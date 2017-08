Wissenswertes über den Meniskusriss

#DAZNfightclub So Re-Live Mayweather vs. McGregor: Das komplette Spektakel Bundesliga So 18:00 Die Highlights vom Sonntag Eredivisie Live Venlo -

Ajax Premier League Live Chelsea -

Everton Ligue 1 Live Guingamp -

Straßburg Premiership Ross County -

Rangers Ligue 1 Angers -

Lille Premier League Liverpool -

Arsenal Allsvenskan Malmö -

Göteborg First Division A Gent -

Anderlecht Serie A FC Turin -

Sassuolo Superliga Nordsjälland -

Kopenhagen Primera División Espanyol -

Leganes Primera División Eibar -

Bilbao 1. HNL Lokomotiva Zagreb -

Dinamo Zagreb Premier League Zenit -

Rostow Super Liga Roter Stern -

Partizan Primera División Getafe -

Sevilla Serie A Chievo Verona -

Lazio Serie A Crotone -

Hellas Verona Serie A Neapel -

Atalanta Serie A Spal -

Udinese Serie A Palmeiras -

Sao Paulo Ligue 1 Monaco -

Marseille Premier League Tottenham -

Burnley (Delayed) Primeira Liga Braga -

Porto Primera División Real Madrid -

Valencia Premier League West Brom -

Stoke (Delayed) Superliga Boca Juniors v

Olimpo Serie A Cruzeiro -

Santos Superliga Temperley -

River Plate Ligue 2 Orleans -

Lens WC Qualification South America Venezuela -

Kolumbien WC Qualification South America Chile -

Paraguay WC Qualification South America Uruguay -

Argentinien WC Qualification South America Brasilien -

Ecuador WC Qualification South America Peru -

Bolivien WC Qualification Europe Kasachstan -

Montenegro WC Qualification Europe Dänemark -

Polen WC Qualification Europe Rumänien -

Armenien WC Qualification Europe Litauen -

Schottland WC Qualification Europe Malta -

England WC Qualification Europe Tschechien -

Deutschland WC Qualification Europe Norwegen -

Aserbaidschan WC Qualification Europe San Marino -

Nordirland WC Qualification Europe Albanien -

Liechtenstein WC Qualification Europe Georgien -

Irland WC Qualification Europe Serbien -

Moldawien WC Qualification Europe Isreal -

Mazedonien WC Qualification Europe Spanien -

Italien WC Qualification Europe Wales -

Österreich Serie B Empoli -

Bari WC Qualification Europe Färöer Inseln -

Andorra WC Qualification Europe Weißrussland -

Schweden WC Qualification Europe Estland -

Zypern WC Qualification Europe Ungarn -

Portugal WC Qualification Europe Lettland -

Schweiz WC Qualification Europe Frankreich -

Luxemburg WC Qualification Europe Griechenland -

Belgien WC Qualification Europe Gibraltar -

Bosnien-Herzegowina WC Qualification Europe Armenien -

Dänemark WC Qualification Europe Aserbaidschan -

San Marino WC Qualification Europe Montenegro -

Rumänien WC Qualification Europe England -

Slowakei WC Qualification Europe Schottland -

Malta WC Qualification Europe Slowenien -

Litauen WC Qualification Europe Deutschland -

Norwegen WC Qualification Europe Nordirland -

Tschechien WC Qualification Europe Mazedonien -

Albanien WC Qualification Europe Italien -

Israel WC Qualification Europe Liechtenstein -

Spanien WC Qualification Europe Island -

Ukraine WC Qualification Europe Türkei -

Kroatien WC Qualification Europe Kosovo -

Finnland WC Qualification Europe Österreich -

Georgien WC Qualification Europe Moldawien -

Wales WC Qualification Europe Irland -

Serbien WC Qualification South America Bolivien -

Chile WC Qualification South America Kolumbien -

Brasilien WC Qualification South America Ecuador -

Peru WC Qualification South America Argentina -

Venezuela WC Qualification South America Paraguay -

Uruguay Primera División Leganes -

Getafe J1 League Kofu -

Shimizu J1 League Urawa -

Kashiwa J1 League Gosaka -

Kobe Primera División Real Madrid -

Levante Primera División Valencia -

Atletico Madrid Primera División Sevilla -

Eibar Primera División Barcelona -

Espanyol

Der Meniskusriss ist eine Verletzung, die auch im Fußball auftreten kann. Zum Beispiel bei Wolfsburgs Riechedly Bazoer, im Mai 2017. 42 Tage Ausfallzeit waren die Folge. SPOX beleuchtet etwas genauer, was es mit dem Meniskusriss auf sich hat.

