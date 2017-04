Anschlagsopfer Bartra aus Klinik entlassen

Samstag, 15.04.2017

Das Blatt veröffentlichte außerdem Fotos, auf denen der Spanier mit seiner Mutter und seiner Verlobten auf dem Parkplatz des Knappschafts-Krankenhauses in Dortmund bei der Beladung eines Pkw mit seinen Koffern zu sehen ist.

Der 26-Jährige war am vergangenen Dienstag beim Attentat auf den BVB-Bus als einziger Spieler der Westfalen verletzt worden. Bartra erlitt den Bruch einer Speiche am rechten Handgelenk sowie mehrere "Fremdkörper-Einsprengungen" am rechten Arm durch Glassplitter.

Dortmunds Trainer Thomas Tuchel hatte zuletzt gemutmaßt, dass Bartra in etwa vier Wochen wieder spielen könnte.

