Gladbach unterliegt mit B-Elf Bochum deutlich

Dienstag, 31.01.2017

Nach dem 3:2-Auswärtssieg in Leverkusen zum Rückrundenstart will die Borussia ihre Aufholjagd in der Liga mit einem Erfolg gegen den SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr im Liveticker) fortsetzen. Derzeit liegt der fünfmalige deutsche Meister auf Rang 13.

