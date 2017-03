Korkut: Wir brauchen Kießling

Freitag, 24.03.2017

"Stefan Kießling ist Stefan Kießling", zitiert die Bild Korkut, der weiter auf den 33-Jährigen zählt: "Wir wissen, was wir an ihm haben, ich weiß, was ich an ihm habe. Stefan ist ein erfahrener Spieler, der einiges hinter sich hat. Er ist mit Sicherheit eine Option."

Zuletzt jedoch kam Kießling im November beim 1:0-Sieg auf Schalke zu einem vollen Einsatz. Das Tor des Tages steuerte er bei.

Korkut ist sich sicher: "Es werden die Spiele kommen, wo die Mannschaft ihn braucht. Denn Stefan ist ein klassischer Strafraum-Spieler, er hat außergewöhnliche Qualitäten."

Stefan Kießling im Steckbrief