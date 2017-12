VfL Wolfsburg: Wer sind William, Victor Osimhen und Elvis Rexhbecaj?

Ligue 1 St. Etienne -

Monaco Championship Sheffield Wed -

Wolverhampton Primera División FC Sevilla -

Levante Premier League Leicester -

Crystal Palace Premiership Aberdeen -

Hibernian Serie A Inter Mailand -

Udinese FIFA Club World Cup Al Jazira -

Pachuca Premier League Arsenal -

Newcastle Championship Sunderland -

Fulham Primera División Bilbao -

Real Sociedad Ligue 1 Rennes -

PSG FIFA Club World Cup Real Madrid -

Gremio Serie A FC Turin -

Neapel Premier League Man City -

Tottenham Primera División Eibar -

Valencia Championship Cardiff -

Hull Ligue 1 Caen -

Guingamp Ligue 1 Dijon -

Lille Ligue 1 Montpellier -

Metz Ligue 1 Straßburg -

Toulouse Ligue 1 Troyes -

Amiens Premier League Chelsea -

Southampton (Delayed) Primera División Atletico Madrid -

Alaves Serie A AS Rom -

Cagliari Premier League Stoke -

West Ham (Delayed) Premier League Brighton -

Burnley (DELAYED) Premier League Watford -

Huddersfield (DELAYED) Primera División Girona -

Getafe Eredivisie Sparta -

Feyenoord Serie A Hellas Verona -

AC Mailand Eredivisie Alkmaar -

Ajax First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 Nantes -

Angers Serie A Bologna -

Juventus Serie A Crotone -

Chievo Verona Serie A Florenz -

CFC Genua Serie A Sampdoria -

Sassuolo Premier League West Bromwich -

Man United Primera División Celta Vigo -

Villarreal Ligue 1 Nizza -

Bordeaux Premier League Bournemouth -

Liverpool Serie A Benevento -

SPAL Primera División Las Palmas -

Espanyol Primeira Liga Sporting -

Portimonense Primera División FC Barcelona -

La Coruna Serie A Atalanta -

Lazio Ligue 1 Lyon -

Marseille Premier League Everton -

Swansea Primera División Malaga -

Real Betis Primeira Liga FC Porto -

Maritimo League Cup Arsenal -

West Ham League Cup Leicester -

Man City Coppa Italia Neapel -

Udinese Primera División Levante -

Leganes Coppa Italia AS Rom -

FC Turin Primera División Getafe -

Las Palmas First Division A Mechelen -

Brügge Coppa Italia Juventus -

CFC Genua League Cup Chelsea -

Bournemouth Ligue 1 Amiens -

Nantes Ligue 1 Angers -

Dijon Ligue 1 Bordeaux -

Montpellier Ligue 1 Guingamp -

St. Etienne Ligue 1 Lille -

Nizza Ligue 1 Marseille -

Troyes Ligue 1 Metz -

Straßburg Ligue 1 Monaco -

Rennes Ligue 1 PSG -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Lyon League Cup Bristol City -

Man United Primera División Real Sociedad -

FC Sevilla Indian Super League Bengaluru -

Jamshedpur Primera División Eibar -

Girona Primera División Alaves -

Malaga Indian Super League Chennai -

Kerala Serie A Chievo Verona -

Bologna Primera División Real Betis -

Bilbao Premier League Arsenal -

Liverpool Serie A Cagliari -

Florenz Primera División Espanyol -

Atletico Madrid A-League Melbourne City -

Melbourne Victory Serie A Lazio -

Crotone Primera División Real Madrid -

FC Barcelona Premier League Everton -

Chelsea Premiership Kilmarnock -

Rangers Serie A CFC Genua -

Benevento Serie A Neapel -

Sampdoria Serie A Sassuolo -

Inter Mailand Serie A SPAL -

FC Turin Serie A Udinese -

Hellas Verona Premier League Man City -

Bournemouth Championship Sheffield Wed -

Middlesbrough Primera División Valencia -

Villarreal Serie A AC Mailand -

Atalanta Premier League Burnley -

Tottenham Primera División La Coruna -

Celta Vigo Championship Aston Villa -

Sheffield Utd Eredivisie PSV -

Vitesse Premier League Leicester -

Man United Serie A Juventus -

AS Rom Premier League Brighton -

Watford (DELAYED) Premier League West Ham -

Newcastle (DELAYED) Premier League Swansea -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League Stoke -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Southampton -

Huddersfield (DELAYED) Eredivisie Ajax -

Willem II Premier League Tottenham -

Southampton Premier League Boxing Day -

Die Konferenz Championship Birmingham -

Norwich Championship Burton Albion -

Leeds Premier League Liverpool -

Swansea Premier League Man United -

Burnley (DELAYED) First Division A Anderlecht -

Gent Championship Brentford -

Aston Villa Premier League West Bromwich -

Everton (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Stoke (DELAYED) Premier League Watford -

Leicester (DELAYED) Premier League Chelsea -

Brighton (DELAYED) Premier League Bournemouth -

West Ham (DELAYED) Premier League Newcastle -

Man City Premiership Hearts – Hibernian Indian Super League Jamshedpur -

Chennai

Auch wenn nur eines der letzten 13 Bundesligaspiele verloren ging, kommt der VfL Wolfsburg unter Trainer Martin Schmidt tabellarisch nicht voran. Das hat vielschichtige Gründe, einer davon ist die häufige Veränderung der Formationen. So sind derzeit drei Spieler gefragt, die es zuvor nicht waren: William, Victor Osimhen und Elvis Rexhbecaj. Doch wer ist eigentlich dieses Trio?

Einmal mehr gab Wolfsburg im Sommer viel Geld für Neuzugänge aus, der nächste Umbruch stand an. John-Anthony Brooks, Ignacio Camacho und Divock Origi sorgten für viel Hoffnung beim VW-Klub. Eine Saison wie im Vorjahr, als der Abstieg erst in der Relegation abgewendet werden konnte, sollte unter allen Umständen vermieden werden.

Das gelang nur in Teilen, früh musste Coach Andries Jonker gehen. Unter Martin Schmidt hat der VfL zwar wieder Stabilität erreicht, zu mehr als zu einem Platz im hinteren Tabellenmittelfeld hat die Serie von nur einer Niederlage aus 13 Bundesligaspielen aber noch nicht gereicht.

Dafür sind vielschichtige Gründe verantwortlich, einer davon ist die häufig auch verletzungsbedingte Veränderung der Formationen. Und so sind derzeit drei Spieler gefragt, die man eigentlich nicht auf dem Schirm hatte: William, Victor Osimhen und Elvis Rexhbecaj.

Wolfsburgs William-Transfer ging fast unter

Gegen den HSV und zuletzt im Heimspiel gegen RB Leipzig verteidigte der Brasilianer William auf links. Die Position des Linksverteidigers war beim VfL seit der Meistersaison 2008/09 prominent besetzt. Spieler wie Ex-Kapitän Marcel Schäfer oder der im Sommer nach Mailand abgewanderte Ricardo Rodriguez standen in Wolfsburg über Jahre nie zur Disposition.

Auf einen prominenten Rodriguez-Ersatz verzichtete der VfL im Sommer. Stattdessen bekleidete in Neuzugang Marcel Tisserand ein gelernter Innenverteidiger die Position. Als Ersatz stand Talent Gian-Luca Itter bereit. Für William war daher zunächst kein Platz.

Schon der Wechsel des 22-Jährigen ging in der Folge der Neuerwerbungen von John-Anthony Brooks oder Divock Origi fast unter. Für fünf Millionen Euro eisten die Wölfe den gelernten Rechtsverteidiger von Internacional Porto Alegre los.

