So beeinflusst Nagelsmann Rudys Werdegang

Freitag, 17.03.2017

Am 31. Mai letzten Jahres betritt Joachim Löw das Podest des Presseraums der Nationalmannschaft in Ascona. Die endgültige Bekanntgabe des EM-Kaders steht an und der Bundestrainer spricht für vier seiner Spieler die verhängnisvollen Worte:

"Es werden jetzt nach Hause gehen: Julian Brandt, dann Karim Bellerabi, Sebastian Rudy und Marco Reus. Ich danke diesen Spielern, weil sie sich im Training voll reingehängt haben. Ich hoffe wirklich, dass sie diese Enttäuschung gut wegstecken und es als Motivationsschub für die Zukunft sehen."

Während Deutschland einmal mehr über das Verletzungspech von Marco Reus debattiert, beginnen abseits der medialen Aufmerksamkeit bittere Wochen für Sebastian Rudy. Obwohl der Hoffenheimer als einer der wenigen Nationalspieler für jedes Länderspiel seit der Weltmeisterschaft nominiert wurde und als ernsthafter Kandidat für den Posten des Rechtsverteidigers gehandelt wurde, ist sein Traum von der EM jäh geplatzt.

Jetzt erst recht zum Rekordjahr

Die Worte des Bundestrainers hörten sich für viele damals nach dem üblichen PK-Geplänkel an, doch für Rudy haben sie in gewisser Weise Signalwirkung. "Die Nichtnominierung in den EM-Kader löste ein Jetzt-erst-recht-Gefühl in mir aus. Das ist sicherlich auch ein Schlüssel für meine gute Saison bisher", erinnert er sich.





Rudy nimmt Löws Ansagen zum Ansporn für die bis dato beste Saison seiner Karriere. Der 27-Jährige zieht im defensiven Mittelfeld seiner Hoffenheimer die Fäden und ist einer der Hauptgründe für die überraschend starke Saison der TSG. Zwei Tore, fünf Vorlagen und dazu zwei herausgeholte Elfmeter stehen bereits auf seinem Statistikbogen.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Er ist auf dem besten Weg, seinen Rekord von neun Torbeteiligungen in einer Saison zu brechen. Doch Rudy zeichnet deutlich mehr aus als seine Torbeteiligungen. Der Nationalspieler hat sich seit Beginn der neuen Saison in nahezu allen relevanten Bereichen seines Spiels verbessert.

Stabile Haltung gleich guter Zweikampf

Rudy gewinnt in dieser Saison 54 Prozent seiner Zweikämpfe am Boden. Als alleiniger Sechser vor Hoffenheims Dreierkette entscheidet er im Vergleich zu den letzten beiden Spielzeiten immerhin vier bis sechs Prozent mehr Zweikämpfe zu seinen Gunsten.

Sein Erfolgsrezept klingt dabei simpel wie einleuchtend: "Ich will nicht breiter werden. Ich versuche vielmehr stabil zu sein, um geschickt in die Zweikämpfe gehen zu können und diese auch ohne Körperkontakt zu gewinnen."

