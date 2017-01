Gladbach hofft in Leverkusen auf Kolo-Debüt

Donnerstag, 26.01.2017

Kolodziejczak war im Januar von Europa-League-Sieger FC Sevilla zur Borussia gewechselt. Beim 0:0 gegen Darmstadt 98 zum Jahresauftakt war der 25 Jahre alte Franzose noch nicht zum Einsatz gekommen.

Vor der Rückkehr in den Kader steht zudem Josip Drmic. "Josip kommt aus einer schwierigen Verletzung. Er hat jeden Tag durchgepowert in der Vorbereitung, jetzt ist er sicherlich in einem kleinen Loch, das hat man im Training gesehen. Er muss bei 100 Prozent sein, 80 helfen nicht", sagte Hecking.

Timothee Kolodziejczak im Steckbrief