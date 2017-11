Endgültig ein Schalker

Premier League Spartak Moskau -

Zenit Serie A Atalanta -

Benevento Championship QPR -

Brentford Primera División Espanyol -

Getafe Ligue 1 Amiens -

Dijon Ligue 1 Straßburg -

Caen Coppa Italia Sampdoria -

Pescara Ligue 1 Bordeaux -

St. Etienne Premier League Watford -

Man United Copa del Rey Real Madrid -

Fuenlabrada Premier League Brighton -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Newcastle (DELAYED) Premier League Leicester -

Tottenham (DELAYED) Copa Sudamericana Independiente -

Libertad Coppa Italia Chievo Verona -

Hellas Verona Ligue 1 Angers -

Rennes Ligue 1 Guingamp -

Montpellier Ligue 1 Lyon -

Lille Ligue 1 Metz -

Marseille Ligue 1 Nantes -

Monaco Ligue 1 Toulouse -

Nizza Copa del Rey Barcelona -

Murcia Premiership Rangers -

Aberdeen Cup Anderlecht -

Lüttich Ligue 1 PSG -

Troyes Premier League Stoke -

Liverpool Copa del Rey Atletico Madrid -

Elche Premier League Bournemouth -

Burnley (DELAYED) Premier League Arsenal -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Man City -

Southampton (DELAYED) Premier League Everton -

West Ham (DELAYED) Premier League Chelsea -

Swansea (DELAYED) Copa Libertadores Lanus -

Gremio Indian Super League Goa -

Bengaluru Copa del Rey Villarreal -

Ponferradina Cup Zulte-Waregem -

Brügge Coppa Italia Genua -

Crotone Indian Super League Jamshedpur -

Kalkutta Serie A AS Rom -

SPAL Primeira Liga Sporting -

Belenenses Ligue 1 Dijon -

Bordeaux Serie A Neapel -

Juventus Championship Leeds -

Aston Villa Primera División Malaga -

Levante Primeira Liga Porto -

Benfica J1 League Iwata -

Kashima J1 League Kobe -

Shimizu A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Barcelona -

Celta Vigo Premier League Chelsea -

Newcastle Premier League Lok Moskau -

Kasan Premier League Brighton -

Liverpool Championship Millwall -

Sheffield Utd Primera División Atletico Madrid -

Real Sociedad Ligue 1 Straßburg -

PSG Premier League Arsenal -

Man United Primera División Sevilla -

La Coruna Championship Bristol City -

Middlesbrough Ligue 1 Lille -

Toulouse Ligue 1 Monaco -

Angers Ligue 1 Nizza -

Metz Ligue 1 Rennes -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Guingamp Premier League Watford -

Tottenham (DELAYED) Eredivisie Feyenoord -

Vitesse Primera División Bilbao -

Real Madrid Serie A FC Turin -

Atalanta Premier League Leicester -

Burnley (Delayed) Premier League Everton -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Stoke -

Swansea (Delayed) Premier League West Brom -

Crystal Palace (DELAYED) Primera División Leganes -

Villarreal Serie A Benevento -

AC Mailand Premiership Aberdeen -

Rangers Eredivisie PSV -

Sparta Premier League Bournemouth -

Southampton Ligue 1 St. Etienne -

Nantes Serie A Bologna -

Cagliari Serie A Florenz -

Sassuolo Serie A Inter Mailand -

Chievo Verona Primera División Getafe -

Valencia Ligue 1 Caen -

Lyon Premier League Man City -

West Ham 1. HNL Dinamo Zagreb -

Inter Zapresic Primera División Eibar -

Espanyol First Division A Zulte-Waregem -

Gent Primera División Las Palmas -

Real Betis Serie A Sampdoria -

Lazio Ligue 1 Montpellier -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Arsenal Serie A Crotone -

Udinese Championship Birmingham -

Wolverhampton Primera División Girona -

Alaves Serie A Hellas Verona -

Genua FIFA Club World Cup Al Jazira -

Auckland City Indian Super League Chennai -

Kalkutta Indian Super League NorthEast Utd -

Bengaluru Ligue 1 Bordeaux -

Strasbourg Championship Sheffield Utd -

Bristol City Primera División Alaves -

Las Palmas A-League Western Sydney -

Sydney Primera División Getafe -

Eibar Premier League West Ham -

Chelsea FIFA Club World Cup CF Pachuca -

Wydad Casablanca Championship QPR -

Leeds United Primera División Real Madrid -

Sevilla Ligue 1 PSG -

Lille Serie A Cagliari -

Sampdoria Premier League Newcastle -

Leicester Championship Norwich -

Sheffield Wednesday Ligue 1 Monaco -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Caen Premier League Huddersfield -

Brighton (DELAYED) Primera División Valencia -

Celta Vigo Primeira Liga Boavista -

Sporting CP Premier League Crystal Palace -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

West Brom (DELAYED) Premier League Tottenham -

Stoke (DELAYED) Premier League Burnley -

Watford (DELAYED) Serie A Chievo Verona -

Roma Premier League Southampton -

Arsenal Serie A Udinese -

Benevento Premier League Liverpool -

Everton Premier League Manchester United -

Man City Serie A Sassuolo -

Crotone Primera División Levante -

Bilbao Primera División Villarreal -

Barcelona Serie A AC Mailand -

Bologna Ligue 1 Marseille -

St. Etienne Primeira Liga Setubal -

Porto

Naldo ist als zweitältester Feldspieler der Bundesliga noch ein wichtiger Baustein im Team des FC Schalke 04, der 35-Jährige ist Führungsspieler und Leistungsträger. Seit Samstag trägt er noch ein weiteres Attribut: Derbyheld.

