Neue Details im Fall Aubameyang

Primera Division Sa 20:45 Atletico - Real: Wer siegt im Derbi madrileño? Indian Super League Kerala -

Kalkutta Ligue 1 Lille -

St. Etienne Ligue 1 Amiens -

Monaco Championship Preston -

Bolton Primera División Girona -

Real Sociedad J1 League Kobe -

Hiroshima Primera División Getafe -

Alaves Premier League Arsenal -

Tottenham Premiership Ross County -

Celtic Premier League Liverpool -

Southampton Championship Reading -

Wolverhampton Primera División Leganes -

Barcelona Ligue 1 PSG -

Nantes Serie A AS Rom -

Lazio Premier League Man United -

Newcastle Primera División Sevilla -

Celta Vigo Championship Fulham -

Derby County Ligue 1 Dijon -

Troyes Ligue 1 Guingamp -

Angers Ligue 1 Straßburg -

Rennes Ligue 1 Toulouse -

Metz Premier League Leicester -

Man City (DELAYED) Eredivisie Breda -

Ajax Primera División Atletico Madrid -

Real Madrid Serie A Neapel -

AC Mailand Premier League West Bromwich -

Chelsea (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Everton (DELAYED) Premier League Burnley -

Swansea (DELAYED) Primera División Malaga -

La Coruna Serie A Crotone -

Genua Super Liga Ivanjica -

Partizan Championship Leeds -

Middlesbrough 1. HNL Dinamo Zagreb -

Lokomotiva Zagreb Ligue 1 Caen -

Nizza Serie A Benevento -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Juventus Serie A SPAL -

Florenz Serie A FC Turin -

Chievo Verona Serie A Udinese -

Cagliari Primera División Espanyol -

Valencia Premier League Zenit -

Tosno Ligue 1 Lyon -

Montpellier Premier League Watford -

West Ham First Division A Brügge -

Waasland-Beveren Superliga Bröndby -

Nordsjaelland Primera División Las Palmas -

Levante Serie A Flamengo -

Corinthians Primera División Bilbao -

Villarreal Serie A Inter Mailand -

Atalanta Ligue 1 Bordeaux -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Racing Ligue 1 Amiens -

Lille Serie A Hellas Verona -

Bologna Premier League Brighton -

Stoke Primera División Eibar -

Real Betis Copa Sudamericana Libertad -

Independiente Championship Ipswich -

Sheffield Wed Copa Libertadores Gremio -

Lanus Indian Super League Chennai -

NorthEast United Copa Sudamericana Flamengo -

Junior Indian Super League Kerala -

Jamshedpur Ligue 1 St. Etienne -

Straßburg Premiership Dundee -

Rangers Premier League West Ham -

Leicester Primera División Celta Vigo -

Leganes A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División Alaves -

Eibar Championship Barnsley -

Leeds Serie A Bologna -

Sampdoria Championship Norwich -

Preston Primera División Real Madrid -

Malaga Ligue 1 Rennes -

Nantes Serie A Chievo Verona -

SPAL Serie A Sassuolo -

Hellas Verona Premier League Liverpool -

Chelsea Primera División Real Betis -

Girona Championship Sheff Utd -

Birmingham Ligue 1 Caen -

Bordeaux Ligue 1 Dijon -

Toulouse Ligue 1 Metz -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Lille Ligue 1 Troyes -

Angers Premier League Tottenham -

West Bromwich (DELAYED) Primera División Levante -

Atletico Madrid Premier League Swansea -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Stoke (DELAYED) Premier League Man United -

Brighton (DELAYED) Premier League Newcastle -

Watford (DELAYED) J1 League Cerezo Osaka -

Kobe J1 League Kashima -

Kashiwa Primera División La Coruna -

Bilbao Eredivisie Excelsior -

PSV Premier League Southampton -

Everton Super Liga Cukaricki -

Roter Stern Ligue 1 Nizza -

Lyon Serie A Genua -

AS Rom Serie A AC Mailand -

FC Turin Serie A Udinese -

Neapel Primera División Real Sociedad -

Las Palmas Ligue 1 Marseille -

Guingamp Premier League Huddersfield -

Man City Serie A Lazio -

Florenz Primera División Villarreal -

Sevilla Premier League Burnley -

Arsenal (DELAYED) First Division A Brügge -

Zulte-Waregem Primera División Valencia -

Barcelona Serie A Juventus -

Sampdoria Ligue 1 Monaco -

PSG Primeira Liga Benfica -

Setubal Superliga River Plate -

Newell's Old Boys Premier League Spartak -

Zenit Serie A Atalanta -

Benevento Championship QPR -

Brentford Primera División Espanyol -

Getafe Ligue 1 Amiens -

Dijon Ligue 1 Straßburg -

Caen Coppa Italia Sampdoria -

Pescara Ligue 1 Bordeaux -

St. Etienne Premier League Watford -

Man United Copa del Rey Real Madrid -

Fuenlabrada Premier League Brighton -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Newcastle (DELAYED) Premier League Leicester -