Löws Streichliste: Sorry, but you're dismissed! © getty 1/20 Bundestrainer Löw hat auch vor der EM 2016 vier Spieler von der Liste streichen müssen. Wir werfen einen Blick auf sämtliche Streichkandidaten der letzten Turniere /de/sport/diashows/1605/fussball/dfb-streichkandidaten/diashow-loews-streichkandidaten-der-grossen-turniere.html © getty 2/20 Die EM 2008 in Österreich und der Schweiz ist Löws erstes Turnier als Cheftrainer. Für die Vorbereitung nominiert er bewusst 26 Spieler /de/sport/diashows/1605/fussball/dfb-streichkandidaten/diashow-loews-streichkandidaten-der-grossen-turniere,seite=2.html © getty 3/20 Nach einem Testspiel gegen Weißrussland müssen deshalb drei Spieler die Koffer packen. Dazu gehören Patrick Helmes und... /de/sport/diashows/1605/fussball/dfb-streichkandidaten/diashow-loews-streichkandidaten-der-grossen-turniere,seite=3.html © getty 4/20 ... der Schalker Jermaine Jones /de/sport/diashows/1605/fussball/dfb-streichkandidaten/diashow-loews-streichkandidaten-der-grossen-turniere,seite=4.html © getty 5/20 Auch für Marko Marin ist Endstation. Minimale Unterschiede haben den Ausschlag gegeben, erklärt Löw. Doch das System der Streichliste ist geboren und wird Usus /de/sport/diashows/1605/fussball/dfb-streichkandidaten/diashow-loews-streichkandidaten-der-grossen-turniere,seite=5.html © getty 6/20 Zur Vorbereitung auf die WM 2010 nimmt Löw sogar 27 Spieler mit. Doch das Verletzungspech nimmt dem Bundestrainer die Entscheidung fast ab. Ballack, Träsch und Westermann müssen passen. Nur Andreas Beck wird gestrichen /de/sport/diashows/1605/fussball/dfb-streichkandidaten/diashow-loews-streichkandidaten-der-grossen-turniere,seite=6.html © getty 7/20 Gleiches Spiel zwei Jahre später bei der EM in der Ukraine und Polen. 27 Akteure kommen ins Camp mit, vier müssen vorher wieder gehen. Einer davon ist der Stuttgarter Cacau /de/sport/diashows/1605/fussball/dfb-streichkandidaten/diashow-loews-streichkandidaten-der-grossen-turniere,seite=7.html © getty 8/20 Da schau her! Auch das Supertalent Draxler musst vor der EM die Koffer packen /de/sport/diashows/1605/fussball/dfb-streichkandidaten/diashow-loews-streichkandidaten-der-grossen-turniere,seite=8.html © getty 9/20 Während Lars Bender mit zur EM fährt, reicht es für seinen Bruder Sven (l.) nicht /de/sport/diashows/1605/fussball/dfb-streichkandidaten/diashow-loews-streichkandidaten-der-grossen-turniere,seite=9.html © getty 10/20 Im Tor vertraut Löw auf Manuel Neuer, Tim Wiese und Ron-Robert Ziele. Den damals 20-jährigen Keeper Marc-Andre ter Stegen schickt er nach Hause /de/sport/diashows/1605/fussball/dfb-streichkandidaten/diashow-loews-streichkandidaten-der-grossen-turniere,seite=10.html © getty 11/20 Vor der WM in Brasilien wird's etwas unübersichtlicher. Der Bundestrainer nominiert zunächst 30 Spieler. Nach einem Test gegen Polen fallen drei Spieler raus. Der Schalker Max Meyer, ... /de/sport/diashows/1605/fussball/dfb-streichkandidaten/diashow-loews-streichkandidaten-der-grossen-turniere,seite=11.html © getty 12/20 ...sein Teamkollege Leon Goretzka und... /de/sport/diashows/1605/fussball/dfb-streichkandidaten/diashow-loews-streichkandidaten-der-grossen-turniere,seite=12.html © getty 13/20 ...der lange verletzte Marcell Jansen. Zudem ersetzt der Gladbacher Christoph Kramer den Augsburger Andre Hahn /de/sport/diashows/1605/fussball/dfb-streichkandidaten/diashow-loews-streichkandidaten-der-grossen-turniere,seite=13.html © getty 14/20 Da sich Lars Bender im Trainingslager in Südtirol verletzt, bleiben zwei Streichkandidaten. Kevin Volland kann nicht überzeugen und muss nach Hause. Gleiches gilt für ... /de/sport/diashows/1605/fussball/dfb-streichkandidaten/diashow-loews-streichkandidaten-der-grossen-turniere,seite=14.html © getty 15/20 ...den Dortmunder Marcel Schmelzer (r.) /de/sport/diashows/1605/fussball/dfb-streichkandidaten/diashow-loews-streichkandidaten-der-grossen-turniere,seite=15.html © getty 16/20 Kurios ist die Geschichte um Shkodran Mustafi. Ihn streicht Löw zunächst. Nach der Verletzung von Marco Reus wird der Verteidiger allerdings zurückgeholt und kommt zu drei Einsätzen /de/sport/diashows/1605/fussball/dfb-streichkandidaten/diashow-loews-streichkandidaten-der-grossen-turniere,seite=16.html © getty 17/20 Nur zwei Jahre später, bei der EM 2016, muss Reus erneut passen. Löw streicht ihn unmittelbar vor dem Turnier aufgrund von anhaltenden Adduktorenproblemen aus dem Kader /de/sport/diashows/1605/fussball/dfb-streichkandidaten/diashow-loews-streichkandidaten-der-grossen-turniere,seite=17.html © getty 18/20 Auch bei Bellarabi nimmt ihm die medizinische Abteilung die Entscheidung eigentlich ab. Der Flügelflitzer plagt sich mit einer Zerrung herum und scheint nicht richtig fit zu werden /de/sport/diashows/1605/fussball/dfb-streichkandidaten/diashow-loews-streichkandidaten-der-grossen-turniere,seite=18.html © getty 19/20 Sebastian Rudy gilt als einer der großen Verlierer der Entscheidung 2016. Er ist nicht verletzt und wird dennoch gestrichen /de/sport/diashows/1605/fussball/dfb-streichkandidaten/diashow-loews-streichkandidaten-der-grossen-turniere,seite=19.html © getty 20/20 Mit der Streichung von Julian Brandt hingegen wird fast gerechnet. Er schnuppert beim DFB im Testspiel gegen die Slowakei erstmals rein und wird vor der EM nach Hause geschickt /de/sport/diashows/1605/fussball/dfb-streichkandidaten/diashow-loews-streichkandidaten-der-grossen-turniere,seite=20.html

