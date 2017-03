Dahoud verbucht enormen Gehaltsanstieg

Freitag, 31.03.2017

Die Dortmunder gaben am Donnerstagmittag den Transfer von Dahoud bekannt. Die Bild will nun genaue Zahlen erfahren haben. Demnach verdient der Mittelfeldspieler fortan fünf Millionen Euro im Jahr. In Gladbach waren es bislang 1,5 Millionen Euro.

Dank einer feststehenden Klausel belief sich die Ablösesumme vorerst auf zehn Millionen Euro . Bis zu fünf Millionen Euro können allerdings hinzukommen. Diese werden erfolgsbedingt ausgezahlt: Meisterschaft, Qualifikation oder Titel in der Champions League sowie das erste A-Länderspiel Dahouds.

Trotz maximalen Einnahmen von 15 Millionen Euro ist Sportdirektor Max Eberl nicht zufrieden. "Wir verlieren einen klasse Spieler, das ist scheiße, aber das kennen wir ja. Wir werden das Geld auf jeden Fall für einen neuen Top-Mann investieren."

Mohamed Dahoud im Steckbrief