Alle Infos zum Großen Preis der USA

Mit dem Großen Preis der USA steht das 17. Saisonrennen in der Formel 1 an. SPOX liefert euch alle Infos zum US-GP, dem aktuellen WM-Stand, der Übertragung im TV und Livestream sowie dem Liveticker.

Die USA richtete bereits auf zehn verschiedenen Strecken Formel-1-Rennen aus. Seit 2012 ist der "Circuit of The Americas" in Austin im Rennkalender verankert, nachdem die USA zuvor vier Jahre lang gänzlich als Veranstaltungsort fehlte. Bereits im viertletzten Rennen der Saison könnte sich Lewis Hamilton vorzeitig zum Weltmeister krönen.

Startzeit: Wann startet die Formel 1 in den USA?

Session Datum Uhrzeit 1. Freies Training Freitag, 20. Oktober 17 Uhr (MESZ) 2. Freies Training Freitag, 20. Oktober 21 Uhr (MESZ) 3. Freies Training Samstag, 21. Oktober 18 Uhr (MESZ) Qualifying Samstag, 21. Oktober 23 Uhr (MESZ) Rennen Sonntag, 22. Oktober 21 Uhr (MESZ)

Wo kann ich den Großen Preis der USA im TV sehen?

Die Rechte für die Übertragung im Free-TV hält in Deutschland der Sender RTL. Der Privatsender überträgt die Qualifikation und das Rennen live, das erste sowie das dritte Freie Training sind beim Tochtersender n-tv zu sehen.

Will man hingegen alle Trainingseinheiten, Qualifying und Rennen miterleben, muss man auf den Pay-TV-Sender Sky zurückgreifen. Dieser zeigt alle fünf Sessions live und bietet zudem einige verschiedene Kameraperspektiven wie zum Beispiel Onboard-Aufnahmen an.

In Österreich und der Schweiz werden das Qualifying sowie das Rennen im Free-TV von den Sendern ORF1 und SRF zweigezeigt. Darüber hinaus bietet ORF1 auch eine Zusammenfassung des zweiten freien Trainings an.

Wo kann ich den USA-GP online im Livestream sehen?

Sky-Kunden können bequem alle Sessions auch auf Tablet, Smartphone oder PC verfolgen. Im Abo ist der Streamingdienst SkyGo bereits mitinbegriffen. Interessierte Zuschauer ohne Sky-Abo können das Rennen auch kostenlos auf TV Now sehen. Beide Angebote sind auch per iPhone-/iPad-App und via Android-App empfangbar.

In Österreich überträgt das ORF in seiner TV-Thek die Sessions, die im Fernsehen gezeigt werden. Dieser Livestream ist kostenlos.

Wo kann ich den USA-GP im Liveticker verfolgen?

Sowohl die Trainings-Sessions als auch das Qualifying sowie das Rennen könnt ihr auch im LIVETICKER von SPOX verfolgen. Dieser beginnt in der Regel eine halbe Stunde vor dem Start und endet etwa 15 Minuten nach dem jeweiligen Ende der Einheit.

Strecke des USA-GP: Circuit of The Americas in Austin

Eine Runde auf dem Kurs erstreckt sich über 5,513 Kilometer, die Strecke beinhaltet elf Links- und neun Rechtskurven. 56 Runden ergeben eine Gesamtdistanz von 308,405 Kilometern.

Für die Piloten gilt es Höhenunterschiede von bis zu 40 Metern zu absolvieren. Gelegentlich auftretende Winde wie bei den Rennen 2014 und 2015 machen die richtige Flügeleinstellung zu einem wichtigen Thema.

Beim Design des Kurses dienten die Strecken in Silverstone, Hockenheim und Istanbul als Vorbilder. Besonders beliebt bei den Fahrern ist der erste Sektor, der mit schnellen S-Kurven überzeugt.

Genauso wie bei den Kursen in Baku, Singapur, Brasilien und Abu Dhabi wird in Austin gegen den Uhrzeigersinn gefahren.

Den Streckenrekord hält Sebastian Vettel aus dem Jahr 2012 mit einer Zeit von 1:39,347.

Die Ausgangslage vor dem Großen Preis der USA

Mit einem Polster von 59 Punkten auf Sebastian Vettel geht Lewis Hamilton in das viertletzte Rennen des Jahres. Bei optimalem Verlauf könnte sich der Mercedes-Pilot bereits in Austin den WM-Titel sichern. Sollte Hamilton beim Rennen in den USA 16 Punkte mehr einsacken als sein ärgster Verfolger im Ferrari, würde er sich bereits frühzeitig seinen vierten WM-Titel sichern. Valtteri Bottas hat mit 72 Punkten Rückstand nur noch theoretische Chancen auf den ersten Platz in der Gesamtwertung.

Die WM-Wertung vor dem 17. von 20 Läufen

Platz Fahrer Team WM-Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes 306 2 Sebastian Vettel Ferrari 247 3 Valtteri Bottas Mercedes 234 4 Daniel Ricciardo Red Bull 192 5 Kimi Räikkönen Ferrari 148 6 Max Verstappen Red Bull 111 7 Sergio Perez Force India 82 8 Esteban Ocon Force India 65 9 Carlos Sainz Jr. Toro Rosso 48 10 Nico Hülkenberg Renault 34 11 Felipe Massa Williams 34 12 Lance Stroll Williams 32 13 Romain Grosjean Haas 28 14 Kevin Magnussen Haas 15 15 Stoffel Vandoorne McLaren 13 16 Fernando Alonso McLaren 10 17 Jolyon Palmer Renault 8 18 Pascal Wehrlein Sauber 5 19 Daniil Kvyat Toro Rosso 4 20 Marcus Ericsson Sauber 0 21 Antonio Giovinazzi Sauber 0 22 Pierre Gasly Toro Rosso 0 23 Jenson Button McLaren 0 24 Paul Di Resta Williams 0



Die Rekordsieger des US-GP:

Ayrton Senna, Michael Schumacher, Lewis Hamilton (je 5 Siege)

Graham Hill, Jim Clark (je 3 Siege)

Jackie Stewart (2 Siege)

Das Ergebnis des US-GP 2016: