Der Ruf nach konsequenter Regelauslegung

PDC World Championship Do 14.12. Wahnsinn im Ally Pally:

Die Darts-WM auf DAZN Serie A Crotone -

Udinese Championship Birmingham -

Wolverhampton Primera División Girona -

Alaves Serie A Hellas Verona -

Genua FIFA Club World Cup Al Jazira -

Auckland City Indian Super League Chennai -

Kalkutta Indian Super League NorthEast Utd -

Bengaluru Ligue 1 Bordeaux -

Straßburg Championship Sheffield Utd -

Bristol City Primera División Alaves -

Las Palmas A-League Sydney Wanderers -

FC Sydney Primera División Getafe -

Eibar Premier League West Ham -

Chelsea FIFA Club World Cup Pachuca -

Casablanca Championship QPR -

Leeds Primera División Real Madrid -

Sevilla Ligue 1 PSG -

Lille Serie A Cagliari -

Sampdoria Premier League Newcastle -

Leicester Primera División La Coruna -

Leganes Championship Norwich -

Sheffield Wed Ligue 1 Angers -

Montpellier Ligue 1 Guingamp -

Dijon Ligue 1 Metz -

Rennes Ligue 1 Monaco -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Caen Premier League Huddersfield -

Brighton (DELAYED) Primera División Valencia -

Celta Vigo Serie A Juventus -

Inter Primeira Liga Boavista -

Sporting Premier League Crystal Palace -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Tottenham -

Stoke (DELAYED) Premier League Burnley -

Watford (DELAYED) Primera División Real Sociedad -

Malaga Serie A Chievo Verona -

AS Rom Premier League Southampton -

Arsenal Premier League Spartak Moskau -

CSKA Moskau Ligue 1 Amiens -

Lyon Serie A Neapel -

Florenz Serie A SPAL -

Hellas Verona Serie A Udinese -

Benevento Premier League Liverpool -

Everton Primera División Real Betis -

Atletico Madrid Eredivisie Ajax -

PSV Ligue 1 Nantes -

Nizza Premier League Man United -

Man City First Division A Anderlecht -

Charleroi Serie A Sassuolo -

Crotone Primera División Levante -

Bilbao Primera División Villarreal -

Barcelona Serie A AC Mailand -

Bologna Ligue 1 Marseille -

St. Etienne Primeira Liga Setubal -

Porto Superliga Estudiantes -

Boca Juniors Serie A Genua -

Atalanta Primera División Espanyol -

Girona Serie A Lazio -

FC Turin Championship Reading -

Cardiff Coupe de la Ligue Toulouse -

Bordeaux Premier League Huddersfield -

Chelsea Coupe de la Ligue Monaco -

Caen Premier League Crystal Palace -

Watford (DELAYED) Premier League Burnley -

Stoke (DELAYED) Coupe de la Ligue Rennes -

Marseille Eredivisie Feyenoord -

Heerenveen Premier League West Ham -

Arsenal Coupe de la Ligue Straßburg -

PSG Premier League Liverpool -

West Brom (DELAYED) Premier League Newcastle -

Everton (DELAYED) Premier League Southampton -

Leicester (DELAYED) Premier League Man United -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Man City (DELAYED) Premier League Tottenham -

Brighton (DELAYED) Indian Super League Pune -

Bengaluru FC Eredivisie Ajax -

Excelsior A-League Sydney -

Melbourne City Indian Super League Kerala -

NorthEast United Ligue 1 St. Etienne -

Monaco Championship Sheffield Wed -

Wolverhampton Primera División Sevilla -

Levante Premier League Leicester -

Crystal Palace Premiership Aberdeen -

Hibernian Serie A Inter Mailand -

Udinese Premier League Arsenal -

Newcastle Championship Sunderland -

Fulham Primera División Bilbao -

Real Sociedad Ligue 1 Rennes -

PSG Serie A FC Turin -

Neapel Primera División Eibar -

Valencia Championship Cardiff -

Hull Ligue 1 Caen -

Guingamp Ligue 1 Dijon -

Lille Ligue 1 Montpellier -

Metz Ligue 1 Straßburg -

Toulouse Ligue 1 Troyes -

Amiens Premier League Chelsea -

Southampton (Delayed) Primera División Atletico Madrid -

Alaves Serie A AS Rom -

Cagliari Ligue 1 Nantes -

Angers Premier League West Bromwich -

Man United Premier League Bournemouth -

Liverpool Serie A Benevento -

SPAL Primera División Barcelona -

La Coruna Serie A Atalanta -

Lazio

Der aberkannte Elfmeter von Hannover 96 im Spiel gegen den FC Bayern hat für Verwirrung gesorgt - korrekt oder Fehlentscheidung? Zwar war der Pfiff unter dem Strich korrekt und regelkonform, die Regel sollte jedoch konsequenter durchgezogen werden.

Es war eine der Schlüsselszenen der Partie zwischen Bayern und Hannover: 96-Stürmer Niclas Füllkrug verwandelte einen Foulelfmeter sicher links unten im Eck, die Gäste bejubelten den Ausgleich jedoch nur wenige Sekunden. Der Grund: Schiedsrichter Guido Winkmann ließ den Strafstoß wiederholen, weil acht Spieler bereits vor der Ausführung in den Strafraum gestürmt waren.

Bayerns Mats Hummels stellte später in der Mixed Zone der Allianz Arena klar, dass es bei dieser Szene keine zwei Meinung gebe: "Ich glaube, beim ersten Elfmeter waren gefühlt zehn Spieler im Sechzehner. Das war schon eine wilde Situation", sagte der Münchner Innenverteidiger.

Allerdings sorgte die Tatsache für Verwirrung, dass eben nicht nur Hannoveraner, sondern auch Münchner waren, die in den Strafraum stürmten. Das bewog 96-Sportdirektor Horst Heldt dazu zu fragen: "Was soll die Regel? Ist es sinnvoll, den Elfmeter zu wiederholen?"

Gagelmann erklärt die richtige Regelauslegung

Schiedsrichter-Experte Peter Gagelmann erklärte später via Twitter, warum Winkmann in dieser Situation richtig entschied: "Wenn der Torwart den Ball hält, würde es eine Wiederholung geben, wenn verteidigende Spieler zu früh reinlaufen. Wenn der Ball ins Tor geht, zählt das Tor. Vorausgesetzt es liefen bei der Ausführung keine Angreifer mit in den Strafraum."

Tatsächlich waren vor Füllkrugs Schuss bereits vier Münchner Verteidiger, aber eben auch drei Hannoveraner Angreifer in den Sechzehner gelaufen. Die Regelauslegung war korrekt.

Boateng lief bei der zweiten Ausführung in den Strafraum

Dennoch ist der Ruf nach einer konsequenteren Regelauslegung bei der Ausführung von Elfmetern verständlich. Schließlich ist es Usus, dass sowohl Verteidiger als auch Angreifer vorzeitig in den Strafraum laufen. Und bei der zweiten Ausführung durch Füllkrug war mindestens Jerome Boateng links bereits über der Sechzehnerlinie. Ulreich hielt, Winkmann ließ nicht noch einmal wiederholen...

Letztlich versuchte Heldt, das Positive zu sehen: "Am Ende der Geschichte war es für diese Situation unerheblich, weil wir sowieso den Ausgleich gemacht haben. Von daher ist es kurios, aber zweitrangig für den Spielverlauf."