Nach Verletzung: BVB zahlt Scuderi Studium

Club Friendlies FC St. Pauli -

Stoke Copa Sudamericana Libertad -

Huracan UEFA Champions League Basaksehir -

Brügge Copa Sudamericana LDU Quito -

Bolivar Serie A Santos -

Flamengo Copa Sudamericana Olimpia -

Nacional UEFA Europa League Fenerbahce -

Sturm Graz Copa Sudamericana Junior -

Deportivo Cali Ligue 2 Lens -

Nimes First Division A Lüttich -

Genk Ligue 1 Monaco -

Toulouse Championship Sunderland -

Derby J1 League Kashiwa -

Kobe Premiership Celtic -

Hearts Club Friendlies Crystal Palace -

FC Schalke 04 Championship Fulham -

Norwich Club Friendlies RB Leipzig -

Stoke Ligue 1 PSG -

Amiens Club Friendlies Liverpool -

Bilbao Club Friendlies Tottenham -

Juventus Championship Aston Villa -

Hull Ligue 1 Lyon -

Straßburg Ligue 1 Metz -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Caen Ligue 1 St. Etienne -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Rennes CSL Shanghai SIPG -

Tianjin Quanjian First Division A Gent -

Antwerpen Ligue 1 Lille -

Nantes Allsvenskan Sundsvall -

Östersunds Club Friendlies SC Freiburg -

Turin Ligue 1 Angers -

Bordeaux Club Friendlies Brighton -

Atletico Madrid Championship Bolton -

Leeds First Division A Anderlecht -

Oostende 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Club Friendlies Inter Mailand -

Villarreal Copa Libertadores River Plate -

Guarani J1 League Shimizu -

Osaka J1 League Kobe -

Kashima Premier League Ural Yekaterinburg -

Zenit St Petersburg League Cup Colchester -

Aston Villa Copa Libertadores Gremio -

Godoy Cruz Club Friendlies Sevilla -

AS Rom CSL Hebei CFFC -

Shanghai SIPG Copa Libertadores Botafogo -

Nacional Ligue 1 Nizza -

Troyes First Division A Zulte Waregem -

Club Brügge Premiership Patrick Thistle -

Celtic CSL Shandong -

Shanghai Shenhua Championship Brentford -

Notthingham Premier League ZSKA Moskau -

Spartak Moskau Ligue 1 Nantes -

Marseille Championship Middlesbrough -

Sheffield Utd Ligue 1 Amiens -

Angers Ligue 1 Bordeaux -

Metz Ligue 1 Caen -

Saint-Etienne Premier League Chelsea -

Burnley (Delayed) J1 League Tokyo -

Kobe J1 League Kawasaki -

Kashima CSL Jiangsu -

Tianjin Premier League Newcastle -

Tottenham Club Friendlies Zwickau -

Dortmund Ligue 1 Dijon -

Monaco Premier League Man United -

West Ham Allsvenskan Norrköping -

Djurgården First Division A Charleroi -

Anderlecht Super Cup Juventus -

Lazio Ligue 1 Guingamp -

PSG

Eine schlimme Knie-Verletzung kostet BVB-Nachwuchsspieler Dario Scuderi wohl die Profifußballer-Karriere. Borussia Dortmund will dem Youngster deshalb jetzt offenbar zumindest mit dem Start in das Berufsleben helfen.

Im Spiel der UEFA Youth League gegen Legia Warschau im September hatte sich Scuderi das Knie ausgekugelt und sich dabei einen doppelten Kreuzbandriss, einen Außenbandriss und einen Meniskusschaden zugezogen. Weil die Durchblutung des Unterschenkels gestört war, musste er notoperiert werden - es drohte gar die Amputation des linken Unterschenkels.

Inzwischen hat der 19-Jährige acht Operationen hinter sich, ein Comeback auf dem Fußballplatz ist äußerst unwahrscheinlich. Der ehemalige Rechtsverteidiger will daher jetzt Sportmanagement studieren, und das offenbar mit der Hilfe des BVB: Laut kicker-Informationen will die Borussia Scuderi das komplette Studium - das nur an einer Privat-Uni angeboten wird - bezahlen.

Gemäß dem kicker-Bericht hatte Scuderi BVB-Boss Hans-Joachim Watzke um ein Darlehen gebeten, woraufhin die Dortmunder ihm sagten, dass sie sämtliche Kosten für das Studium übernehmen werden.