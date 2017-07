Modeste rechnet mit Schumacher ab

2. Liga Fr 23:00 Die Highlights des Eröffnungsspiels First Division A Antwerpen -

Anthony Modeste äußerte sich in einem Interview mit der Reviersport über seinen Wechsel vom 1. FC Köln nach China. Außerdem spricht er über das Niveau der chinesischen Liga und einen möglichen Wechsel von Pierre-Emerick Aubameyang.

Der Franzose ist enttäuscht darüber, wie sein Abschied aus Köln zustande kam: "Ich werde dieses Kapitel nicht so schnell vergessen können, aber ich darf die Details nicht erzählen, das ist ein Abkommen mit dem 1. FC Köln und daran werde ich mich auch halten. Das Einzige, was ich sagen kann: Wie das ganze Transfer-Hickhack lief, war schon merkwürdig. Das hat mich schon traurig gemacht."

Hart ins Gericht geht Modeste mit Kölns Vize-Präsidenten Toni Schumacher, der Modeste nach seinem Abschied teils hart kritisierte und unter anderem als "betäubt im Kopf" bezeichnete. "Ich kann mich nicht erinnern, dass er bei irgendeiner Diskussion oder Sitzung mit den Verantwortlichen bezüglich meines Transfers mit am Tisch saß. Kein einziges Mal! Bevor man jemanden beurteilt, sollte man den Anderen kennenlernen", klagt Modeste.

Schumacher sei laut Modeste "für solche Sprüche berühmt". Der Franzose erinnert an das WM-Halbfinale zwischen Deutschland und Frankreich 1982, als Schumacher Gegenspieler Patrick Battiston hart foulte: "Jemand, der einem Gegenspieler zwei Rippen und dazu ein paar Zähne rausschlägt und der sich anschließend nicht mal entschuldigt, sollte vielleicht anders auftreten. Damit ist alles gesagt."

Modeste über das Niveau in China

Bei seinem neuen Verein Tianjin Quanjian sei Modeste von der Intensität der Trainingseinheiten überrascht: "Seit mehr als zehn Jahren bin ich Profi und ich hatte noch nie eine solche harte Arbeit absolviert." Personen, die die chinesische Liga als "eine Art Vorruhestand " bezeichnen, lässt er ausrichten: "Hier ist das Niveau sehr hoch."

Eine Rückkehr in die Bundesliga will Modeste "nicht ausschließen". Womöglich wechselt mit Pierre-Emerick Aubameyang zuvor bald ein weiterer in Deutschland aktiver Stürmer zu Tianjin Quanjian. "Ich würde mich freuen, wenn er tatsächlich kommen würde", sagt Modeste und fügt an: "Ein Sturm-Duo Modeste-Aubameyang, das hätte doch was!"