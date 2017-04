Hasenhüttl stichelt gegen Weinzierl

Montag, 24.04.2017

"Wir haben nächstes Jahr eventuell eine umgekehrte Situation. Da weiß ich nicht, ob wir dann 24 Punkte hinter dem FC Schalke sind", sagte der 49 Jahre alte Österreicher nach dem Auslaufen

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

"Ich weiß nicht, ob das ein Grund ist, dass wir so weit vor ihnen stehen. Klar ist es so, dass man eine Doppelbelastung hat, aber dazu haben diese Mannschaften auch die Kader", so Hasenhüttl.

Leipzig hat das Startrecht für die Europa League bereits sicher und beste Chancen auf eine direkte Qualifikation zur Champions League. Vor der Doppelbelastung habe er "keine Angst", betonte Hasenhüttl, "und ich werde es auch nicht als Ausrede hernehmen, wenn es mal nicht so läuft".

Alle Bundesliga-News im Überblick