Hundebiss, Nebel, Schalenklau, Comeback

174 teils legendäre Spiele hat es zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 seit 1925 gegeben, 91 davon in der Bundesliga seit 1963. Die Bilanz spricht für die Königsblauen: 67 Siegen stehen 47 Unentschieden und 60 Niederlagen gegenüber, die Tordifferenz lautet 334:274.

In der Bundesliga-Ära spielte niemand mehr Derbys als das Schalke-Idol Klaus Fichtel und BVB-Torhüter Roman Weidenfeller (je 24), niemand gewann mehr als der heutige Dortmunder Sportdirektor Michael Zorc (10). Doch in Erinnerung bleiben nicht Statistiken, sondern Geschichten.

Das erste Derby

3. Mai 1925: Schalke 04 - Borussia Dortmund 4:2

Die Geburtsstunde des Schalker Kreisels in der Ruhrgaumeisterschaft der Kreisligen. "Kurz und flach wandert der Ball von Mann zu Mann", schreibt der Dortmunder Generalanzeiger über das Spiel der Schalker in Herne. Ernst Kuzorra, 19 Jahre alt, trifft doppelt. Er wird zu einer Schalker Legende werden.

Der höchste Sieg

20. Oktober 1940: Schalke 04 - Borussia Dortmund 10:0

Keines der 172 Derbys ist einseitiger als jenes im Zweiten Weltkrieg in der Gauliga Westfalen. Wieder ist Ernst Kuzorra der Held, diesmal erzielt er vier Tore in der ersten Halbzeit. Nur 3000 Zuschauer sehen das Spiel in der Glückauf-Kampfbahn.

Seite 1: Das erste Derby und der höchste Sieg

Seite 2: Das erste Bundesliga-Derby und das Nebelderby

Seite 3: Der Hundebiss und Fichtels Abschied

Seite 4: Lehmanns Tor und Möllers Rückkehr

Seite 5: Die verspielte Meisterschaft, die Aufholjagd und das Spiel des Jahrzehnts