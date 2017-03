Ajeti endgültig nach St. Gallen

Mittwoch, 29.03.2017

Der 20 Jahre alte Angreifer war schon in dieser Saison an St. Gallen ausgeliehen worden, Ajeti erhält jetzt einen Vertrag bis 2021 bei den Eidgenossen. Über die Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.

"Ich danke dem FC Augsburg für das Vertrauen, das der Verein in mich als jungen Stürmer hatte. Ich denke gerne an die Zeit beim FCA, die mich enorm weiter gebracht hat, aber der Schritt in die Schweiz ist für mich momentan der richtige", sagte Ajeti. FCA-Manager Stefan Reuter ergänzte: "Es war sein Wunsch, seine Entwicklung beim FC St. Gallen fortzusetzen. Dem haben wir nun entsprochen."

Albian Ajeti im Steckbrief