Schalke spendet 57.000 Euro

Mittwoch, 15.03.2017

Mit Einzelspenden von je 1000 Euro sollen nachhaltige Projekte in allen 57 Fußballvereinen gefördert werden.

"Wir sind uns unserer sozialen Verantwortung in der Region bewusst, die Förderung des Amateursports in Gelsenkirchen und in der Umgebung ist uns deshalb ein besonderes Anliegen", sagte Schalkes Finanzvorstand Peter Peters. Die Bewerbungen der Klubs müssen bis zum 31. Mai abgegeben werden, die Projekte sollen in der nächsten Saison umgesetzt werden.

