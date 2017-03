HSV trauert um Timo Kraus

Freitag, 24.03.2017

"Wir sind zutiefst bestürzt. Unsere Anteilnahme und unser tiefes Mitgefühl gelten Timos Familie, der wir weiterhin zur Seite stehen werden", erklärte HSV-Finanzvorstand Frank Wettstein in einer Mitteilung des Liga-16. Kraus hinterlässt eine Ehefrau und zwei Söhne.

Kraus war am 7. Januar nach einer internen Betriebsfeier letztmals an den Hamburger Landungsbrücken gesehen worden. Danach verlor sich seine Spur. Auch ein Aufruf in der ZDF-Fernsehsendung "Akzenzeichen XY...ungelöst" Anfang Februar brachte die Ermittler seinerzeit nicht entscheidend voran.

