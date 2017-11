Schicksalstage für BVB-Trainer Bosz

Ligue 1 Live Amiens -

Lille Serie A Hellas Verona -

Bologna Premier League Brighton -

Stoke Primera División Eibar -

Real Betis Copa Sudamericana Libertad -

Independiente Championship Ipswich -

Sheffield Wed Copa Libertadores Gremio -

Lanus Indian Super League Chennai -

NorthEast United Copa Sudamericana Flamengo -

Junior Indian Super League Kerala -

Jamshedpur Ligue 1 St. Etienne -

Straßburg Premiership Dundee -

Rangers Premier League West Ham -

Leicester Primera División Celta Vigo -

Leganes A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División Alaves -

Eibar Championship Barnsley -

Leeds Serie A Bologna -

Sampdoria Championship Norwich -

Preston Primera División Real Madrid -

Malaga Ligue 1 Rennes -

Nantes Serie A Chievo Verona -

SPAL Serie A Sassuolo -

Hellas Verona Premier League Liverpool -

Chelsea Primera División Real Betis -

Girona Championship Sheff Utd -

Birmingham Ligue 1 Caen -

Bordeaux Ligue 1 Dijon -

Toulouse Ligue 1 Metz -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Lille Ligue 1 Troyes -

Angers Premier League Tottenham -

West Bromwich (DELAYED) Primera División Levante -

Atletico Madrid Premier League Swansea -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Stoke (DELAYED) Premier League Man United -

Brighton (DELAYED) Premier League Newcastle -

Watford (DELAYED) J1 League Cerezo Osaka -

Kobe J1 League Kashima -

Kashiwa Primera División La Coruna -

Bilbao Eredivisie Excelsior -

PSV Premier League Southampton -

Everton Super Liga Cukaricki -

Roter Stern Ligue 1 Nizza -

Lyon Serie A Genua -

AS Rom Serie A AC Mailand -

FC Turin Serie A Udinese -

Neapel Primera División Real Sociedad -

Las Palmas Ligue 1 Marseille -

Guingamp Premier League Huddersfield -

Man City Serie A Lazio -

Florenz Primera División Villarreal -

Sevilla Premier League Burnley -

Arsenal (DELAYED) First Division A Brügge -

Zulte-Waregem Primera División Valencia -

Barcelona Serie A Juventus -

Crotone Ligue 1 Monaco -

PSG Primeira Liga Benfica -

Setubal Superliga River Plate -

Newell's Old Boys Premier League Spartak -

Zenit Serie A Atalanta -

Benevento Championship QPR -

Brentford Primera División Espanyol -

Getafe Ligue 1 Amiens -

Dijon Ligue 1 Straßburg -

Caen Coppa Italia Sampdoria -

Pescara Ligue 1 Bordeaux -

St. Etienne Premier League Watford -

Man United Copa del Rey Real Madrid -

Fuenlabrada Premier League Brighton -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Newcastle (DELAYED) Premier League Leicester -

Tottenham (DELAYED) Copa Sudamericana Independiente -

Libertad Coppa Italia Chievo Verona -

Hellas Verona Ligue 1 Angers -

Rennes Ligue 1 Guingamp -

Montpellier Ligue 1 Lyon -

Lille Ligue 1 Metz -

Marseille Ligue 1 Nantes -

Monaco Ligue 1 Toulouse -

Nizza Copa del Rey Barcelona -

Murcia Premiership Rangers -

Aberdeen Cup Anderlecht -

Lüttich Ligue 1 PSG -

Troyes Premier League Stoke -

Liverpool Copa del Rey Atletico Madrid -

Elche Premier League Bournemouth -

Burnley (DELAYED) Premier League Arsenal -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Man City -

Southampton (DELAYED) Premier League Everton -

West Ham (DELAYED) Premier League Chelsea -

Swansea (DELAYED) Copa Libertadores Lanus -

Gremio Indian Super League Goa -

Bengaluru Coppa Italia Udinese -

Perugia Copa del Rey Villarreal -

Ponferradina Cup Zulte-Waregem -

Brügge Coppa Italia Genua -

Crotone Copa Sudamericana Junior -

Flamengo Indian Super League Jamshedpur -

Kalkutta Serie A AS Rom -

SPAL Primeira Liga Sporting -

Belenenses Ligue 1 Dijon -

Bordeaux Serie A Neapel -

Juventus Championship Leeds -

Aston Villa Primera División Malaga -

Levante Primeira Liga Porto -

Benfica J1 League Iwata -

Kashima J1 League Kobe -

Shimizu A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Barcelona -

Celta Vigo Premier League Lok Moskau -

Kasan Championship Millwall -

Sheff Utd Primera División Atletico Madrid -

Real Sociedad Ligue 1 Straßburg -

PSG Premier League Arsenal -

Man Utd Primera División Sevilla -

La Coruna Championship Bristol City -

Middlesbrough Ligue 1 Lille -

Toulouse Ligue 1 Monaco -

Angers Ligue 1 Nizza -

Metz Ligue 1 Rennes -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Guingamp Premier League Watford -

