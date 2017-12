Breel Embolo vom FC Schalke 04: "Es machen sich alle Sorgen"

PDC World Championship Do 14.12. Wahnsinn im Ally Pally:

Die Darts-WM auf DAZN Bundesliga Mi Jetzt FCB - KÖL: Alle Highlights vom Mittwoch Indian Super League Pune -

Bengaluru Coppa Italia Lazio -

Cittadella A-League FC Sydney -

Melbourne City Indian Super League Kerala -

NorthEast Utd Ligue 1 St. Etienne -

Monaco Championship Sheffield Wed -

Wolverhampton Primera División Sevilla -

Levante Premier League Leicester -

Crystal Palace Premiership Aberdeen -

Hibernian Serie A Inter Mailand -

Udinese Premier League Arsenal -

Newcastle Championship Sunderland -

Fulham Primera División Bilbao -

Real Sociedad Ligue 1 Rennes -

PSG Serie A FC Turin -

Neapel Premier League Man City -

Tottenham Primera División Eibar -

Valencia Championship Cardiff -

Hull Ligue 1 Caen -

Guingamp Ligue 1 Dijon -

Lille Ligue 1 Montpellier -

Metz Ligue 1 Straßburg -

Toulouse Ligue 1 Troyes -

Amiens Premier League Chelsea -

Southampton (Delayed) Primera División Atletico Madrid -

Alaves Serie A AS Rom -

Cagliari Premier League Stoke -

West Ham (Delayed) Premier League Brighton -

Burnley (DELAYED) Premier League Watford -

Huddersfield (DELAYED) Primera División Girona -

Getafe Eredivisie Sparta -

Feyenoord Serie A Hellas Verona -

AC Mailand Eredivisie Alkmaar -

Ajax First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 Nantes -

Angers Serie A Bologna -

Juventus Serie A Crotone -

Chievo Verona Serie A Florenz -

Genua Serie A Sampdoria -

Sassuolo Premier League West Bromwich -

Man United Primera División Celta Vigo -

Villarreal Ligue 1 Nizza -

Bordeaux Premier League Bournemouth -

Liverpool Serie A Benevento -

SPAL Primera División Las Palmas -

Espanyol Primeira Liga Sporting -

Portimonense Primera División Barcelona -

La Coruna Serie A Atalanta -

Lazio Ligue 1 Lyon -

Marseille Premier League Everton -

Swansea Primera División Malaga -

Real Betis Primeira Liga Porto -

Maritimo League Cup Arsenal -

West Ham League Cup Leicester -

Man City Coppa Italia Neapel -

Udinese Primera División Levante -

Leganes Coppa Italia AS Rom -

FC Turin Primera División Getafe -

Las Palmas First Division A Mechelen -

Brügge Coppa Italia Juventus -

Genua League Cup Chelsea -

Bournemouth Ligue 1 Amiens -

Nantes Ligue 1 Angers -

Dijon Ligue 1 Bordeaux -

Montpellier Ligue 1 Guingamp -

St. Etienne Ligue 1 Lille -

Nizza Ligue 1 Marseille -

Troyes Ligue 1 Metz -

Straßburg Ligue 1 Monaco -

Rennes Ligue 1 PSG -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Lyon League Cup Bristol City -

Man United Primera División Real Sociedad -

Sevilla Indian Super League Bengaluru -

Jamshedpur Primera División Eibar -

Girona Primera División Alaves -

Malaga Indian Super League Chennai -

Kerala Serie A Chievo Verona -

Bologna Primera División Real Betis -

Bilbao Premier League Arsenal -

Liverpool Serie A Cagliari -

Florenz Primera División Espanyol -

Atletico Madrid A-League Melbourne City -

Melbourne Victory Serie A Lazio -

Crotone Primera División Real Madrid -

Barcelona Premier League Everton -

Chelsea Premiership Kilmarnock -

Rangers Serie A Genua -

Benevento Serie A Neapel -

Sampdoria Serie A Sassuolo -

Inter Mailand Serie A SPAL -

FC Turin Serie A Udinese -

Hellas Verona Premier League Man City -

Bournemouth Championship Sheffield Wed -

Middlesbrough Primera División Valencia -

Villarreal Serie A AC Mailand -

Atalanta Premier League Burnley -

Tottenham Primera División La Coruna -

Celta Vigo Championship Aston Villa -

Sheffield Utd Eredivisie PSV -

Vitesse Premier League Leicester -

Man United Serie A Juventus -

AS Rom Premier League Brighton -

Watford (DELAYED) Premier League West Ham -

Newcastle (DELAYED) Premier League Swansea -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League Stoke -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Southampton -

