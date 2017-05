Hradecky: "Wir spielen zurzeit Scheiße"

Donnerstag, 18.05.2017

"Wir sind selbst schuld daran, dass wir die letzten Wochen in der Bundesliga so durchgereicht wurden", sagte der Torhüter der Bild: "Wir wissen selbst, dass wir zurzeit Scheiße spielen und sich jetzt ganz schnell was ändern muss."

Damit anfangen will er am 34. Spieltag gegen Leipzig: "Im letzten Spiel gegen Leipzig müssen wir endlich wieder eine richtig gute Leistung zeigen, damit wir selbstbewusst nach Berlin fahren." Im Hinblick auf das DFB-Pokal-Endspiel gegen Borussia Dortmund sei es wichtig, "ein bisschen gute Laune in die Mannschaft zu kriegen".

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Erklären kann sich der 27-Jährige den Leistungsabfall nicht: "Ich weiß auch nicht wirklich, woran das bei uns liegt." Für eines hat er allerdings kein Verständnis: "Dass ein Profi dann auf dem Platz nachlässt. Es ist unsere Pflicht, immer alles für Eintracht und unsere Fans zu geben."

Lukas Hradecky im Steckbrief