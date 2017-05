So läuft die Relegation 2017

Freitag, 19.05.2017

Die Relegation geht seit ihrer Wiedereinführung in die neunte Runde. Schaffen die ambitionierten Teams aus der 2. und 3. Liga den Aufstieg oder setzen sich die Mannschaften aus der höheren Spielklasse durch? Wie aus dem Europapokal bekannt werden die Begegnungen in Hin- und Rückspiel ausgetragen. Es gilt die Auswärtstorregelung. Sollte nach zweimal 90 Minuten keine Entscheidung gefallen sein, geht es in die Verlängerung (2x15 Minuten). Steht dann immer noch kein Sieger fest, kommt es zum Elfmeterschießen.

Wann finden die Relegationsspiele statt?

Den Auftakt macht die Relegation zur Bundesliga. Der 16. der Bundesliga hat am 25. Mai 2017 zunächst Heimrecht und empfängt den 3. der 2. Liga. Einen Tag später am 26. Mai empfängt der 3. der 3. Liga den 16. der 2. Liga. Das Rückspiel zur Bundesliga findet am 29. Mai 2017 statt, die Entscheidung um die Zugehörigkeit zur 2. Liga fällt am 30. Mai.

Welcher TV-Sender überträgt die Relegationsspiele?

Alle Relegationsspiele 2017 sind im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen. Die ARD überträgt sowohl die Relegation zur Bundesliga als auch zur 2. Liga. Außerdem bietet der Sender auf seiner Internetplattform www.sportschau.de einen Livestream an. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt beide Relegationsspiele zur Bundesliga.

Bundesliga - 2. Liga

25.05.2017 16. der Bundesliga - 3. der 2. Bundesliga 20.30 Uhr, live ARD/Sky 29.05.2017 3. der 2. Bundesliga - 16. der Bundesliga 20.30 Uhr, live ARD/Sky

2. Liga - 3. Liga

26.05.2017 3. der 3. Liga - 16. der 2. Bundesliga 18 Uhr, live ARD 30.05.2017 16. der 2. Bundesliga - 3. der 3. Liga 18 Uhr, live ARD

Wer setzte sich in der Vergangenheit in der Relegation durch?

Seit Wiedereinführung der Relegation in der Saison 2008/09 spricht alles für den Bundesligisten. In sechs der acht Fälle setzte sich der Bundesligist durch. Nur der 1. FC Nürnberg, der gleich die erste Auflage gewann, und Fortuna Düsseldorf 2012 gegen Hertha BSC schafften bisher den Aufstieg in die Bundesliga.

Eine Klasse tiefer sieht es genau anders herum aus. Sechsmal setzte sich der Drittligist durch. Nur der VfL Osnabrück und Holstein Kiel schafften es nicht, sich für die 2. Liga zu qualifizieren.

So lief die Bundesliga-Relegation in der Vergangenheit

Jahr Bundesligist Zweitligist Hinspiel Rückspiel 2009 Energie Cottbus 1. FC Nürnberg 0:3 0:2 2010 1. FC Nürnberg FC Augsburg 1:0 2:0 2011 Borussia Mönchengladbach VfL Bochum 1:0 1:1 2012 Hertha BSC Fortuna Düsseldorf 1:2 2:2 2013 TSG 1899 Hoffenheim 1. FC Kaiserslautern 3:1 2:1 2014 Hamburger SV SpVgg Greuther Fürth 0:0 1:1 2015 Hamburger SV Karlsruher SC 1:1 2:1 n.V. 2016 Eintracht Frankfurt 1. FC Nürnberg 1:1 1:0

So lief die Zweitliga-Relegation in der Vergangenheit