Grindel: "Haben Götze viel zu verdanken"

DFB-Präsident Reinhard Grindel war vom starken Comeback des Weltmeisters Mario Götze nicht überrascht. "Ich habe schon zu der Zeit, als er nicht so erfolgreich war, gesagt, dass wir Mario Götze unendlich viel zu verdanken haben. Er ist unser Weltmeister-Torschütze", sagte Grindel am Rande des Sport-Bild-Awards in Hamburg über den Mittelfeldstar von Borussia Dortmund.

"Und es ist ganz wichtig, an einen Spieler zu glauben, wen er durch ein Tal geht. Das habe ich immer getan, und das haben auch Joachim Löw und Oliver Bierhoff immer getan", ergänzte Grindel.

Die Entwicklung, die Götze in den vergangen Wochen gemacht hat, komme für den Präsidenten "nicht überraschend, weil er uns immer über seine Fortschritte informiert hat". Götzes Klasse sei auch für die Nationalmannschaft in den kommenden Monaten auf dem Weg nach Russland wichtig. "Es ist toll, denn je mehr Auswahl wir gerade auf diesen wichtigen Positionen Richtung WM 2018 haben, desto stärker werden wir ja sein", sagte Grindel.

Grindel blickt zuversichtlich auf WM 2018

Für die Mission Titelverteidigung wünscht sich Grindel, dass "wir wieder zu so einem tollen Team zusammenwachsen, wir wir das 2014 erlebt haben, wie wir das auch beim Confed Cup erlebt haben", sagte er: "Wir haben spielerisch alle Möglichkeiten, und wenn es gelingt, mit einem unglaublichen Willen zum Erfolg, einer Fokussierung auf jedes einzelne Spiel als Team zusammenzuwachsen, dann können wir weit kommen in Russland - und das ist natürlich auch unser Ziel."

Götze hatte am Wochenende beim 3:0 beim VfL Wolfsburg sein einstündiges Bundesliga-Comeback für den BVB gegeben. Fast sieben Monate hatte er wegen einer Stoffwechselstörung pausieren müssen.