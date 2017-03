Djourou-Einsatz gegen Hertha fraglich

Samstag, 04.03.2017

"Jo fühlt sich noch nicht gut. Hinter ihm steht mehr als ein großes Fragezeichen. Zurzeit ist davon auszugehen, dass es nicht klappt", erklärte HSV-Coach Markus Gisdol. Am Training am Freitag konnte Djourou nicht teilnehmen.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Djourou stand in der laufenden Saison für Hamburg in 14 Partien auf dem Feld, zwölf davon in der Startelf.

Johan Djourou im Steckbrief