Peter Perchtold: Karriere und Erfolge

Die Suche nach einem Co-Trainer für Domenico Tedesco hat beim FC Schalke 04 ein Ende, Peter Perchtold kommt vom FSV Mainz 05. SPOX blickt auf die Karriere und Erfolge des gebürtigen Nürnbergers.

Wann wurde Peter Perchtold geboren?

Peter Perchtold wurde am 2. September 1984 als Sohn eines Österreichers und einer Deutschen in Nürnberg geboren.

Perchtolds Anfänge beim SC Feucht und beim VfB Stuttgart

Perchtold unternahm seine ersten Schritte im Fußball beim 1. SC Feucht. Von dort wechselte er 2005 zum VfB Stuttgart. Unter Armin Veh gab der Mittelfeldspieler am 20. Oktober 2007 gegen den Hamburger SV sein Debüt in der Bundesliga. In drei Spielzeiten wurde Perchthold aber fast ausschließlich in der zweiten Mannschaft der Stuttgarter eingesetzt und kam nur auf zwei Einsätze für das Profiteam. Nachdem er sich bei den Schwaben nicht durchsetzen konnte, wechselte Perchtold zur Saison 2008/09 in die zweite Liga zum 1. FC Nürnberg.

Perchtolds Zeit beim 1. FC Nürnberg

Bei den Franken erarbeitete sich Perchtold schnell einen Stammplatz, wurde jedoch zum Ende der Hinrunde von einer Verletzung zurückgeworfen. In der restlichen Spielzeit kam er nur noch zu zwei Einsätzen. Nach dem Nürnberger Aufstieg in die Bundesliga fand Perchtold keine Berücksichtigung mehr für den Kader und wurde von Dieter Hecking, der das Traineramt in der Winterpause 2009/10 von Michael Oenning übernahm, dauerhaft in die zweite Mannschaft abgeschoben. Im Januar 2011 löste der Mitteldspieler schließlich seinen Vertrag bei den Franken auf.

Perchtolds Gastspiel in Australien

Nach der Auflösung seines Vertrags bei Nürnberg wechselte Perchtold in die australische A-League zu Gold Cast United, wo er in zehn Spielen zum Einsatz kam. Zum Ende der Saison wurde jedoch Perchtolds Vertrag aufgelöst, da der Klubbesitzer Clive Palmer Perchtolds langfristigen Vertrag gegen den Willen des Spielers in einen Ein-Jahres-Vertrag umwandeln wollte. Vor Gericht bekam Perchtold zwar wegen Vertragsbruchs eine Entschädigung von 340.000 australischen Dollar zugesprochen, blieb letztlich aber durch die Liquidation des Vereins auf einem Großteil der Forderungen sitzen.

Perchtolds Karriereende beim FSV Mainz 05

Nach seinem Intermezzo in Australien kehrte Perchtold 2011/12 zurück nach Deutschland und unterschrieb einen Vertrag bei der zweiten Mannschaft des FSV Mainz. Dort kam er wegen einer Rotsperre und einer langwierigen Knieverletzung aber auch nur auf zwei Einsätze. Zum Ende der Saison 2012/13 beendete Perchtold schließlich seine Karriere.

Perchtolds Karriere-Stationen

Vereine Spielzeiten 1. SC Feucht 2003 - 2005 VfB Stuttgart 2005 - 2008 1. FC Nürnberg 2008 - 2010 Gold Coast United 200/11 FSV Mainz 05 II 2011 - 2013

Perchtold als Trainer beim FSV Mainz 05

Zur Saison 2013/14 wurde Peter Perchtold Co-Trainer bei der zweiten Mannschaft des FSV Mainz 05 unter Martin Schmidt. Auch zur ersten Mannschaft der Mainzer begleitete Perchtold seinen Co-Trainer, nachdem dieser im Februar 2015 bei den Profis die Nachfolge von Kasper Hjulmand angetreten hatte. Nun wird Perchtold zum Beginn der kommenden Saison beim FC Schalke 04 Co-Trainer von Domenico Tedesco. Bei den Gelsenkirchenern steht der gebürtige Franke bis 2019 unter Vertrag.

Welche Erfolge hat Perchtold gefeiert?

Der größte Erfolg zu Perchtolds aktiver Zeit war der Bundesliga-Aufstieg mit dem 1. FC Nürnberg in der Saison 2008/09. Während seiner Zeit als Co-Trainer beim FSV Mainz 05 konnte er 2015/16 mit den Rheinhessen den Einzug in die Europa League feiern.