Die Langzeitverletzten der Bundesliga © getty 1/48 Der BVB muss das restliche Jahr auf Gonzalo Castro (Außenbandriss) und wohl auch auf Maximilian Philipp verzichten, Neuer fehlt den Bayern noch bis zum Frühling. Doch das sind nicht die einzigen Langzeitverletzten der Bundesliga. SPOX zeigt das Lazarett © getty 2/48 FC BAYERN MÜNCHEN: Manuel Neuer, Mittelfußbruch, Ausfallzeit bis März 2018 © getty 3/48 Thiago, Muskelteilriss im Oberschenkel, Ausfallzeit bis Ende Januar 2018 © getty 4/48 RB LEIPZIG: Marcel Sabitzer, Schulterverletzung, Ausfallzeit bis Mitte Dezember 2017 © getty 5/48 FC SCHALKE 04: Pablo Insua, Rippenfellentzündung, Ausfallzeit bis Januar 2018 © getty 6/48 Nabil Bentaleb, Schambeinentzündung, Ausfallzeit unbekannt © getty 7/48 BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH: Tobias Strobl, Kreuzbandriss, Ausfallzeit bis Februar 2018 © getty 8/48 Jonas Hofmann, Innenbandabriss, Ausfallzeit bis Januar 2018 © getty 9/48 Laszlo Benes, Mittelfußbruch, Ausfallzeit bis Mitte Dezember 2017 © getty 10/48 BORUSSIA DORTMUND: Marco Reus, Kreuzbandriss, Ausfallzeit bis März 2018 © getty 11/48 Sebastian Rode, Stressreaktion am Schambein, Ausfallzeit bis Januar 2018 © getty 12/48 Erik Durm, Hüftverletzung, Ausfallzeit unbekannt © getty 13/48 Mario Götze, Bänderteilriss im Sprunggelenk, Ausfallzeit bis Januar 2018 © getty 14/48 Lukasz Piszczek, Außenbandanriss im Knie, Ausfallzeit bis Januar 2018 © getty 15/48 Jacob Bruun Larsen, Knieverletzung, Ausfallzeit bis Januar 2018 © getty 16/48 Maximilian Philipp, Knieverletzung, Ausfallzeit unbekannt © getty 17/48 Gonzalo Castro, Außenbandriss im Sprunggelenk, Ausfallzeit unbekannt © getty 18/48 FC AUGSBURG: Erik Thommy, Riss des Syndesmosebandes, Ausfallzeit bis Januar 2018 © getty 19/48 EINTRACHT FRANKFURT: Alex Meier, Operation am Knöchel, Ausfallzeit bis März 2018 © getty 20/48 Nelson Mandela Mbouhoum, Kreuzbandriss, Ausfallzeit bis April 2018 © getty 21/48 Marco Fabian, Lendenwirbel-Probleme, Ausfallzeit bis Januar 2018 © getty 22/48 Jonathan de Guzman, Schultereckgelenkssprengung, Ausfallzeit bis Februar 2018 © getty 23/48 Timothy Chandler, Meniskusriss, Ausfallzeit bis Ende Dezember 2017 © getty 24/48 BAYER LEVERKUSEN: Vladlen Yurchenko, Fußprellung, Ausfallzeit bis Januar 2018 © getty 25/48 HANNOVER 96: Edgar Prib, Kreuzbandriss, Ausfallzeit bis April 2018 © getty 26/48 Uffe Bech, Meniskusriss, Ausfallzeit bis Januar 2018 © getty 27/48 Felipe, Sehnenriss, Ausfallzeit bis Januar 2018 © getty 28/48 VfL WOLFSBURG: Ignacio Camacho, Operation am Knöchel, Ausfallzeit bis Januar 2018 © getty 29/48 HERTHA BSC: Vladimir Darida, Knie-OP, Ausfallzeit bis Januar 2018 © getty 30/48 VfB STUTTGART: Matthias Zimmermann, Kreuzbandriss, Ausfallzeit bis Mai 2018 © getty 31/48 Carlos Mane, Knie-OP, Ausfallzeit bis Januar 2018 © getty 32/48 1. FSV MAINZ 05: Karim Onisiwo, Schulterverletzung, Ausfallzeit bis Januar 2018 © getty 33/48 Rene Adler, Oberschenkelverletzung, Ausfallzeit bis Januar 2018 © getty 34/48 HAMBURGER SV: Nicolai Müller, Kreuzbandriss, Ausfallzeit bis Ende März 2018 © getty 35/48 Bjarne Thoelke, Syndesmosebandriss, Ausfallzeit bis Ende Januar 2018 © getty 36/48 SC FREIBURG: Florian Niederlechner, Kniescheibenbruch, Ausfallzeit bis Juli 2018 © getty 37/48 Mike Frantz, Innenbandriss im Knie, Ausfallzeit bis Mitte Februar 2018 © getty 38/48 Marc-Oliver Kempf, Muskelsfaserriss, Ausfallzeit bis Januar 2018 © getty 39/48 WERDER BREMEN: Justin Eilers, Kreuzbandriss, Ausfallzeit bis Januar 2018 © getty 40/48 Michael Zetterer, Handgelenksverletzung, Ausfallzeit bis Februar 2018 © getty 41/48 1. FC KÖLN: Jonas Hector, Syndesmosebandriss, Ausfallzeit bis Januar 2018 © getty 42/48 Dominique Heintz, Oberschenkelmussriss, Ausfallzeit bis Januar 2018 © getty 43/48 Jhon Cordoba, Oberschenkelverletzung, Ausfallzeit bis Januar 2018 © getty 44/48 Simon Zoller, Oberschenkelverletzung, Ausfallzeit bis Januar 2018 © getty 45/48 Dominic Maroh, Oberschenkelverletzung, Ausfallzeit bis Januar 2018 © getty 46/48 Marco Höger, muskuläre Probleme, Ausfallzeit unbekannt © getty 47/48 Marcel Risse, Knieprobleme, Ausfallzeit unbekannt © getty 48/48 Joao Queiros, Lendenwirbelbruch, Ausfallzeit bis Januar 2018