Erfolgsfaktor Nagelsmann

Großen Anteil an Rudys Werdegang hat der Wechsel auf der Trainerposition. Unter Markus Gisdol wurde er zwischen den Positionen hin- und hergeschoben: Der heutige HSV-Coach stellte Rudy in 70 Spielen auch zehnmal als Rechtsverteidiger und 13 Mal im linken oder rechten Mittelfeld auf. Diese Polyvalenz brachte Rudy zwar letztendlich in die Nationalmannschaft, verhinderte aber eine Leistungsexplosion zum absoluten Leader.

Die Fußballwelt im Netz auf einen Blick - Jetzt auf LigaInsider checken!

Bei Nagelsmann ist Rudy vom ersten Tag an in der Startformation gesetzt und hat mit Ausnahme von Sperren und Verletzungen jedes Spiel von Anfang an bestritten. Auf der Position des Rechtsverteidigers musste er in 32 Spielen nur zweimal ran. Seit der Umstellung auf eine Dreierkette hat er im zentral defensiven Mittelfeld eine feste Heimat gefunden.

Rudy ist für die Innenverteidiger oft die erste Anspielstation im Mittelfeld und gehört in puncto Torschussvorlagen zu den Top 3 auf seiner Position. Dabei hat er auch seine Passquote von 80 Prozent nochmals deutlich gesteigert und verzeichnet im Schnitt mindestens sieben Ballaktionen mehr als in den vergangenen beiden Jahren.

Auch dank der Leistungssteigerung des ehemaligen Stuttgarters hat sich Hoffenheim von der viertschlechtesten zur zweitbesten Defensive hinter den übermächtigen Bayern entwickelt.

Rudy findet "Entscheider-Gen"

Weil Kapitän Eugen Polanski vermehrt auf der Bank sitzt, schickt Nagelsmann Rudy sogar als Spielführer auf das Feld. "Er weiß, wie er mich einsetzen muss, ich spüre das Vertrauen und das will ich zurückzahlen", sagte Rudy. "Julian ist ein prägender Trainer für mich. Seine Ideen und seine Vorbereitungen auf die Spiele haben von Anfang an funktioniert."

Sein Trainer gibt das Lob umgehend zurück: "Sebastian findet immer mehr sein Entscheider-Gen. Er hat gemerkt, dass er Spiele nicht nur ballsicher lenken und gestalten, sondern sie auch entscheiden kann."

Wendepunkt in München?

Rudy geht voran - mit Leistung und selten auffälligen Anführerqualitäten. "Ich bin keiner, der auf dem Platz rumschreit, aber einer, auf den man sich verlassen kann, der versucht, immer anspielbereit zu sein", sagte Rudy über sich selbst.

25. Spieltag 26. Spieltag Bundesliga, 25. Spieltag Bundesliga, 26. Spieltag

Seine kontinuierliche Entwicklung als Spieler und Persönlichkeit führt Rudy im Sommer bekanntlich zum FC Bayern. Nicht wenige erinnert der Wechsel an den Fall von Sebastian Rode. Auch der Dortmunder war ablösefrei und glänzte durch vielseitige Einsatzmöglichkeiten, scheiterte in seinem zweiten Jahr aber an der großen Konkurrenz.

Rudy selbst will davon nichts wissen: "Ich denke, dass noch viel mehr in mir steckt. Ich würde den Schritt ja nicht wagen, wenn ich nicht davon überzeugt wäre, mich durchzusetzen." Gut möglich, dass er zum Zeitpunkt dieser Aussagen bereits von den Plänen von Philipp Lahm und Xabi Alonso wusste.

Wird Vielseitigkeit zum Nachteil?

Auch wenn weitere Transfers beim Rekordmeister sicherlich nicht auszuschließen sind, werden zur kommenden Saison wieder Plätze in Carlo Ancelottis Rotation frei. Gerade jetzt, wo sich Rudy auf einer Position einspielen und steigern konnte, ist es jedoch möglich, dass ihm seine Polyvalenz in München wieder zur Bremse in seiner Entwicklung wird. Rode und Joshua Kimmich können derzeit ein Lied davon singen.

Dafür hat der Status als FCB-Spieler im Kampf um die Nationalmannschaft selten geschadet. In der Nationalelf wurde Rudy gerade aufgrund seiner Vielseitigkeit bislang meist als Rechtsverteidiger eingesetzt, dabei hat er diese Position in sieben Jahren bei der TSG aber nur 13 Mal gespielt. Das könnte sich in der kommenden Saison beim Rekordmeister durchaus ändern.

Sebastian Rudy im Steckbrief