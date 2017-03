Bruchhagen: "HSV nicht wie der SC Freiburg"

Dienstag, 28.03.2017

"So werden wir es in Zukunft sicher nicht handhaben können, denn die Erwartungshaltung in Hamburg ist eine andere", sagte der 68-Jährige in einem Interview mit dem Internetportal goal.com.

In der Hansestadt, so der Klubboss weiter, ginge es bei der Kaderzusammenstellung um die richtige Mixtur zwischen selbst ausgebildeten und fertigen Spielern.

Aktuell steht der SC Freiburg, der sich in erster Linie als Ausbilderverein versteht, in der Tabelle auf Rang acht, acht Punkte und acht Plätze vor den Norddeutschen.

