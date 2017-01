Bremen verleiht Petsos an FC Fulham

Donnerstag, 26.01.2017

"Eine Ausleihe an Fulham ist eine gute Lösung. Wir freuen uns für Thanos, eine Herausforderung auf hohem Niveau gefunden zu haben und wünschen ihm für die kommenden Monate viel Erfolg", sagte Werder-Geschäftsführer Frank Baumann.

Der Mittelfeldspieler war im vergangenen Sommer von Rapid Wien an die Weser gewechselt, kam aber nur zu drei Bundesligaeinsätzen. Sein Vertrag in Bremen endet am 30. Juni.

