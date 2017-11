Bruchhagen: Punkte eine "Notwendigkeit"

Premier League So 15:15 Mega-Sonntag: City-Arsenal & Chelsea-United A-League Melbourne City -

Heribert Bruchhagen vom Hamburger SV hat den Druck auf seine Mannschaft und Trainer Markus Gisdol vor dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart erhöht. "Wir spielen gegen einen Aufsteiger, und es besteht die Notwendigkeit, zu Punkten zu kommen", sagte der 69-Jährige vor der Partie am Samstag (15.30 im LIVETICKER).

Der HSV hat sieben der vergangenen acht Partien verloren, dennoch will Bruchhagen auf der Trainerposition weiter auf Kontinuität setzen. Das spürt auch Gisdol. Das besonnene Umfeld sei eine "gute Basis, um uns zu befreien und in bessere Tabellenregionen vorzustoßen", sagte der 48-Jährige. Gisdol will die magere Bilanz mit erst sieben Punkten für sich ausblenden. "Ich kenne schwierige Situationen", sagte er am Donnerstag: "Für mich ist es wichtig, nicht in Problemen zu denken, sondern in Lösungen."

HSV: Arp winkt Startelf-Debüt

Bei dem Vorhaben, erstmals seit dem zweiten Spieltag einen Sieg einzufahren, könnte der HSV-Trainer erstmals das 17 Jahre alte Sturmjuwel Jann-Fiete Arp in die Startelf beordern. "Wir brauchen kein Geheimnis daraus zu machen, dass es die Überlegung gibt", sagte Gisdol. Arp hatte am vergangenen Samstag bei Hertha BSC den Anschlusstreffer bei der 1:2-Niederlage erzielt.

Wichtig sei es aber auch, dass die etablierten Spieler "wieder stabiler" würden, sagte Gisdol: "Ich halte nicht viel davon, jungen Spielern zu früh zu viel Verantwortung zu übertragen." Verzichten muss der Chefcoach aller Voraussicht nach auf Sejad Salihovic (Wadenprobleme), dagegen ist Vasilije Janjicic nach überstandener Virusinfektion ins Training zurückgekehrt.