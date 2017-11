Was ist die "Common Goal" Initiative?

NFL Do 18:30 Vikings@Lions: Erlebe den Thanksgiving-Auftakt Darts Fr 20:00 Players Championship: Die gesamten Finals auf DAZN Championship Ipswich -

Common Goal ist eine Initiative, welche von Manchester Uniteds Juan Mata mitgegründet wurde. Dabei spenden Fußballer einen Teil ihres Gehalts, damit werden dann soziale Projekte unterstützt. Hier gibt es alle Infos zu Common Goal - und wir verraten euch, welche Spieler (und Trainer) bereits mitmachen.

Was ist Common Goal?

Common Goal ist eine 2017 gegründete Initiative, bei der Fußballprofis ein Prozent ihres Gehalts spenden. Dieses Prozent geht an die Organisation streetworldfootball, welche 2002 gegründet wurde und weltweit soziale Projekte mit Fußballbezug unterstützt.

"Wir sehen das Potenzial, dass sich der ganze Fußball beteiligt," sagt Jürgen Griesbeck, der deutsche Geschäftsführer der Organisation streetfootballworld, die das Projekt angeschoben hat und koordiniert. Er hat streetfootballworld gegründet und möchte die Möglichkeiten des Sports positiv nutzen. In den vergangenen 15 Jahren hat er dafür ein Netzwerk aus über 120 lokalen wohltätigen Einrichtungen aufgebaut.

"Im Fußballsektor zirkuliert eine ganze Menge Kapital, das aber kaum sozialverantwortlich genutzt wird. Das große Ziel ist am Ende, dass das Kapital im Fußball systematisch einen angemessenen Beitrag zu sozialer Veränderung leistet, das dort eingesetzt wird, wo es am meisten bewirken kann", erklärt Griesbeck im Interview mit Enter.

Streetfootballworld: 30 Millionen Euro pro Jahr?

Das große Ziel von Griesbeck: Ein Prozent des kompletten Umsatzes im Fußballgeschäft soll in das Projekt investiert werden. Um die geschätzten 30 Millionen Euro aufbringen zu können, sind nicht nur die Spieler gefragt.

"Wir fangen mit den Spielern an, weil sie die Stars sind", wird Griesbeck von Ran zitiert: "Aber es ist nur der erste Schritt eines großen globalen Bestrebens. Man stelle sich vor, dass die ganze Fußball-Industrie für soziale Veränderung einsetzt. Zusammen können wir eine neue Ära des Fußballs einleiten und dem Spiel eine größere Bedeutung geben."

Warum hat Juan Mata Common Goal gegründet?

Mitgründer von Common Goal ist Manchester Uniteds Mittelfeldspieler Juan Mata. In einem Video auf Homepage von Common Goal erklärt Mata seine Motivation das Projekt voran zu treiben. Er stellt klar, dass es im Fußball verschiedene Welten gebe: Zum Einen die Welt des professionellen Fußballs, in der der Erfolg im Vordergrund stehe. Zum Anderen gibt es eine Welt in der Fußball viel mehr bedeute: Respekt, Kommunikation und persönliche Weiterentwicklung. "Das ist eine kleine Abgabe, die einen großen Unterschied macht", erklärt Mata.

Wer ist alles bei Common Goal dabei?

Die Zahl der Fußballerinnen und Fußballer, die dem Projekt ihre Unterstützung zusagten, ist in den letzten Wochen stetig gewachsen. Derzeit (Stand: 22. November 2017) sind es 22.

Common Goal in der Bundesliga

Sieben Akteure aus der Bundesliga sind mittlerweile bei Common Goal vertreten. Mit dabei ist auch Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann. "Seien wir ehrlich: Das eine Prozent ist für uns alle, die wir in dieser Branche sehr gut verdienen, kein Problem", sagt er zu seiner Beteiligung.

Stuttgarts Dennis Aogo ist, auch aufgrund seines eigenen Werdegangs, von dem Projekt überzeugt. "Ich, als Junge mit Migrationshintergrund, weiß, wie es ist, aus einer unterprivilegierten Familie zu kommen", erklärt Aogo sein Engagement: "Aber ich hatte das Glück, Talent zu haben und Fußballprofi zu werden." Er spendet sogar zwei Prozent seines Gehalts.

Frisch dabei ist Wolfsburgs Daniel Didavi, der soziales Engagement als Selbstverständlichkeit sieht. "Es ist unsere Pflicht, den Leuten zu helfen. Es gibt zu viel Armut auf der Welt und wir Fußballer haben das Privileg, unser Hobby auszuleben und damit auch noch Geld zu verdienen. Es tut niemandem weh, etwas von dem Kuchen abzugeben. Ich würde mich freuen, wenn sich noch mehr Fußballer daran beteiligen", sagt der Ex-Stuttgarter. "Für mich ist das keine Frage. Aber viele haben auch schon andere Projekte."

Shinji Kagawa von Borussia Dortmund hofft auf Nachahmer: "In Japan ist leider noch nicht so üblich wie in Europa, dass man sich als privilegierte Person für Menschen in Not engagiert. Vielleicht kann ich den Menschen in Japan als gutes Beispiel vorangehen."

Bekannte "Mitglieder" von Common Goal

Juan Mata

Mats Hummels

Giorgio Chiellini

Shinji Kagawa

Serge Gnabry

Daniel Didavi

Alexander Esswein

Dennis Aogo

Julian Nagelsmann

Megan Rapinoe

Alex Morgan

Wie kann man Common Goal unterstützen?

Auch als Fan kann man seinen Beitrag leisten, damit Common Goal seinem Ziel einen Schritt näher rückt. Es soll in naher Zukunft möglich sein, sich auf der Homepage des Projekts der Bewegung anzuschließen. Hier erhaltet ihr mehr Informationen. Hier kann man spenden, wenn man streetfootballworld unterstützen möchte.