Werder: Eggestein bleibt, Poker um Junuzovic

Erlebe

deinen Sport

live Copa Libertadores Mi 02:45 Guarani -

River Plate J1 League Mi 12:00 Kawasaki -

Urawa Copa Libertadores Do 00:15 Paranaense -

Santos J1 League Do 05:00 Podolskis Vorstellung bei Vissel Kobe Club Friendlies Sa 02:00 Seattle Sounders -

Frankfurt J1 League Sa 12:00 Kobe -

Sendai CSL Sa 13:35 Beijing Guoan -

Guangzhou Evergrande Serie A Sa 23:00 Vasco Da Gama -

Flamengo CSL So 09:30 Changchun -

Shanghai SIPG J1 League So 11:30 Urawa -

Niigata CSL So 13:35 Tianjin Teda -

Shandong Allsvenskan So 15:00 Norrköping -

Elfsborg Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo Allsvenskan Mo 19:00 Göteborg -

Halmstad Serie A Do 02:45 Palmeiras -

Corinthians Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio CSL Sa 13:35 Guangzhou Evergrande -

Shandong Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 16:00 Wiesbaden -

Mainz Club Friendlies Sa 19:00 Rot-Weiß Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Shakhtar Donezk -

Dynamo Kiew Serie A So 00:00 Corinthians -

Paranaense CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Shanghai Shenhua Club Friendlies So 15:30 Carl Zeiss Jena -

Hertha BSC Superliga So 18:00 Brøndby -

Midtjylland Serie A So 21:00 Chapecoense -

Sao Paulo Serie A Mo 00:00 Curitiba -

Fluminense

Werder Bremen hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Maximilian Eggestein vorzeitig verlängert. Über die Laufzeit des neuen Arbeitspapiers machte der Klub allerdings keine Angaben. Der 20-Jährige wird möglicherweise Zlatko Junuzovic ersetzen.

Am österreichischen Nationalspieler Junuzovic ist Trabzonspor stark interessiert. Muharrem Usta, Präsident des ehemaligen türkischen Meisters, verhandelte am Dienstag in der Hansestadt mit Werder-Sportchef Frank Baumann.

"Maxi hat in der Rückrunde mit starken Leistungen einen großen Beitrag zu unserer erfolgreichen Serie beigetragen und eine wichtige Rolle im Team übernommen", sagte Baumann zum neuen Kontrakt mit Eggestein: "Wir freuen uns, dass wir den gemeinsam eingeschlagenen Weg auch zukünftig fortsetzen werden."

In der vergangenen Saison war der Nachwuchsspieler unter Trainer Alexander Nouri 15-mal zum Einsatz gekommen. Eggesteins alter Vertrag war bis Sommer 2018 datiert.