Bottas auf Pole - Hamilton crasht

SINGHA Beer Grand Slam of Darts Live Grand Slam Of Darts: Tag 1 -

Session 1 Deutschland Cup Live Deutschland -

Slowakei Rugby Union Internationals Live Wales -

Australien Rugby Union Internationals Live Irland -

Südafrika NHL Live Oilers @ Rangers Deutschland Cup Russland -

USA Champion of Champions Champion of Champions: Tag 6 WC Qualification Europe Dänemark -

Irland SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Tag 1 -

Session 2 Friendlies Spanien -

Costa Rica Serie A Corinthians -

Avai NBA Grizzlies @ Rockets World Championship Boxing Daniel Jacobs vs Luis Arias J2 League YokohamaFC -

Okayama DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

12. November Fed Cup Women National_team Weißrussland -

USA (Tag 2) ACB Estudiantes -

Fuenlabrada FIA World Rallycross Championship FIA World Rallycross Championship -

Runde 12 Deutschland Cup Slowakei -

Russland Champion of Champions Champion of Champions: Finale -

Session 1 SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Tag 2 -

Session 1 BSL Darüssafaka -

Fenerbahce League One Wimbledon -

Peterborough Deutschland Cup USA -

Deutschland WC Qualification Europe Schweiz -

Nordirland ACB Real Madrid -

Barcelona NFL RedZone -

Week 10 NFL Saints @ Bills Champion of Champions Champion of Champions: Finale -

Session 2 SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Tag 2 -

Session 2 WC Qualification Europe Griechenland -

Kroatien NBA Raptors @ Celtics NFL Steelers @ Colts (Delayed) NHL Oilers @ Capitals NFL Patriots @ Broncos DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

13. November SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam of Darts: Tag 3 WC Qualification Europe Italien -

Schweden NHL Stars @ Hurricanes NBA Grizzlies @ Bucks NFL Dolphins @ Panthers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

14. November DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

14. November Friendlies Argentinien -

Nigeria SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam of Darts: Tag 4 Basketball Champions League Ludwigsburg -

Gaziantep Basketball Champions League Venedig -

Bayreuth WC Qualification Europe Irland -

Dänemark Friendlies England -

Brasilien NBA Spurs @ Mavericks DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

15. November Basketball Champions League Bonn -

Besiktas SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam of Darts: Tag 5 Basketball Champions League Oldenburg -

Juventus Serie A Corinthians -

Fluminense NBA Cavaliers @ Hornets DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

16. November SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam of Darts: Tag 6 NHL Coyotes @ Canadiens NBA Warriors @ Celtics NFL Titans @ Steelers A-League Brisbane -

Melbourne City DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

17. November Indian Super League Kerala -

Kolkata Ligue 1 Lille -

St. Etienne SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Viertelfinale Premiership Gloucester -

Saracens Ligue 1 Amiens -

Monaco Championship Preston -

Bolton Primera División Girona -

Real Sociedad Hockey World League England -

Deutschland NBA Thunder @ Spurs J1 League Kobe -

Hiroshima DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

18. November Primera División Getafe -

Alaves Premier League Arsenal -

Tottenham Premiership Ross County -

Celtic Rugby Union Internationals Wales -

Georgien Premier League Liverpool -

Southampton Rugby Union Internationals England -

Australien Championship Reading -

Wolverhampton Primera División Leganes -

Barcelona Ligue 1 PSG -

Nantes Serie A AS Rom -

Lazio Rugby Union Internationals Schottland -

Neuseeland Rugby Union Internationals Irland -

Fidschi Premier League Man United -

Newcastle Primera División Sevilla -

Celta Vigo Championship Fulham -

Derby County Ran Fighting ranFighting Gala Ligue 1 Dijon -

Troyes Ligue 1 Guingamp -

Angers Ligue 1 Strassburg -

Rennes Ligue 1 Toulouse -

Metz Premier League Leicester -

Man City (DELAYED) Eredivisie Breda -

Ajax Primera División Atletico Madrid -

Real Madrid Serie A Neapel -

AC Mailand SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Viertelfinale King Of Kings King of Kings 51 Premier League West Bromwich -

Chelsea (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Everton (DELAYED) Premier League Burnley -

Swansea (DELAYED) NBA Warriors @ 76ers Hockey World League Deutschland -

China DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

19. November Primera División Malaga -

La Coruna ACB Andorra -

Malaga Serie A Crotone -

Genua Indian Super League Chennaiyin -

Goa SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Halbfinale Championship Leeds -

Middlesbrough 1. HNL Dinamo Zagreb . Lokomotiva Zagreb Ligue 1 Caen -

Nizza BSL Tofas -

Anadolu Efes Serie A Benevento -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Juventus Serie A SPAL -

