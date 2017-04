Medien: Bojan bietet sich in Spanien an

Dienstag, 11.04.2017

In Barcelona wagte Bojan erste Schritte im Profigeschäft, konnte sich beim FC allerdings nicht durchsetzen. Es folgten Gastspiele in Rom, Mailand, Amsterdam und zuletzt bei Stoke City und Mainz 05. Wie Esports COPE berichtet, will der 26-Jährige nun nach Katalonien zurückkehren.

Allerdings nichts zum FC, sondern zum Stadtrivalen Espanyol. Demnach habe Bojan in Mainz keine Zukunft mehr und sehne sich nach einer Rückkehr in die Heimat. Sein Vertrag in England läuft noch bis 2020, unter Trainer Mark Hughes kam er jedoch zuletzt nicht zum Einsatz.

Auch in Mainz tat sich der Katalane bisher schwer. Sieben Einsätze absolvierte er unter Martin Schmidt, insgesamt sammelte er knapp 300 Einsatzminuten. Dabei gelangen ihm weder Treffer noch Assist.

Bojan Krkic im Steckbrief