Huddersfield (DELAYED) Eredivisie Ajax -

Willem II Premier League Tottenham -

Southampton Premier League Boxing Day -

Die Konferenz Championship Birmingham -

Norwich Championship Burton Albion -

Leeds Premier League Liverpool -

Swansea Premier League Man United -

Burnley (DELAYED) First Division A Anderlecht -

Gent Championship Brentford -

Aston Villa Premier League West Bromwich -

Everton (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Stoke (DELAYED) Premier League Watford -

Leicester (DELAYED) Premier League Chelsea -

Brighton (DELAYED) Premier League Bournemouth -

West Ham (DELAYED) Premiership Hearts – Hibernian

Beim FC Schalke 04 kommt Rekordtransfer Breel Embolo derzeit kaum zum Zug. Dennoch fühlt sich der Stürmer in Gelsenkirchen ausreichend gewertschätzt.

Am 15. Oktober verletzte sich Embolo folgenschwer und fiel lange Zeit aus. In dieser Saison sollte die Rückkehr erfolgen, bisher hat es der Schweizer unter Domenico Tedesco aber schwer. ""Es geht für mich jetzt darum, die Verletzung aus den Köpfen der Leute - und auch aus meinem - zu kriegen", sagt er deshalb gegenüber 20Minuten.

Embolo versuche, beim Fußball "wieder Spaß zu haben." Der 20-Jährige absolvierte bislang rund 250 Minuten in der Liga, fühlt sich aber nicht vernachlässigt: "Es ist natürlich ein riesiges Thema. Die Fans, das Trainerteam, der Sportchef, die Mitspieler: Es machen sich alle Sorgen und das hört nicht einfach so auf. Jeder nimmt Rücksicht auf mich."

Flop-11: Aus der Bundesliga nur die Bayern © getty 1/13 Am Montag gab die FIFA die FIFPro Weltelf 2017 bekannt. Als Replik darauf veröffentlichte die spanische Sportzeitung Marca eine Elf der größten Enttäuschungen der letzten Saison. SPOX stellt die Flop-11 vor © getty 2/13 TOR - Claudio Bravo (Manchester City) © getty 3/13 ABWEHR - John Stones (Manchester City) © getty 4/13 Jeremy Mathieu (Sporting/FC Barcelona) © getty 5/13 Fabio Coentrao (Sporting/Real Madrid) © getty 6/13 MITTELFELD - Nico Gaitan (Atletico Madrid) © getty 7/13 Renato Sanches (Swansea City/FC Bayern) © getty 8/13 Grzegorz Krychowiak (West Bromwich Albion/Paris Saint-Germain) © getty 9/13 Andre Gomes (FC Barcelona) © getty 10/13 ANGRIFF - Vincent Janssen (Fenerbahce/Tottenham Hotspur) © getty 11/13 Paco Alcacer (FC Barcelona) © getty 12/13 Jese Rodriguez (Stoke City/Paris Saint-Germain) © spox 13/13 Die Flop-11 der spanischen Marca auf einen Blick

Embolo schwärmt weiter von Schalke

Damit kann sich Embolo nur bedingt anfreunden, aber er stellt fest: "Es zeigt mir, dass man an mich glaubt und man mich weiterbringen will. Ich bin nun einmal erst 20 und hoffe, noch lange Fußball spielen zu können." Dafür will er sich bei Schalke durchbeißen.

"Als ich aus Basel wegging, habe ich mir einen solchen Club gewünscht. Wenn man jung ist, träumt man davon, vor derart vielen Fans spielen zu dürfen. Ich wähnte mich schon im Joggeli im siebten Himmel, als ich vor 36.000 Zuschauern spielen durfte. Und dann bist du auf Schalke und erlebst fast das Doppelte", so der Rekordtransfer.

Er schwärmt auch im zweiten Jahr nach seinem Wechsel: "Das ist nicht selbstverständlich und wunderschön. Es motiviert dich und gibt dir Kraft." Angst vor der Erwartungshaltung hat er nicht: "Druck spürst du überall. Ich kann nur für mich sprechen: Ich habe mich auch nicht gut gefühlt, als ich während meiner Lehre etwas schlecht gemacht habe. Auf dem Platz ist es dasselbe."