Gladbach verlängert mit Torhüter Nicolas

Freitag, 28.04.2017

"Leider hatte Moritz in dieser Saison viel mit Verletzungen zu tun, trotzdem ist er auf seine Einsätze in unserer Regionalligamannschaft und in Testspielen der Profis gekommen.Er ist ein großes Torwarttalent, dem wir den Sprung in die Bundesliga zutrauen", sagte Sportdirektor Max Eberl.

Moritz Nicolas im Steckbrief