Völler kündigt "knallharte Analyse" an

Montag, 01.05.2017

Der 57-Jährige kann nachvollziehen, dass auch seine Person in die Kritik geraten ist: "Ich bin zunächst einmal fest überzeugt, dass wir drinbleiben. Aber dann werden wir uns der Kritik stellen müssen, auch ich selbst. Die Kritik werde ich akzeptieren, die muss ich akzeptieren."

Durch das 1:4 am vergangenen Freitag gegen Schalke 04 war der Champions-League-Starter endgültig in den Abstiegskampf gerutscht. Am kommenden Samstag gastieren die Rheinländer beim Tabellenvorletzten FC Ingolstadt.

Völler, der Trainer Tayfun Korkut trotz der Talfahrt einen Garantie bis zum Saisonende gegeben hatte, nahm den Fußballlehrer erneut in Schutz: "Am Ende müssen es auch die Spieler umsetzen. Jetzt ist natürlich der Trainer gefragt, die herauszufiltern, die mit der Situation umgehen können."

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Man müsse eine solche Saison auch dafür nutzen, "demütiger zu werden gegenüber dem, was die Jahre zuvor passiert ist", sagte der Weltmeister von 1990.

Die Bundesliga im Überblick