Tottenham (DELAYED) Copa Sudamericana Independiente -

Libertad Coppa Italia Chievo Verona -

Hellas Verona Ligue 1 Angers -

Rennes Ligue 1 Guingamp -

Montpellier Ligue 1 Lyon -

Lille Ligue 1 Metz -

Marseille Ligue 1 Nantes -

Monaco Ligue 1 Toulouse -

Nizza Copa del Rey Barcelona -

Murcia Premiership Rangers -

Aberdeen Cup Anderlecht -

Lüttich Ligue 1 PSG -

Troyes Premier League Stoke -

Liverpool Copa del Rey Atletico Madrid -

Elche Premier League Bournemouth -

Burnley (DELAYED) Premier League Arsenal -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Man City -

Southampton (DELAYED) Premier League Everton -

West Ham (DELAYED) Premier League Chelsea -

Swansea (DELAYED) Copa Libertadores Lanus -

Gremio Indian Super League Goa -

Bengaluru Coppa Italia Udinese -

Perugia Copa del Rey Villarreal -

Ponferradina Cup Zulte-Waregem -

Brügge Coppa Italia Genua -

Crotone

Eine Lustreise nach Mailand, ein unmoralisches Angebot aus China oder sein umstrittener Maskenjubel: Pierre-Emerick Aubameyang beherrscht bei Borussia Dortmund die Schlagzeilen - und das nicht nur wegen seiner inzwischen 136 Tore für den Pokalsieger. Am Donnerstag suspendierte der BVB seinen Star-Spieler - wohl wegen mehrerer Undiszipliniertheiten.



"Ich bin wie ein Kind, das es genießt, Fußball zu spielen", erklärte Aubameyang einmal. Doch nun hat es der Paradiesvogel mit dem extravaganten Kleidungsstil übertrieben - und diesmal reichte ein im Vergleich zu den vorherigen Aufregern fast schon schnödes Zuspätkommen.

Die Folge: Suspendierung. Wie schon vor knapp einem Jahr, als er trotz eines Verbots nach Mailand flog und deswegen in der Champions League gegen Sporting Lissabon aussetzen musste.

Damals hatte sich der 28-Jährige einsichtig gezeigt, diesmal reagierte er mit Unverständnis. "Ich verstehe es wirklich nicht. Ich wollte nicht zu spät zum Training kommen", sagte Aubameyang der Bild-Zeitung. Die Strafe vor einem Jahr habe er dagegen nachvollziehen können, "weil ich gegen eine Ansage verstoßen habe."

Allerdings dürfte es mehr als fraglich sein, dass es beim Pokalsieger keine Vorgabe für die Spieler gibt, pünktlich zum Training oder zu Treffpunkten zu kommen. Zumal es übereinstimmenden Medienberichten zufolge nicht das erste Mal in dieser Saison gewesen sein soll. Außerdem: Aubameyang soll laut Bild am Mittwoch mit einem Kamerateam auf dem Trainingsgelände erschienen, um einen dreistündigen Werbefilm zu drehen. Ohne Erlaubnis des Vereins.

Ranking: Die 15 besten Stürmer der aktuellen Bundesliga-Saison © getty 1/18 In der Länderspielpause nimmt sich SPOX die Bundesligisten vor und stellt ein Ranking der 15 Besten auf ihrer jeweiligen Position auf. Heute an der Reihe: die Halb- und Mittelstürmer © getty 2/18 Berücksichtigt werden nur die Spieler, die mindestens fünf Partien absolviert haben. Deshalb fällt beispielsweise HSV-Hoffnungsträger Fiete Arp aus dem Ranking heraus © getty 3/18 Mit dabei sind in dieser Auflistung auch die Zehner, die mehr als hängende Spitze und weniger als Spielmacher im offensiven Mittelfeld agieren - wie Thomas Müller beispielsweise. Der hat es dennoch nicht in die Top 15 geschafft © getty 4/18 15. Daniel Didavi (VfL Wolfsburg): Besticht durch eine hohe Passquote (84,1 Prozent) und seine Torgefahr. Setzt dazu seine Mitspieler perfekt in Szene. Der Auffälligste in der Wolfsburger Offensive © getty 5/18 14. Jonathas (Hannover 96): Setzt seinen 1,90 Meter großen Körper gut ein und verteilt die abgeschirmten Bälle an seine Mitspieler. Außerdem extrem treffsicher, bringt 75 Prozent seiner Schüsse aufs Tor © getty 6/18 13. Martin Harnik (Hannover 96): Stetiger Unruheherd in der 96-Offensive. Zieht aus jeder Lage ab - bereits fünf Mal mit Erfolg. Arbeitet auch in der Defensive ordentlich mit und beeindruckt durch seine Laufleistung © getty 7/18 12. Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund): 10 Tore gelangen dem Gabuner. Dennoch läuft Auba seiner Form aus dem Vorjahr hinterher. Vergab bereits etliche Großchancen, wirkt teils apathisch und nimmt selten am Kombinationsspiel des BVB teil © getty 8/18 11. Michael Gregoritsch (FC Augsburg): Dem Österreicher gelingt nahezu alles. Eiskalt vor dem Tor, ein Teamplayer par excellence. Führt mit die meisten Zweikämpfe beim FCA und gewinnt starke 61,2 Prozent davon © getty 9/18 10. Alfred Finnbogason (FC Augsburg): Bietet sich mit seinen cleveren Sprints häufig als beste Option in der Tiefe an. Jeder vierte Schuss auf den gegnerischen Kasten berührt das Netz von innnen © getty 10/18 9. Ante Rebic (Eintracht Frankfurt): Lauf- und zweikampfstark, gute Flanken (41 Prozent kommen an), treffsicher - Rückkehrer Rebic fügte sich schnell bei der SGE ein © getty 11/18 8. Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach): Durch seine Technik und Beweglichkeit nur schwer zu greifen für die Gegner. Gefühlt in jeden Angriff der Fohlen involviert, lieferte bereits 19 Torschussvorlagen © getty 12/18 7. James Rodriguez (Bayern München): Der Kolumbianer ist mittlerweile sehr präsent in der Offensive der Münchner. 88 Prozent seiner Pässe kommen an, ebenso erfolgreich seine Tackling-Quote. Torgefährlich mit Blick für den besser positionierten Mitspieler © getty 13/18 6. Kevin Volland (Bayer Leverkusen): Immer eine Herausforderung für seine Gegenspieler. Durch seine enge Ballführung und Dribbelstärke auch im Zentrum mit viel Durchschlagskraft und Übersicht. Stark: 38 Prozent seiner Schüsse sind drin © getty 14/18 5. Sebastian Haller (Eintracht Frankfurt): Macht viel aus den wenigen Szenen, die Frankfurt in der Offensive hat. Stellt über 90 Minuten lang eine Gefahr für die gegnerische Abwehr da. Fünf Mal traf er bereits © getty 15/18 4. Sandro Wagner (TSG Hoffenheim): Wichtige Anspielstation im Hoffenheimer Spiel. Bindet durch seine Robustheit häufig zwei Gegenspieler und setzt sich dennoch durch, schafft auf diesem Weg viele Räume für seine Mitspieler © getty 16/18 3. Mark Uth (TSG Hoffenheim): Glänzt durch seine Laufbereitschaft und das Spiel zwischen den Abwehrreihen. Dazu sehr treffsicher (36 Prozent Chancenverwertung) und beidfüßig gefährlich © getty 17/18 2. Timo Werner (RB Leipzig): Der Junge macht einfach Spaß! Seine schnellen Beine sind für das Leipziger Pressing- und Umschaltspiel ein enormer Gewinn. Findet die Schnittstellen und setzt sich auch körperlich durch. Dazu sehr passsicher (80 Prozent) © getty 18/18 1. Robert Lewandowski (Bayern München): 83,6 Minuten braucht der Pole für ein Tor. Jeder dritte Schuss sitzt. Zieht viele Fouls und sichert den Ball - auch gegen mehrere Gegenspieler

Auba sorgt immer wieder für Aufsehen

Bisher ließ BVB-Trainer Peter Bosz seinen unumstrittenen Star an der langen Leine - bis zum Donnerstag. Die Zeiten, in denen der Klub Aubameyang, an guten Tagen die Lebensversicherung der Dortmunder, seine Extravaganzen durchgehen ließ, sind offenbar vorbei.

Zumal der in Frankreich geborene Gabuner im Gegensatz zum Start der Saison in den letzten Wochen nichts zurückgab. Keine Tore, mangelnde Defensivarbeit, dazu eine Körpersprache, die an vieles erinnerte - aber nicht an einen hochmotivierten Bundesligaspieler.

Das letzte Vorkommnis war ganz offensichtlich eins zu viel. Denn zwischen seinen sportlichen Highlights überzog es der Freund schneller Autos immer mal wieder. In der vergangenen Saison blieb neben dem Mailand-Trip vor allem der Maskenjubel in Erinnerung.

Aubameyang wollte weg

Im Revierderby bei Schalke 04 hatte er sich nach seinem Führungstreffer eine Maske über den Kopf gezogen - und damit Werbung für seinen privaten Sponsor gemacht. Damals gab es eine Geldstrafe.

Vor der Saison hatte der Trubel mit Wechselgerüchten aus der ganzen Welt für Aufregung gesorgt. Vom FC Chelsea über Paris St. Germain bis zu einem angeblichen Angebot aus China mit einem Jahresgehalt von bis zu 50 Millionen war die Rede - am Ende blieb Aubameyang beim BVB.

Aber, das darf nicht vergessen werden: Bisher zahlte Aubameyang es dem BVB immer zurück. Mit Toren. So wie nach der Suspendierung gegen Lissabon - damals traf er in seinem ersten Spiel danach viermal gegen den Hamburger SV.