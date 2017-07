Pizarro muss Bremen verlassen

Erlebe

Claudio Pizarro wird nicht mehr für Werder Bremen auflaufen. Dies teilten die Hanseaten kurz vor ihrem Trainingsauftakt am Sonntag mit. Der Vertrag des Peruaners war am Freitag vergangener Woche ausgelaufen.

"Aufgrund der großen Konkurrenz im Angriff und der jungen Talente, deren Entwicklung wir nicht blockieren möchten, haben wir uns so entschieden", sagte Sportchef Frank Baumann zur Begründung. Baumann weiter: "Wir hatten Claudio das bereits Mitte Mai signalisiert."

Werders Rekordtorschütze mit 104 Treffern nahm den somit offenbar nicht unerwarteten Beschluss mit Gelassenheit zur Kenntnis: "Ich hätte gern noch weiter für Werder gespielt, aber ich akzeptiere die Entscheidung. Es war mir immer eine große Ehre."

Um die Dankbarkeit des Klubs zu dokumentieren, kündigte Baumann, der einst drei Jahre lang zusammen mit Pizarro für die Grün-Weißen auf dem Platz stand, bereits ein Abschiedsspiel für den Publikumsliebling an: "Claudio ist eine Legende und wird völlig zu Recht den bestmöglichen Abschied, den ein Werder-Spieler erhalten kann, bekommen", erklärte der Ex-Nationalspieler.

Auf diese Partie werden die Fans aber voraussichtlich noch mindestens ein Jahr warten müssen, denn Pizarro will seine Karriere an anderer Stelle noch für eine Spielzeit fortsetzen. Wegen diverser gesundheitlicher Probleme war er in der abgelaufenen Saison an der Weser nur noch zu 19 Einsätzen gekommen, dabei gelang ihm lediglich ein Tor.

Pizarro geht in die Annalen ein

Doch der Südamerikaner wird sowohl in die Bundesliga-Geschichte als auch in die Annalen des SV Werder eingehen. Zwischen 1999 und 2017 erzielte Pizarro in 430 Spielen 191 Tore in Deutschlands Eliteliga, Bestwert für einen ausländischen Profi. Eine weitere Bestmarke: Noch im Alter von 37 Jahren gelang ihm ein Bundesliga-Dreierpack.

Acht Jahre trug der Topstürmer das Werder-Trikot, sogar neun Jahre lang ging Pizarro für Bayern München auf Torejagd. In Diensten des deutschen Rekordmeisters war der Familienvater und Pferdeliebhaber an sechs deutschen Meistertiteln und fünf Pokalsiegen beteiligt. Mit Werder gewann er immerhin einmal den DFB-Pokal.

Weniger erfolgreich war Pizarro mit der peruanischen Nationalmannschaft. Zu einer WM-Teilnahme reichte es nie, so steht lediglich ein dritter Platz bei der Copa America 2015 zu Buche.