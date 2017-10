Goretzka-Einsatz noch unsicher

Premier League Sa 16:00 Familienduell: Jürgen Klopp trifft auf seinen Trauzeugen Basketbol Süper Ligi So 15:00 Derby in Istanbul: Galatasaray-Fenerbahce Ligue 1 PSG -

Der Einsatz von Schalkes Leon Goretzka am Samstag (ab 15.30 im LIVETICKER) gegen den VfL Wolfsburg ist weiter unsicher. Der Fußball-Nationalspieler hatte unter der Woche beim 3:1 im DFB-Pokal beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden wegen muskulärer Probleme gefehlt.

"Leon hat das Regenerationstraining am Tag nach dem Spiel absolvieren können. Er fühlt sich ein Stück weit besser, die letzte Entscheidung fällt aber noch im Abschlusstraining", sagte Trainer Domenico Tedesco am Freitag auf der Pressekonferenz.

Nach drei Pflichtspielsiegen in Serie warnte Tedesco vor Euphorie: "Wir sind zwar gut drauf, aber hier darf keiner glauben, dass das von alleine läuft." Schalke liegt nach neun Spieltagen mit 16 Punkten auf Platz fünf und könnte mit dem sechsten Sieg Anschluss an die Spitze halten.

Nastasic und Insua weiter verletzt

Die Gäste spielten in den fünf Bundesligaspielen unter ihrem neuen Trainer Martin Schmidt jeweils Unentschieden, schlugen am Mittwoch im Pokal Hannover 96, stehen in der Liga mit lediglich neun Zählern und Platz 14 aber unter Zugzwang. Trotzdem sieht Tedesco Wolfsburg als unangenehmen Gegner: "Die Mannschaft ist kompakt, lässt wenig zu, schaltet super gut um und hat gewisse Muster in ihrem Spiel."

Schalkes Abwehrspieler Matija Nastasic und der Spanier Pablo Insua fallen weiter aus. Während Nastasics Knochenödem am Fuß auf dem Weg der Besserung ist, entwickelte sich Insuas Rippenfellentzündung zu einer Herzbeutelentzündung. "Er hat acht Kilo verloren. Da kann sich jeder vorstellen, was das für einen Leistungssportler bedeutet. Für die nächsten Wochen kann man auf jeden Fall nicht mit ihm rechnen", sagte Sportdirektor Axel Schuster.