Was sind Menisken ?

Menisken gelten als Stoßdämpfer und Kraftüberträger im Knie. Meist werden durch Knieschmerzen Meniskusverletzungen bemerkbar. Menisken sind C-förmige, faserige Knorpel. Sie liegen im Kniegelenk wie ein Keil zwischen den Gelenkflächen von Schienbein- und Oberschenkelknochen. Sie wirken als Stoßdämpfer, das heißt, sie vergrößern die Auflagefläche und verringern die Reibung zwischen den Knochen. Die Menisken ermöglichen damit eine gleitende, schmerzlose Bewegung im Kniegelenk. In jedem Knie des Menschen befinden sich zwei Menisken, die nach ihrer Lage als Innen- oder Außenmeniskus bezeichnet werden.

Was ist ein Meniskusriss?

Beim Meniskusriss entstehen Risse in den ringförmigen Faserknorpeln im Kniegelenk. Sei es durch falsche Belastung im Sport oder altersbedingt. In den mittleren Lebensjahren beginnt beim Menschen der Meniskus zu verschleißen. Das Meniskusgewebe wird im Laufe der Zeit immer dünner. So kann es zu Rissen und Verletzungen (Mensikusläsionen) durch geringe oder sogar ohne Gewalteinwirkung kommen. Bei jungen Patienten zeigen sich Mensikusläsionen im Rahmen von Sportverletzung. Bei einer Dreh-Sturzbewegung, sowie beim schnellen Beugen oder Strecken, kann es zur Verletzung kommen.

Folgende Arten werden unterschieden:

Längsriss: Der Einriss ist parallel zum Faserverlauf des Meniskusknorpels.

Der Einriss ist parallel zum Faserverlauf des Meniskusknorpels. Korbhenkelriss: Sonderform des Längsrisses, bei dem der Meniskus durch einen Längsriss regelrecht gespalten wird. Häufig sehr schmerzhaft.

Sonderform des Längsrisses, bei dem der Meniskus durch einen Längsriss regelrecht gespalten wird. Häufig sehr schmerzhaft. Radiärriss (Querriss): Der Einriss ist quer zum Faserverlauf des Meniskusknorpels.

Der Einriss ist quer zum Faserverlauf des Meniskusknorpels. Lappenriss (Zungenriss): Der Riss beginnt in der Innenzone des Meniskus und zieht sich von dort bis zur Außenzone. Häufig aufgrund degenerativer Vorschädigung.

Der Riss beginnt in der Innenzone des Meniskus und zieht sich von dort bis zur Außenzone. Häufig aufgrund degenerativer Vorschädigung. Horizontalriss: Der Riss befindet sich gewissermaßen in der Mitte des Meniskus und spaltet diesen fischmaulartig in eine obere und untere "Lippe".

Der Riss befindet sich gewissermaßen in der Mitte des Meniskus und spaltet diesen fischmaulartig in eine obere und untere "Lippe". Komplexer Riss: Kombination verschiedener Meniskusrissformen.

Welche Behandlungsmethoden gibt es?

Hier kommt es darauf an, wie groß der Riss und die bestehenden Schmerzen sind. In Fällen ohne oder mit geringen Einschränkungen wird ein Meniskusriss konservativ (ohne Operation) behandelt. Bei schweren Fällen können eine operative Therapie oder ein künstlicher Meniskus nötig werden.

Konservative Behandlung:

Schmerzmedikation

Einspritzung von entzündungshemmenden Substanzen (wie Kortison) in den Gelenkspalt

Kühlung

Schonung

Physiotherapeutische Übungen mit Muskelaufbau

Wie lange dauert die Heilung?

Kleinere Schäden heilen meist mit einer konservativen Therapie und Schonung von alleine wieder aus. Nach einer Operation dauert es etwa sechs Wochen, bis das Knie wieder belastet werden kann. Sport treiben sollte man allerdings erst nach frühestens drei Monaten Schonzeit.