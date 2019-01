FC Schalke 04 gegen KRC Genk heute live auf DAZN im Livestream

Der FC Schalke 04 trägt heute ein Testspiel gegen den KRC Genk aus. Hier bei SPOX erhaltet ihr alle wichtigen Informationen zur Partie und erfahrt, wie ihr diese im Livestream auf DAZN verfolgen könnt.

Derzeit befinden sich die Knappen im Trainingslager in Benidorm in Spanien und bereiten sich auf die Rückrunde der Bundesliga vor. Am 20. Januar bestreitet Schalke 04 dann sein erstes Pflichtspiel im neuen Jahr und trifft auf den VfL Wolfsburg.

Zuvor müssen sie jedoch gegen den belgischen Tabellenführer KRC Genk ran. Auch im vergangenen Jahr trafen diese beiden Mannschaften während des Trainingslagers aufeinander, damals gewannen die Königsblauen mit 2:1.

Schalke 04 gegen Genk: Wo und wann findet die Partie statt?

Das Testspiel des FC Schalke 04 gegen den KRC Genk beginnt am heutigen Freitagnachmittag um 15.30 Uhr. Austragungsstätte wird das Estadio Municipal Guillermo Amor in Benidorm sein.

FC Schalke 04 vs. KRC Genk heute im Livestream auf DAZN

Im Free-TV ist das Testspiel nicht zu sehen. Ihr benötigt ein Abonnement vom Streamingdienst DAZN, um die Partie live und in voller Länge verfolgen zu können. Euer heutiger Kommentator wird dabei Daniel Günther sein.

Ein Abo von DAZN kostet euch lediglich 9,99 Euro im Monat, wobei ihr die ersten 30 Tage komplett kostenfrei testen könnt. Auch danach ist es euch monatlich möglich, euer Abo zu kündigen.

Die Begegnung wird außerdem auf Schalke TV übertragen, wo Jörg Seveneick für euch kommentiert. Um die Partie anschauen zu können, ist einmalig - wenn noch nicht geschehen - eine kostenlose Registrierung notwendig.

FC Schalke 04: Die vergangenen Spiele

Wettbewerb Datum Gegner Ergebnis Bundesliga 22.12.2018 VfB Stuttgart (A) 3:1-Sieg Bundesliga 19.12.2018 Bayer 04 Leverkusen (H) 1:2-Niederlage Bundesliga 15.12.2018 FC Augsburg (A) 1:1-Remis Champions League 11.12.2018 Lokomotive Moskau (H) 1:0-Sieg Bundesliga 08.12.2018 Borussia Dortmund (H) 1:2-Niederlage Bundesliga 01.12.2018 TSG 1899 Hoffenheim (A) 1:1-Remis Champions League 28.11.2018 FC Porto (A) 1:3-Niederlage