"Ich kenne Schalke jetzt auch schon ein bisschen, hier kann sich in drei Wochen vieles ändern. Wenn wir verlieren, ist alles eine Katastrophe - wenn wir ein paar Spiele gewinnen, werden wir Meister."

Naldo erklärte im Oktober bei Reviersport, dass er weiß, wie der FC Schalke 04 funktioniert. Immer als Balanceakt auf einem schmalen, wackeligen Drahtseil.

Noch schmaler und weitaus wackeliger ist dieses Drahtseil bei zwei besonderen Spielen im Jahr: den Revierderbys gegen Borussia Dortmund. Immer besondere Partien, aber so historisch wie an diesem Samstag war es lange nicht.

Die Königsblauen gerieten in der Anfangsphase gegen einen BVB, bei dem einfach alles funktionierte, völlig unter die Räder, lagen nach nur 25 Minuten mit 0:4 zurück. Sie zeigten jedoch nach der Pause eine Reaktion, dominierten fortan das Spiel und starteten eine Aufholjagd.

Im Dortmunder Westfalenstadion brodelte ein Vulkan, der in der 94. Minute zur Eruption kam: Yevhen Konoplyanka schlug eine Ecke von rechts in den Sechzehner, Naldo löste sich von den Verteidigern, sprang dem Ball entgegen und wuchtete ihn zum 4:4 ins Netz.

Naldo ist der Held eines historischen Derbys

"So etwas habe ich noch nie erlebt", frohlockte der Torschütze später. "So etwas" waren die dann folgenden Jubelstürme. Die Schalker lagen sich in den Armen, als hätten sie soeben einen großen Titel gewonnen. Frei nach dem Motto: "Wenn wir ein paar Spiele gewinnen, werden wir Meister".

Das rauschende Fest hat sich nach der historischen Aufholjagd exakt so angefühlt.

Da hätte man beinahe vergessen können, dass Schalke das Spiel ja eigentlich nicht einmal gewonnen hatte. Gefühlt ja, de facto aber war es ein Remis. Und trotzdem darf sich Naldo seit Samstag als Held eines historischen Derbys fühlen: "Das ist einfach Wahnsinn. Einen solchen Tag vergisst man nie."

Der immer grinsende Naldo war ohnehin schon ein Publikumsliebling. Spätestens jetzt in der endgültig ein Schalker. Allerspätestens.

Naldos Offensivstärke ist bekannt

Dass es ausgerechnet Naldo war, der den Ball in der Schlussphase zum Ausgleich in die Maschen köpfte, war deswegen nicht verwunderlich, weil der Brasilianer bei Standards immer ein Faktor ist. Kurz nach der Halbzeit hatte er bereits ein Abseitstor erzielt, in der Schlussphase war er immer der Zielspieler der zahlreichen Schalker Flanken. "Du machst noch ein Tor mit einem Kopfball", sagte Teamkollege Bastian Oczipka laut Naldo nach Daniel Caligiuris Anschlusstreffer zum 3:4. Und er behielt Recht.

Sein wichtigster Treffer im Trikot der Schalker war der Höhepunkt einer bislang bärenstarken Saison. Mit seinen 35 Jahren ist Naldo der zweiälteste Feldspieler der Bundesliga nach Claudio Pizarro (39). Im Gegensatz zu diesem, der beim 1. FC Köln mit reichlich Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen hat, ist Naldo auf Schalke Führungsspieler und Leistungsträger.

Als einziger königsblauer Feldspieler verpasste er in der Bundesliga bislang keine einzige Spielminute. In seiner zweiten Saison auf Schalke verbesserte er sich unter Domenico Tedesco in beinahe allen Bereichen.

Bester Zweikämpfer der Liga vor Hannovers Salif Sane

Er ist Chef der Dreier- bzw. Fünferkette, macht kaum Fehler, gibt die Kommandos, köpft Bälle raus, läuft Räume zu und gewinnt vor allem die direkten Duelle. Mit einer Quote von 74,1 Prozent (Vorsaison: 62 Prozent) ist er in dieser Saison vor Hannovers Salif Sane der beste Zweikämpfer der Liga. In der Luft gewinnt er sogar starke 76,3 (66 Prozent) Prozent seiner Duelle. Seine Passquote verbesserte er darüber hinaus von 85 auf 88 Prozent.

Natürlich hat Naldo Geschwindigkeitsnachteile gegen wendige, flinke Angreifer. Ein gutes Stellungsspiel und eine kompakte Formation mit den Nebenmännern ermöglicht es ihm jedoch meist zu vermeiden, in Laufduelle gehen zu müssen.

Auch als Wortführer sind Naldos Qualitäten gefragt. Gegenüber Reviersport bestätigte er, dass Tedesco ihn regelmäßig nach seiner Meinung frage. Zur Erinnerung: Tedesco ist drei Jahre jünger als sein Abwehrchef.

Naldo kann sich eine längerfristige Verlängerung vorstellen

Trotz seines hohen Alters ist Naldo in Schalkes Defensive unverzichtbar und das soll er auch mindestens für die kommende Saison noch sein. Und dass er in dieser noch da sein wird, ist quasi sicher. Laut übereinstimmenden Berichten verlängert sich der im Sommer 2018 auslaufende Vertrag bei 20 Einsätzen automatisch um ein weiteres Jahr.

Doch auch eine langfristigere Verlängerung kann sich Naldo "auf jeden Fall vorstellen. Ich fühle mich sehr gut und bete, dass ich gesund und fit bleibe. Dann möchte ich gerne noch weiter auf Schalke spielen - vielleicht sogar für zwei weitere Jahre."

Zur Not würde er dafür sogar finanzielle Einbußen in Kauf nehmen. Dafür, dass er den Drahtseilakt noch möglich lange begehen kann. Zwischen Katastrophe und Meisterschaft. Zumindest gefühlt.