Tottenham (DELAYED) Primera División Bilbao -

Real Madrid Serie A Torino -

Atalanta Premier League West Brom -

Crystal Palace (DELAYED) Primera División Leganes -

Villarreal Serie A Benevento -

AC Mailand Premiership Aberdeen -

Rangers Eredivisie PSV -

Sparta Premier League Bournemouth -

Southampton Ligue 1 St. Etienne -

Nantes Serie A Bologna -

Cagliari Serie A Florenz -

Sassuolo Serie A Inter Mailand -

Chievo Verona Primera División Getafe -

Valencia Ligue 1 Caen -

Lyon Premier League Man City -

West Ham Primera División Eibar -

Espanyol First Division A Zulte-Waregem -

Gent Primera División Las Palmas -

Real Betis Serie A Sampdoria -

Lazio Ligue 1 Montpellier -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Arsenal

Die Woche der Schicksalsspiele für Peter Bosz begann bei Borussia Dortmund mit der Rückkehr des uneinsichtigen Sünders. Der zuletzt suspendierte Stürmerstar Pierre-Emerick Aubameyang wurde in Gnaden in den Kader für das Champions-League-Spiel gegen Tottenham Hotspur am Dienstag aufgenommen - er darf also helfen, seinen Trainer zu retten.



Für Bosz geht es gegen die Spurs an seinem 54. Geburtstag und besonders im Revierderby gegen Schalke 04 am Samstag wahrscheinlich um alles. "Jetzt kommen natürlich zwei wichtige Spiele", sagte Sportdirektor Michael Zorc den Zeitungen der Funke-Gruppe. Das war (noch) nicht als Anzählen zu verstehen, lässt aber Raum für Interpretationen. "Ich kann die Unruhe verstehen. Wir brauchen diesen Sieg", sagte Bosz am Montag.

Jedenfalls hat es am Wochenende kräftig geraucht. "Wir haben die Dinge intensiv und stundenlang aufgearbeitet", berichtete Zorc dem kicker nach dem 1:2 beim VfB Stuttgart. Der erneuten Pleite folgten unruhige Tage: Der BVB sucht mit wachsender Hektik einen Ausweg aus seiner Krise. "Wir müssen endlich den Bock umstoßen", fordert Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.

Zorc stellt fest: "Es gibt nicht den einen Knopf, den man drücken kann, damit es wieder in die richtige Richtung läuft. Wir müssen an den kleinen Schrauben drehen." Also nicht den Trainer feuern, der allerdings auch in der Führungsetage durch seine taktische Sturheit und mangelnde Reaktion auf problematische Spielsituationen Vertrauen verloren hat.

Stimmung bei den Fans droht zu kippen

Bei den Fans beginnt die Stimmung zu kippen - im Falle einer Derbypleite wäre sie kaum noch zu retten. "Uns ist bewusst, dass wir in keiner so großartigen Situation sind", sagte Weltmeister Mario Götze. Das ist noch einigermaßen geschönt. Der BVB hat vier der vergangenen fünf Ligaspiele verloren, er hat sich zweimal gegen APOEL Nikosia blamiert, er ist in der Bundesliga auf den fünften Platz abgestürzt, er kassiert die absurdesten Gegentore.

Gegen die Spurs, die in der Gruppe H durch sind, erwartet den BVB die Demütigung, im Fernduell mit Nikosia (beide 2 Punkte, bessere Tordifferenz Dortmund) um den Europa-League-Einzug zu kämpfen. Das hatten sich die Dortmunder vollkommen anders vorgestellt: Sie sahen sich mit Tottenham und Real Madrid auf Augenhöhe.

Bürki und Bartra als Photoshop-Perlen © imago 1/12 "Fast lächerlich" nannte BVB-Trainer Peter Bosz die Einlage von Marc Bartra, die gegen den VfB zum ersten Gegentor führte. Ein Foto für die Ewigkeit entstand auch - und zwar als perfekte Photoshop-Vorlage für die SPOX-User © www.facebook.com 2/12 Eine Vorlage von der Social-Media-Redaktion von SPOX gab es noch. Aber dann ... © www.facebook.com 3/12 Von Mathias Kilzer © www.facebook.com 4/12 Von Tobias Platzer © www.facebook.com 5/12 Von Dennis Eiting © www.facebook.com 6/12 Von Miljan Peruninic © www.facebook.com 7/12 Von Tobias Platzer © www.facebook.com 8/12 Von Bolzplatzhelden © www.facebook.com 9/12 Von Thilo Keim © www.facebook.com 10/12 Von Bolzplatzhelden © www.facebook.com 11/12 Von Bolzplatzhelden © www.facebook.com 12/12 Von Lukas Raich

Aubameyang darf wieder spielen

"Wir wissen, dass wir jetzt gegen Tottenham punkten müssen. Wir wissen, dass Schalke zu uns kommt", betonte Götze. Wie der BVB sich aus seinem Loch ziehen kann? "Indem wir am Dienstag ein gutes Spiel machen."

Aubameyang wird dann "wieder spielen", wie Bosz ankündigte. Der Torjäger hat unangenehme Gespräche führen müssen, seit er seinen Trainer mit wiederholten Verspätungen und den gesamten Verein mit einem verbotenen Videodreh im Profi-Trakt brüskiert hat. Eine ordentliche Geldstrafe dürfte es auch gegeben haben.

Ob sie zu größerer Einsicht beigetragen hat, ist mehr als fraglich: "Dieses Mal verstehe ich es wirklich nicht", hatte Aubameyang nach der Suspendierung gesagt. - Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen: