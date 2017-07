"Wollen keine langweilige Bundesliga"

International Champions Cup Do 01:30 Barcelona -

Man United Copa do Brasil Do 02:45 Cruzeiro -

Palmeiras International Champions Cup Do 03:05 PSG -

Juventus International Champions Cup Do 05:35 Man City -

Real Madrid International Champions Cup Do 13:35 FC Bayern München -

Inter Mailand UEFA Europa League Do 19:00 Sturm Graz -

Fenerbahce Copa Sudamericana Fr 00:15 Arsenal -

Recife Copa do Brasil Fr 02:45 Paranaense -

Gremio First Division A Fr 20:30 Antwerpen -

Anderlecht J1 League Sa 12:00 Gamba Osaka -

Cerezo Osaka J1 League Sa 12:00 Kobe -

Omiya International Champions Cup Sa 13:35 Chelsea -

Inter Mailand Emirates Cup Sa 15:00 RB Leipzig -

Sevilla Club Friendlies Sa 15:30 SV Werder Bremen -

West Ham Premier League Sa 16:00 Kamjanske -

Schachtjor Donezk Emirates Cup Sa 17:20 Arsenal -

Benfica First Division A Sa 18:00 Lokeren -

Brügge Super Liga Sa 19:00 Partizan -

Javor Super Cup Sa 21:00 Monaco -

PSG Serie A So 00:00 Palmeiras -

Avai International Champions Cup So 00:05 Man City -

Tottenham International Champions Cup So 02:05 Real Madrid -

Barcelona CSL So 13:35 Shandong Luneng -

Shanghai SIPG Emirates Cup So 15:00 RB Leipzig -

Benfica Emirates Cup So 17:20 Arsenal -

Sevilla First Division A So 18:00 St. Truiden -

Gent Superliga So 18:00 Brondby -

Lyngby Super Liga So 19:00 Rad -

Crvena zvezda Serie A So 21:00 Corinthians -

Flamengo International Champions Cup So 22:05 AS Rom -

Juventus Club Friendlies So 22:30 Bayer 04 Leverkusen -

Lazio Rom Serie A Mo 00:00 Gremio -

Santos Premier League Mo 18:30 Spartak Moskau -

Krasnodar Ligue 2 Mo 20:45 Auxerre -

Lens Club Friendlies Di 18:30 St. Pauli -

Stoke Copa Sudamericana Mi 00:15 Libertad -

Huracan Club Friendlies Mi 19:00 Villarreal -

Real Saragossa Copa Sudamericana Do 00:15 LDU Quito -

Club Bolívar Serie A Do 02:45 Santos -

Flamengo Copa Sudamericana Do 02:45 Olimpia -

Nacional Copa Sudamericana Fr 02:45 Atletico Junior -

Deportivo Cali Ligue 2 Fr 20:00 Lens -

Nimes First Division A Fr 20:30 Lüttich -

Genk Ligue 1 Fr 20:45 Monaco -

Toulouse Championship Fr 20:45 Sunderland -

Derby J1 League Sa 12:00 Kashiwa -

Kobe Premiership Sa 13:30 Celtic -

Hearts Club Friendlies Sa 16:00 Crystal Palace -

FC Schalke 04 Championship Sa 16:00 Fulham -

Norwich Club Friendlies Sa 16:45 RB Leipzig -

Stoke Ligue 1 Sa 17:00 PSG -

Amiens Club Friendlies Sa 18:15 Liverpool -

Bilbao Club Friendlies Sa 18:30 Tottenham -

Juventus Championship Sa 18:30 Aston Villa -

Hull Ligue 1 Sa 20:00 Lyon -

Straßburg Ligue 1 Sa 20:00 Metz -

Guingamp Ligue 1 Sa 20:00 Montpellier -

Caen Ligue 1 Sa 20:00 St. Etienne -

Nizza Ligue 1 Sa 20:00 Troyes -

Rennes CSL So 13:35 Shanghai SIPG -

Tianjin Quanjian First Division A So 14:30 Gent -

Antwerpen Ligue 1 So 15:00 Lille -

Nantes Allsvenskan So 15:00 Sundsvall -

Östersunds Club Friendlies So 17:00 SC Freiburg -

Turin Ligue 1 So 17:00 Angers -

Bordeaux Club Friendlies So 17:00 Brighton -

Atletico Madrid Championship So 17:30 Bolton -

Leeds First Division A So 18:00 Anderlecht -

Oostende 1. HNL So 19:00 Dinamo Zagreb -

Hajduk Club Friendlies So 20:30 Inter Mailand -

Villarreal

Der FC Bayern München weilt aktuell in Singapur und trifft dort im Rahmen des International Champions Cup am Donnerstag auf Inter Mailand. Bei einem Fan-Treffen spricht der Botschafter und Ex-Spieler der Münchner Hasan "Brazzo" Salihamidzic über die neuen FCB-Spieler und die Ziele für die nächsten Jahre.

"Ich denke, wir haben uns mit den Neuen sehr gut auf die kommende Spielzeit vorbereitet. Jetzt ist aber noch die Vorbereitungszeit, die Mannschaft muss noch taktisch und physisch etwas zulegen, aber ich glaube an eine erfolgreiche Saison", äußerte sich der Bosnier gegenüber Goal optimistisch.

Mit RB Leipzig und Borussia Dortmund gibt es aktuell zwei Mannschaften, die den Münchner das Leben schwer machen wollen. Für Salihamidzic ist dies jedoch kein Grund für schlechte Laune: "Ich denke es ist gut, dass es solche Mannschaften in der Bundesliga gibt, denn wir wollen keine langweilige Liga. Doch am Ende wollen wir Meister werden. Natürlich ist es für die Fans und uns besser, wenn wir enge Spiele sehen. Leipzig und Dortmund haben gute Spieler. Es bleibt spannend."

Bayern will in der Champions League um den Titel spielen

Auch in der Champions League will man in München wieder um den Titel mitspielen. In den letzten vier Jahren gewann dreimal Real Madrid die Königsklasse. Eine ähnliche Erfolgsserie würde sich Salihamidzic auch für die Bayern wünschen: "Das ist unser Ziel, was wir erreichen wollen. Die Champions League zu gewinnen, ist das beste Gefühl überhaupt", sagte er.

Zu den aktuellen Entwicklungen auf dem Transfermarkt und den steigenden Ablösesummen äußerte "Brazzo" seine Bedenken: "Der Markt spielt verrückt. Es gibt großartige Spieler, die aber nicht immer ein großartiges Team ausmachen. Bayern ist ein spezieller Klub, bei dem sich Spieler wohl fühlen. Wir müssen nicht 100 Millionen Euro für Spieler ausgeben, um die Champions League zu gewinnen. Wir haben ein gutes Team und werden eine großartige Saison spielen", war er sich sicher.

Salihamidzic spielte von 1998 bis 2007 beim deutschen Rekordmeister. Seit Anfang des Jahres gehört er gemeinsam mit Giovane Elber und Bixente Lizarazu zu den Botschaftern des Vereins.