Florenz Serie A FC Turin -

Chievo Verona Serie A Udinese -

Cagliari Premiership Exeter -

Harlequins Primera División Espanyol -

Valencia Premier League Zenit -

Tosno Ligue 1 Lyon -

Montpellier Premier League Watford -

West Ham First Division A Brügge -

Waasland-Beveren Superliga Bröndby -

Nordsjaelland Primera División Las Palmas -

Levante ACB Barcelona -

Valencia NFL RedZone -

Week 11 Serie A Flamengo -

Corinthians SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Finale Primera División Bilbao -

Villarreal Serie A Inter Mailand -

Atalanta Ligue 1 Bordeaux -

Marseille NBA Pacers @ Heat NHL Islanders @ Hurricanes Superliga Boca Juniors -

Racing NFL Eagles @ Cowboys Hockey World League Niederlande -

Südkorea DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

20. November Serie A Hellas Verona -

Bologna Premier League Brighton -

Stoke Primera División Eibar -

Real Betis NHL Blue Jackets @ Sabres NBA Wizards @ Bucks NFL Falcons @ Seahawks Hockey World League Deutschland -

Argentinien DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

21. November DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

21. November Copa Sudamericana Libertad -

Independiente NBA Bulls @ Lakers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

22. November Bundesliga United Volleys -

BR Volleys Championship Ipswich -

Sheffield Wed Copa Libertadores Gremio -

Lanus NBA Warriors @ Thunder DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

23. November Indian Super League Chennai -

NorthEast United NFL Vikings @ Lions Copa Sudamericana Flamengo -

Junior NFL Giants @ Redskins DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

24. November Players Championship Players Championship Tag 1 Session 1 Davis Cup Men National_team Frankreich -

Belgien: Tag 1 Indian Super League Kerala -

Jamshedpur M-1 M-1 Challenge Inguschetien NHL Penguins @ Bruins Players Championship Players Championship: Tag 1 -

Session 2 Pro14 Leinster -

Newport Premiership Newcastle -

Gloucester Ligue 1 St. Etienne -

Straßburg Premiership Dundee -

Rangers Premier League West Ham -

Leicester Primera División Celta Vigo -

Leganes NHL Islanders -

Flyers NHL Senators @ Blue Jackets

Mercedes-Star Lewis Hamilton hat sich zwei Wochen nach dem vorzeitigen Titelgewinn in der Formel 1 seinen ersten großen Aussetzer des Jahres geleistet - und überlässt das Feld beim Großen Preis von Brasilien damit seinem Teamkollegen Valtteri Bottas und Sebastian Vettel im Ferrari, den Protagonisten im Kampf um die Vize-Weltmeisterschaft. Im Qualifying sicherte sich Bottas mit 38 Tausendstelsekunden Vorsprung auf Vettel die Pole Position.

Vettel wurde von dem Finnen erst in buchstäblich letzter Sekunde von der Pole verdrängt. Der viermalige Weltmeister reagierte darauf im Boxenfunk mit Unmutsäußerungen, die von der Weltregie überpiept wurden. Später erklärte er: "Für das Rennen ist es eine gute Ausgangsposition, aber ich hätte gern ganz vorn gestanden."

Hamilton, auch dank seiner bisherigen Zuverlässigkeit zum vierten Mal Champion, hatte sich keine zwei Minuten nach dem Start der Zeitenjagd von der Strecke gedreht. Sein Mercedes schlug hart in die Begrenzung ein. Hamilton blieb unverletzt, sein Wagen wurde jedoch stark beschädigt. Der 32-Jährige wird am Sonntag (17.00 Uhr im LIVETICKER) vom Ende des Feldes ins vorletzte Saisonrennen starten.

"Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist", sagte Hamilton bei RTL: "Es ist eine besondere Herausforderung jetzt. Das macht das Leben interessant, da muss ich durch. Es ist ein langes Rennen morgen, mal schauen."

