Medien: Ostrzolek nach Hannover

Dienstag, 23.05.2017

Wie die Bild berichtet, hat Hannover mit Klub und Spieler Einigung erzielt. Ostrzolek soll sich demnach bis 2020 an 96 gebunden haben und das Team damit nach gesichertem Aufstieg verstärken. Der HSV hatte im Januar noch angegeben, mit dem 26-Jährigen gerne verlängern zu wollen.

Ostrzolek entschied sich nun offenbar gegen eine Verlängerung.

Er kam in der beendeten Saison in 24 Einsätzen unter anderem als Linksverteidiger, defensiver Mittelfeldspieler und Flügelläufer zum Einsatz. Sein Vertrag läuft am 30. Juni 2017 aus.

Matthias Ostrzolek im Steckbrief