Schmidt über William: "Riesige Fortschritte"

William, an mancher Stelle aufgrund der ungewissen Integration als Wundertüte tituliert, werde viel Eingewöhnungszeit brauchen. Dessen war man sich bewusst. Nun aber musste er erstmals gegen den HSV hinten links aushelfen, da Tisserand und Itter krank waren.

Schmidt warf William also auch ein wenig ins kalte Wasser, doch der Brasilianer zahlte das Vertrauen mit einer beherzten Leistung zurück und durfte gegen RB Leipzig erneut von Beginn auflaufen.

Gegen die Roten Bullen belebte er nicht nur das Offensivspiel, sondern hatte defensiv die meisten klärenden Aktionen (sieben) und abgefangenen Bälle vorzuweisen (fünf). "Er macht riesige Fortschritte. Er ist läuferisch einer der stärksten, er ist kämpferisch gut, ein kompletter Spieler", so Schmidts Zwischenfazit.

Victor Osimhen nun regelmäßiger im Kader

Für den Coach war die Hereinnahme von William in dem Sinne nichts Neues. Schon häufiger musste er zuletzt seinen Kader mit jüngeren Kickern auffüllen. Einer davon ist Victor Osimhen, der bereits im Januar 2016 für 3,5 Millionen Euro verpflichtet wurde. "Wir wollen ihn behutsam aufbauen und müssen von Woche zu Woche schauen", sagte Ex-Trainer Valerien Ismael damals.

Das gilt gewissermaßen auch heute noch, hängt aber nun stärker mit der großen Konkurrenz im Angriff zusammen. Mario Gomez ist gesetzt, Origi folgt dahinter und den bislang glücklosen 17-Millionen-Euro-Transfer Landry Dimata gibt es auch noch.

Den Durchbruch schaffte der Nigerianer bei der U17-WM 2015. Satte zehn Treffer steuerte er damals zum Gewinn der Nachwuchs-WM-Trophäe bei. Der nächste große Karriereschritt gelang ihm seither noch nicht.

Osimhen bleibt bisher nur der Platz auf der Bank, immerhin steht er regelmäßig im Kader. Vier Einwechslungen bekam er von Schmidt bislang geschenkt, das bedeutete 13 Minütchen Bundesligaluft. "Ich fühle mich gut, spüre das Vertrauen von Martin Schmidt", sagt Osimhen.

Elvis Rexhbecaj: Lob von Martin Schmidt

Der dritte Frischling im Bunde ist Deutsch-Albaner Elvis Rexhbecaj. Der 20-Jährige mit dem ausdrucksstarken Namen (Aussprache: "Rejbecaj", j wie in Xhaka) erzielte in der Regionalliga Nord sieben Treffer in 17 Einsätzen. Das war ein triftiger Grund für Schmidt, den defensiven Mittelfeldspieler gegen Leipzig zum ersten Mal in den Kader der Profis zu stecken. 15-Millionen-Euro-Neuzugang Ignacio Camacho fehlt weiter verletzt.

Von der ersten Begegnung an habe Rexhbecaj Schmidt positiv überrascht. "Er ist ein unheimlich laufstarker, aggressiver und spielstarker Spieler. Er ist recht komplett aufgestellt und kann mehrere Positionen spielen", lobt Schmidt.

Bereits im Sommer unterschrieb Rexhbecaj seinen ersten Profivertrag bis 2020 und betonte bei der Unterschrift artig: "Der VfL Wolfsburg ist mein Verein." Er sei überzeugt davon, in Wolfsburg am besten aufgehoben zu sein. Wie Rexhbecaj in jedem Training die arrivierten Kräfte unter Druck setzt, imponiert Schmidt. "Er ist immer näher dran", unterstreicht der Coach im kicker, "in nächster Zukunft ist er sicher eine Option".

Wohin das alles für die drei Jungs führen wird, lässt sich derzeit noch nicht abschätzen. Klar ist nur, dass Schmidt schon in Mainz ein gutes Händchen im Umgang mit jungen Spielern hatte - und nach einem erneuten Abrutschen auf den Relegationsplatz sieht es unter dem Schweizer ja auch nicht aus.