Lewis Hamilton ist Weltmeister 2017: Die Jubelbilder aus Mexiko © getty 1/18 Hamilton ist Champion! Zum vierten Mal krönt sich der Engländer zum besten Formel-1-Fahrer des Jahres, diesmal schon vorzeitig in Mexiko. Hier sind die besten Jubel-Bilder ... © getty 2/18 Schon auf der Auslaufrunde hält es Hamilton nicht mehr in seinem Sitz. Abgeschnallt streckt er seinen Arm gen Himmel © getty 3/18 Lass qualmen! Der frisch gebackene Champion dreht Donuts vor den zahlreichen Zuschauern im Autodromo Hermanos Rodriguez © getty 4/18 Mit dabei: der Union Jack. Die britische Flagge darf bei den Jubel-Arien des Engländers natürlich fehlen © getty 5/18 Dann geht es raus aus dem Mercedes und oben auf den Boliden drauf. Die tausenden Massen im eigentlichen Baseball-Stadion jubeln ihm zu © getty 6/18 Während die ersten drei Fahrzeuge von Max Verstappen, Valtteri Bottas und Kimi Räikkönen ihren üblichen Parkplatz einnehmen, bekommt Hamilton einen Extra-Plätzchen. Mit einer goldenen 44, seiner Startnummer © xpb 7/18 Einzig für das Interview mit Ex-Formel-1-Fahrer David Coulthard scheint Hamilton keinen Nerv zu haben © xpb 8/18 Vielmehr möchte er die Glückwünsche seines Teams entgegennehmen © getty 9/18 Das Posieren vor den Fotografen gehört natürlich auch dazu. Hamilton genießt sichtlich die Aufmerksamkeit © xpb 10/18 Doch lange hält es den viermaligen Champion nicht an seinem Fahrzeug. Er rennt Richtung Fahrerlager zu seinem Team - verfolgt von zahlreichen Fans. Na, finden Sie den Usain Bolt der Formel 1 in den Massen der Zuschauer? © getty 11/18 Währenddessen feiert Max Verstappen übrigens seinen dritten Saisonsieg. Konfetti und Champagner - in Mexiko gibt's das volle Programm © Mercedes-AMG F1/twitter 12/18 Doch zurück zu Hamilton: Nach all dem Trubel muss sich auch ein König erst einmal zurückziehen. Offenbar nur mit einem Handtuch bekleidet kann der 32-Jährige sein Glück gar nicht fassen © Mercedes-AMG F1 /twitter 13/18 Motorsportchef Toto Wolff beglückwünscht seinen Erfolgspiloten. Ob die gesammelten WM-Pokale eines Tages als Tattoo auf Hamiltons Körper gelangen? © getty 14/18 Anschließend feiert Hamilton mit dem gesamten Team. Eine Danksagung darf natürlich nicht fehlen © getty 15/18 "Bitte lächeln!" Doch wer versteckt sich denn da hinter dem Union Jack ...? © getty 16/18 Es ist Carmen Larbalestier, Hamiltons Mutter! Frau Mama ist sichtlicher erfreut über den Triumph ihres Sohnes © getty 17/18 Die obligatorische Champagnerdusche darf natürlich nicht fehlen © getty 18/18 Zu guter Letzt ist wieder Foto-Zeit - für die zahlreichen Paparazzi und für Selfie-Hamilton

Alonso und Hülkenberg überzeugen

Damit ist in Interlagos der Weg frei für ein Duell zwischen Vettel und Bottas. Noch maximal 50 Punkte sind in dieser Saison zu gewinnen, Vettel ist mit derzeit 15 Zählern Vorsprung auf den Finnen WM-Zweiter. In den vergangen drei Jahren hatten Hamilton und Nico Rosberg stets Doppelsiege in der Fahrer-WM gefeiert, in dieser Saison leisteten Vettel und Ferrari deutlich härtere Gegenwehr - dennoch könnten die Silberpfeile auch 2017 gemeinsam ganz vorne stehen.

Die Kräfteverhältnisse auf dem Autodromo Jose Carlos Pace dürfen mit Spannung erwartet werden. Mercedes hatte im Kampf um schnelle Runden stets vorne gelegen. In den freien Trainings hatten die Longruns aber gezeigt, dass sich Ferrari und auch Red Bull im Rennen auf Augenhöhe mit den Silbernen bewegen könnten.

Vettels Teamkollege Kimi Räikkönen (Finnland) wurde Dritter vor Max Verstappen (Niederlande) im Red Bull, der zwei der vergangenen vier Rennen gewonnen hat. Dessen Teamkollege Daniel Ricciardo (Australien) wurde Fünfter, er muss aufgrund des Wechsels der Energierückgewinnungseinheit (MGU-H) an seinem Boliden aber um zehn Plätze zurück.

Renault-Pilot Nico Hülkenberg (Emmerich) rutscht damit um einen Rang nach vorne und startet vom siebten Platz. Pascal Wehrlein (Worndorf) geht im Sauber von Position 15 ins Rennen. Felipe Massa im Williams startet als Neunter in sein letztes Heimrennen, der Brasilianer beendet nach dieser Saison seine Karriere.

Hamilton hofft indes auf eine Aufholjagd. Das Podium sei "unwahrscheinlich, aber ich gebe alles", sagte der Weltmeister. Seine bislang erfolgreichsten Aufholjagden vom Ende des Feldes hatten ihn noch bis auf Rang drei geführt.