Toprak verletzt: Einsatz gegen FCI fraglich

Samstag, 29.04.2017

Der türkische Nationalspieler, der in der kommenden Saison zu Borussia Dortmund wechselt, hatte sich in der Anfangsphase beim 1:4 gegen Schalke 04 verletzt und war in der 19. Minute durch Jonathan Tah ersetzt worden.

Ömer Toprak im Steckbrief