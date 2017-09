Mintzlaff: "Wir bieten nächste Stufe"

#DAZNfightclub So 17 SEP Canelo vs. Golovkin: Das Highlight für Boxfans Copa Libertadores San Lorenzo -

Lanus Copa Sudamericana Chapecoense -

Flamengo Copa Libertadores Barcelona SC -

Santos Copa Libertadores Botafogo -

Gremio Copa Libertadores Jorge Wilstermann -

River Plate First Division A Brügge -

Mechelen Ligue 1 Toulouse -

Bordeaux Premiership Partick Thistle -

Rangers Premier League Bournemouth -

Brighton Primera División Eibar -

Leganes J1 League Omiya -

Gamba J1 League Kobe -

Sapporo Primera División Levante -

Valencia Premier League Crystal Palace -

Southampton CSL Shanghai SIPG -

Shanghai Shenhua Serie A Crotone -

Inter Mailand Premier League Liverpool -

Burnley Championship Hull -

Sunderland Primera División Getafe -

Barcelona Ligue 1 Monaco -

Straßburg Serie A Florenz -

Bologna Premier League Tottenham -

Swansea Primera División Real Betis -

La Coruna Championship Barnsley -

Aston Villa Ligue 1 Dijon -

Saint-Etienne Ligue 1 Guingamp -

Lille Ligue 1 Nantes -

Caen Ligue 1 Troyes -

Montpellier Premier League Huddersfield -

Leicester (DELAYED) Primera División Atletico Madrid -

Malaga Serie A AS Rom -

Hellas Verona Premier League West Brom -

West Ham (DELAYED) Premier League Watford -

Man City (Delayed) Premier League Newcastle -

Stoke (DELAYED) Serie A Sassuolo -

Juventus CSL Jiangsu -

Guangzhou Evergrande Eredivisie ADO Den Haag -

Ajax Premier League Chelsea -

Arsenal Ligue 1 Amiens -

Marseille Serie A AC Mailand -

Udinese Serie A Neapel -

Benevento Serie A SPAL -

Cagliari Serie A FC Turin -

Genua Primera División Girona -

Sevilla Eredivisie PSV -

Feyenoord 1. HNL Hajduk Split -

Rijeka Ligue 1 Angers -

Metz Ligue 1 Rennes -

Nizza Premier League Man United -

Everton Serie A Chievo -

Atalanta Primera División Las Palmas -

Bilbao Super Liga Partizan -

Radnicki Nis Primera División Real Sociedad -

Real Madrid Serie A Genua -

Lazio Serie A Corinthians -

Vasco Ligue 1 PSG -

Lyon Ligue 2 Lens -

Quevilly Primera División Espanyol -

Celta Vigo Primera División Valencia -

Málaga Serie B Palermo -

Perugia League Cup Burnley -

Leeds Serie A Bologna -

Inter Mailand League Cup Leicester -

Liverpool League Cup Reading -

Swansea Primera División Barcelona -

Eibar Copa Sudamericana Estudiantes -

Nacional Serie A Benevento -

AS Rom Primera División Bilbao -

Atlético Madrid Primera División Leganés -

Girona League Cup Arsenal -

Doncaster League Cup Chelsea -

Nottingham Serie A Atalanta -

Crotone Serie A Cagliari -

Sassuolo Serie A Genua -

Chievo Verona Serie A Hellas Verona -

Sampdoria Serie A Juventus -

Florenz Serie A Lazio -

Neapel Serie A AC Mailand -

SPAL Serie A Udinese -

FC Turin League Cup Man Utd -

Burton League Cup West Brom -

Man City Primera División Sevilla -

Las Palmas Primera División Real Madrid -

Real Betis Copa Sudamericana Flamengo -

Chapecoense Copa Libertadores Santos -

Barcelona Copa Libertadores Gremio -

Botafogo Primera División Villarreal -

Espanyol Primera División Celta Vigo -

Getafe Primera División Levante -

Real Sociedad Copa Libertadores River Plate -

Jorge Wilstermann Copa Libertadores Lanus -

San Lorenzo Ligue 1 Lille -

Monaco Primera División Atletico Madrid -

Sevilla Premier League West Ham -

Tottenham Serie A AS Rom -

Udinese Premier League Man City -

Crystal Palace Championship Derby -

Birmingham Primera División Alaves -

Real Madrid Ligue 1 Montpellier -

PSG Serie A SPAL -

Neapel Primera División Malaga -

Bilbao Championship Aston Villa -

Nottingham Ligue 1 Bordeaux -

Guingamp Ligue 1 Caen -

Amiens Ligue 1 Lyon -

Dijon Premier League Stoke -

Chelsea Primera División Girona v

Barcelona Serie A Juventus -

FC Turin Premier League Swansea -

Watford Premier League Burnley -

Huddersfield Premier League Southampton -

Man Utd Serie A Flamengo -

Avaí Serie A Sampdoria -

Milan Championship Sheff Wed -

Sheff Utd Serie A Cagliari -

Chievo Verona Serie A Crotone -

Benevento Primera División Getafe -

Villarreal Primera División Las Palmas -

Leganes Primera División Eibar -

Celta Vigo

Klubchef Oliver Mintzlaff von RB Leipzig ist zuversichtlich, Nationalstürmer Timo Werner lange bei den Sachsen halten zu können. "Wir spielen Champions League, wir bieten Timo damit die nächste Entwicklungsstufe", sagte Mintzlaff in der Talkrunde Sky90: "Wir sehen das alles entspannt."

Der 21-jährige Werner steht noch bis 2020 beim Vizemeister unter Vertrag. In bislang 36 Pflichtspielen erzielte der gebürtige Schwabe 25 Tore für RB. In acht Länderspielen war der Confed-Cup-Sieger sechsmal erfolgreich. Spanische Medien berichteten zuletzt vom Interesse von Champions-League-Sieger Real Madrid an dem Sturmtalent.

Was das Financial Fair Play der Europäischen Fußball-Union (UEFA) angeht, fürchtet Mintzlaff für seinen Klub keine Sanktionen. Er habe ein "sehr reines Gewissen", sagte der 42-Jährige. Die UEFA habe bei Leipzig aufgrund der Verquickungen mit Schwesterklub RB Salzburg in Österreich "sehr genau hingeschaut", ehe der Verein die Zulassung zur Königsklasse erhielt.

Mintzlaff wünscht sich gar, dass die Financial-Fair-Play-Regel härter als bislang ausgelegt wird. "Wer dagegen verstößt, sollte gar nicht mehr am europäischen Wettbewerb teilnehmen. Das wäre eine Strafe, die zu einem Umdenken führen könnte", erklärte der Leipziger Klubchef mit Blick auf die horrenden Ablösesummen, die im abgelaufenen Transferfenster auf dem internationalen Markt geflossen sind.