Seifert in seiner Grundsatzrede am Dienstag beim Neujahrsempfang seiner Organisation.

Man müsse sich zu einem "gewissen Maß zum Kommerz bekennen", um sportlich konkurrenzfähig zu bleiben. Denn nur eine "dauerhaft intakte Spitze" führe schließlich zu internationaler Wettbewerbsfähigkeit und zu einem erfolgreichen Produkt. Und das sei schließlich das ultimative Ziel.

Seifert ist seit mehr als zehn Jahren in verantwortlicher Position bei der DFL und hat die Finanzkraft der Profiklubs in dieser Zeit maßgeblich gestärkt. Es ist seine Aufgabe, dieses Rad immer weiterzudrehen.

Aber man fühlt sich zwangsläufig an Homer Simpson erinnert, der nach der Aufhebung der Prohibition in seiner Heimatstadt Springfield den Alkohol als "Ursprung und Lösung sämtlicher Lebensprobleme" feiert.

Matthias Sammer wusste es schon 2014

Seifert hat auch einige richtige Aspekte angesprochen, auch die Themensetzung sowie -gewichtung in der öffentlichen Debatte und hier zurecht auch die Medien in die Pflicht genommen. Außerdem erwarte er eine ehrliche Diskussion über die großen Themen des deutschen Fußballs im internationalen Wettbewerb.

Aber der deutsche Fußball sollte sich mehr mit sportlichen Inhalten beschäftigen als mit wirtschaftlichen, um gegen die internationale Konkurrenz zu bestehen. Es sollte beispielsweise um Trainingsinhalte, Trainingsintensität und den Übergang zwischen Nachwuchs- und Profimannschaften gehen.

Viel Geld hilft natürlich auf dem Weg zum Erfolg, aber dass Geld allein nicht alles ist, zeigt auch ein Blick in die kürzlich von der UEFA veröffentlichte Gehaltsrangliste der europäischen Klubs. Dort finden sich die üblichen Teams an der Spitze, aber auch Klubs wie der AC Milan, der FC Everton, Aston Villa und der VfL Wolfsburg in den Top 20, die weder national noch international erfolgreich sind.

Vielleicht sollte man an dieser Stelle statt Christian Seifert lieber Matthias Sammer zitieren, der 2014 über die Dominanz des FC Bayern sagte - und dafür viel Kritik einstecken musste: "Vielleicht sind wir von der Qualität, aber auch von der Mentalität im Moment anderen überlegen. Und vielleicht ist das die Message nach draußen: Wird denn woanders auch jeden Tag akribisch trainiert, als würde es kein Morgen geben? Das tägliche Training, die tägliche Ansprache ist das Produkt einer Entwicklung. Und die hat der eine oder andere Klub in Deutschland nicht."